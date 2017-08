NVIDIA dodaje novu tehnologiju u PlayerUnknown’s Battlegrounds

Kompanija NVIDIA je danas objavila da u saradnji sa Bluehole Inc. čini njihovu hit igru PlayerUnknown’s Battlegrounds još boljom za sve igrače koji koriste GeForce® GTX računare uz dodavanje NVIDIA® ShadowPlay™ Highlights i drugih naprednih tehnologija specifičnih za PC.

Od danas, svi koji igraju PlayerUnknown’s Battlegrounds će moći da snime i podele svoje najbolje momente iz igre koristeći NVIDIA ShadowPlay Highlights. Alat automatski snima video i beleži fotografije najboljih momenata i omogućava lako deljenje kroz Facebook, YouTube ili Imgur.

PlayerUnknown’s Battlegrounds je počeo kao mod za igru ARMA 3 kreiran od strane igrača. Od tada do danas je iznenadio gejming zajedincu time što je postao jedna od najprodavanijih igara 2017. sa preko 8 miliona igrača kroz samo pet meseci. A nedavno je igra ušla u istoriju kada je prešla brojku od 600.000 istovremenih igrača na Steam-u, nešto što je pošlo za rukom samo još jednoj igri.

“Igra PlayerUnknown’s Battlegrounds je poznata po tome što nudi intenzivnu i brzu akciju, i što ne pokušava da bude previše ozbiljna”, izjavio je C.H. Kim, potpredsednik i izvršni producent u kompaniji Bluehole. “Mogućnost automatskog snimanja i deljenja akcije sa prijateljima će za rezultat imati naše uvećano prisustvo na društvenim mrežama i upoznati još više ljudi sa igrom”.

Novi nivo kvaliteta za Battleground

PlayerUnknown’s Battlegrounds je dostigao svoju popularnost još u ranoj fazi, što znači da je igra i dalje u razvoju. Igra će takođe dobiti i značajno unapređenje pre svog izlaska kasnije ove godine u obliku podrške za NVIDIA HBAO+, što će kao rezultat doneti realistične senke oko objekata i površina.

“PlayerUnknown’s Battlegrounds je brzo postala jako značajna igra na PC sceni i planiramo da radimo sa kompanijom Bluehole sve do izlaska igre kako bi obezbedili najbolje moguće igračko iskustvo za sve GeForce gejmere”, izjavio je Tony Tamasi, viši potpredsednik zadužen za sadržaj i tehnologiju u kompaniji NVIDIA.

Tim zadužen za vizuelne efekte u kompaniji NVIDIA je na licu mesta u kompaniji Bluehole i tokom celog procesa razvoja deli svoju ekspertizu na poljima grafike i simulacije fizike kako bi igra bila još bolja. Kako se datum lansiranja približava NVIDIA i Bluehole rade na detaljnim podešavanjima perfomansi, unapređenjima stabilnosti i finalizovanju podrške za tehnologije koje nudi samo GeForce GTX PC platforma, kao što su NVIDIA SLI®, Game Ready drajveri, NVIDIA G-SYNC™, automatska optimizacija grafičkih podešavanja i GeForce Experience™.