NVIDIA čini PC gejming još boljim uz novu seriju džinovskih gejming monitora

Od danas, PC gejming prelazi na džinovske ekrane sa predstavljanjem gejming displeja velikog formata pod nazivom BFGDs™ od strane kompanije NVIDIA.

Kreirani u saradnji sa NVIDIA hardver partnerima kao što su Acer, ASUS i HP, BFGD displeji integrišu ekran visoke klase od 65 inča sa 4K rezolucijom i HDR tehnologijom, uz naravno NVIDIA® G-SYNC® tehnologiju koja sa NVIDIA SHIELD™ funkcionalnošću koja je integrisana u monitor čini novu seriju najnaprednijim striming uređajima na svetu. Kombinacija svih ovih tehnologija omogućava glatko gejming iskustvo i vaše omiljene striming aplikacije, sve na jednom džinovskom ekranu.

Pomenuti paneli sa ultra niskim latencijama poseduju najnoviju G-SYNC HDR tehnologiju koja sinhronizuje osvežavanje od 120Hz sa igrom u svakom trenutku. Zahvaljujući tome G-SYNC tehnologija varijabilnog osvežavanja osigurava jako dobar odziv, glatko i imerzivno gejming iskustvo, bez cepanja frejmova, iskustvo koje je bolje nego sa bilo kojim drugim monitorom ove veličine.

Uz sve to, 4K HDR displej poseduje i direktno pozadisnsko osvetljenje sa maksimalnih 1.000 lumena i DCI-P3 kolor gamutom za ultimativni kvalitet slike. A da ne pominjemo kako su i sve SHIELD TV funkcije integrisane, uključujući Google Assistant i NVIDIA GameStream.