Novosti za korisnike Platne Super Kartice u Tehnomanija objektima

Za sve korisnike Platne Super Kartice Sberbank je spremila olakšane uslove kupovine celokupnog asortimana Tehnomanije na 2 – 12 rata.

Prilikom kupovine, klijenti neće snositi troškove kamate, a pored plaćanja na rate postoji mogućnost i odloženog plaćanja do 45 dana. Ova ponuda važi već od 1. decembra 2019. godine.

„Sberbank Srbija, želela je da obraduje sve svoje korisnike saradnjom sa Tehnomanijom i omogući im kupovinu po povoljnim uslovima u svim njihovim prodajnim objektima. Trudimo se da razumemo stvarne potrebe svojih klijenata i ostvarimo partnerstva s eminentnim kompanijama kako bismo bili spremni da našim klijentima uvek ponudimo odlične benefite.“ – izjavio je Miodrag Stojanović, Izvršni direktor prodaju i distribuciju u Sberbank Srbija.

Tehnomanija, kao lider na tržištu potrošačke tehnike, trudi se da svojim kupcima obezbedi najnoviju tehniku uz vrhunsku uslugu i jedinstveni doživljaj kupovine. Zadovoljstvo nam je da u saradnji sa renomiranim partnerom Sberbank Srbija našim kupcima možemo da ponudimo pogodnost kupovine na rate i odloženo plaćanje na svim prodjanim mestima Tehnomanije. Čast nam je što kroz ovakve saradnje našim kupcima možemo da pružimo dodatne benefite koji će im olakšati kupovinu.“, izjavio je Lovro Vučković, direktor marketinga Tehnomanije.