NVIDIA Ansel takmičenje za sve Mass Effect: Andromeda igrače

Kompanija NVIDIA je najavila danas Ansel takmičenje za sve one koji igraju Mass EffectTM: Andromeda na svom računaru. Takmičenje je već krenulo i trajaće sve do 14. maja, 2017.

Kako bi učestvovali u takmičenju morate uhvatiti svoju najbolju fotografiju u igri koristeći NVIDIA Ansel i podeliti je na Facebbok-u ili Twitter-u uz [email protected] #SHOTWITHGEFORCEGTX i #MASSEFFECT. Više informacija o takmičenju možete naći na GeForce.com GeForce.com.

Pobednik takmičenja će dobiti Andromeda Initiative Custom PC, a pobednička fotografija će biti postovana kao besplatan wallpaper na GeForce.com. Za drugo i treće mesto su obezbeđene GeForce GTX 1080 Ti grafičke karte, a njihove fotografije će takođe biti postovane kao besplatni wallpaperi na GeForce.com.

Ansel je podržan takođe i u sledećim igrama: ARK: Survival Evolved, Conan Exiles, Dishonored 2, For Honor, Kona, Mass Effect: Andromeda, Mirror’s Edge Catalyst, Obduction, Paragon, Snake Pass, Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands, War Thunder, Watch Dogs 2, The Witcher 3: Wild Hunt, i The Witness.