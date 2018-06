NVIDIA Ansel i Highlights tehnologije u novom Shadow of the Tomb Raider

Nakon što je potvrđeno da NVIDIA sarađuje sa kompanijama Square Enix, Eidos-Montréal, Crystal Dynamics, i Nixxes kao zvanični PC partner na naslovu Shadow of the Tomb Raider, NVIDIA je danas saopštila da će igra podržavati NVIDIA Highlights i Ansel tehn ologije.

Shadow of the Tomb Raider dobio NVIDIA Ansel i Highlights

NVIDIA Highlights će automatski beležiti važne momente koje doživite tokom igranja poslednjeg dela trilogije naslova o Lari Croft, uz pomoć ShadowPlay tehnologije. Igrači će dobijati sažetak najvažnijih trenutaka iz igre, kako bi ta iskustva mogli ponovo da prožive ili podele sa drugima preko GeForce Experience tehnologije, direktno na Facebook, YouTube ili Weibo.

NVIDIA Ansel je revolucionarni način beleženja in-game fotografija, pomoću koga možete osloboditi umetnika duboko u vama. Zabeležite najuzbudljivije trenutke u kojima Lara Croft istražuje misteriozne grobnice ili divlje predele džungle, uz pomoć fotografija visoke rezolucije, koje kasnije može podeliti i na društvenim mrežama ili www.shotwithgeforce.com.

Premijerni hands-on utisci o PC verziji Shadow of the Tomb Raider na NVIDIA E3 štandu

Kao zvanični partner PC verzije igre Shadows of the Tomb Raider, NVIDIA pomaže developerima da igra na PC platformi pruži nezaboravno gaming iskustvo. Zahvaljujući ovoj saradnji, PC igrači će biti u prilici da uživaju u svim benefitima GeForce gaming platforme; uključujući i GeForce tehnologije, GeForce Experience mogućnosti, Game Ready drajveri kao i još puno toga, kako bi dobili definitivno PC izdanje nove igre iz TOMB RAIDER® serijala.