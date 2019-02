NVIDIA DLSS tehnologija donosi i do 50% bolje 3DMark Port Royal performanse

Futuremark je objavio novi test karakteristika za NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) kada je u pitanju 3DMark Port Royal Benchmark, prvi svetski benchmark test koji se koristi za merenje Ray Tracing performansi.

DLSS primenjuje deep learning kako bi ubrzao renderovanje, zadržavajući oštre, glatke ivice na renderovanim objektima u 3DMark Port Royal-u. Uz RTX ON opciju u 3DMark Port Royal, gameri mogu da očekuju najbolje od oba sveta; prelepi real-time ray tracing kao i glatki frame rate uz pomoć DLSS tehnologije.

3DMark Port Royal rezultati skaču uz NVIDIA DLSS tehnologiju

3DMark Port Royal je novi alat za benchmarking koji sadrži ray traceovane refleksije i senke u realnom vremenu. Može se koristiti za ilustraciju toga kakve se DXR ray tracing performanse mogu dobiti na različitim NVIDIA Turing GeForce RTX GPU-ovima. Novi test za DLSS, pokazuje značajna poboljšanja ray tracing performansi u realnom vremenu.

Uključivanje DLSS-a u 3DMark Port Royal-u donosi povećanje performansi do 50%.

DLSS

DLSS koristi deep neural network kako bi izdvojio višedimenzionalne karakteristike renderovane scene i inteligentno primenio poboljšanje slike, smanjio ivice objekata, kao i doneo poboljšanja na drugim mestima na sceni kod kojih je prisutan visok kontrast. Ovo rezultira glatkim anti-aliased ivicama, a izbegava zamućenje cele scene, kao što se može dogoditi sa TAA ili drugim pristupima. DLSS pomaže u održavanju jasnoće i oštrine slike, uz poboljšanje performansi.

Game Ready za 3DMark Port Royal uz DLSS

GeForce gameri su već danas spremni uz novi Game Ready drajver za 3DMark Port Royal sa DLSS-om. Možete preuzeti novi drajver ovde: https://www.geforce.com/drivers.

NVIDIA Game Ready drajveri pružaju najbolje iskustvo za GeForce igrače jer NVIDIA inženjeri rade do poslednjeg trenutka kako bi optimizovali performanse za savršeno gameplay iskustvo. Kao dodatnu proveru kvaliteta, svaki Game Ready drajver je WHQL sertifikovan od strane Microsoft-a.