NVIDIA je objavila nove Game Ready drajvere za igru The Crew 2

NVIDIA Game Ready drajveri donose GeForce gamerima najbolje moguće iskustvo trkačke igre The Crew koja uskoro treba da izađe.

Inženjeri kompanije NVIDIA do poslednjeg minuta radili su na optimizaciji performansi i tome da PC igrači dobiju savršeno gameplay iskustvo na dan lansiranja igre. Kao dodatna verifikacija kvaliteta, svi Game Ready drajveri imaju WHQL-sertifikat od strane Microsofta

Ukoliko kupite GeForce karticu, besplatno dobijete The Crew 2 PC Standard Edition, a naravno ne zaboravite i na „Join the Crew“ bandl. Gameri koji kupe GeForce GTX 1080 Ti ili GeForce GTX 1080 baziranu grafičku karticu, BattleBox desktop PC ili laptop, dobijaju The Crew 2 na dan lansiranja igre na PC platformi. Ova akcija traje do 3. jula 2018. godine ili dok traju zalihe.

Linkovi:

Priča o Game Ready drajverima na GeForce.com:

Preuzmite Game Ready drajvere:

Detalji o The Crew 2 bandlu na GeForce.com:

Članak o The Crew 2 bandlu na GeForce.com: