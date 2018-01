NVIDIA predstavlja Freestyle

GeForce Experience postaje sve bolji na ovogodišnjem CES-u uz nove igre koje podržavaju ShadowPlay Highlights i Ansel, i novim mogućnostima za prilagođavanje.

Najnovija mogućnost GeForce Experience softverskog paketa pod nazivom NVIDIA Freestyle vam omogućava da primenite filtere u igri, i to dok je igrate. Odmah iz “overlej” interfejsa možete promeniti izgled i osećaj igre uz pomoć podešavanja saturacije, ili primenom dramatičnih filtera.

Na dan izlaska postoji ukupno 15 fltera i 38 različitih podešavanja (neki filteri imaju različita podešavanja). Trenutno dostupni filteri su:

Black and White

Color

Colorblind

Contrast

Details

Exposure

Half Tone

Mood

Night Mode

Retro

Sepia

Vignette

Depth of Field

Special FX

Adjustments

Freestyle vam omogućava da budete još kreativniji sa vašim igrama. Na primer, možete kreirati retro ratni filter za vašu omiljenu FPS igru ili unaprediti boju i kontrast kako bi igra izgledala još realnije.

Freestyle se takođe može koristiti i u nekim ozbiljnijim situacijama. Recimo možete uključiti specijalan mod nemenjen korisnicima koji ne razlikuju boje ili uključiti noćni režim koji umanjuje nivo plave boje kako bi korisnici zaspali lakše nakon celonoćnog igranja.

Integrisali smo Freestyle na nivou drajvera kako bi imali apsolutnu kompatabilnost sa igrama. Freestyle beta izlazi sa podrškom za preko 100 igara.