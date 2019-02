NVIDIA RTX tehnologija donosi neverovatno gameplay iskustvo u Battlefield V i Metro Exodus

NVIDIA je danas najavila da će dve velike gaming franšize podržati NVIDIA RTX tehnologiju, koja koristi AI kao i ray tracing u realnom vremenu, kako bi pružila duboko imerzivno gameplay iskustvo i moćne performanse.

BattlefieldTM V i Metro Exodus donose podršku za real time ray tracing kao i NVIDIA DLSS (deep-learning super-sampling). Implementacija ray tracinga i NVIDIA DLSS-a igračima daju najbolje od oba sveta: neverovatno vizuelno iskustvo, praćeno odličnim performansama.

Metro Exodus dobija Ray Tracing i DLSS od prvog dana dostupnosti na tržištu!

Metro Exodus, treći nastavak u franšizi Metro, podržavaće ray tracing u realnom vremenu koji omogućuju RTX kartice od svog prvog dana dostupnosti na tržištu (petak, 15. februar, 2019). Metro Exodus koristi NVIDIA RTX za globalno osvetljenje i ambient occlusion, kako bi proizveo prirodnu, realističnu svetlost. Osim toga, takođe je potvrđeno da će igra podržavati i NVIDIA DLSS od prvog dana dostupnosti.

Real-time ray tracing je godinama u nazad bio veliki cilj gaming industrije. Ova tehnologija modeluje kako svetlo zaista izgleda i kako se ponaša – a svetlo je sve kada je u pitanju realizam u igrama. Viši nivo realizma, znači i još veću imerziju. To je razlog i zašto je NVIDIA radila zajedno sa 4A Games, kako bi im pomogli na implementaciji ove tehnologije u Metro Exodus. Ova željno iščekivana igra u legendarnom post-apokaliptičnom serijalu donosi mračni, atmosferični svet, za koji je napredno osvetljenje idealan način da bi se dočarala sva njegova lepota.

Ray tracing pruža realističnije osvetljenje i time daje novi kreativni alat game developerima. Uz pomoć ove tehnologije, razvojni timovi mogu da koriste svetlo kako bi pojačali atmosferu, na isti način na koji to već godinama rade filmski stvaraoci ili fotografi.

Najveći doprinos koji ray tracing tehnologija donosi u Metro Exodus je osećaj prilikom igranja – nivo napetosti koji daje još dublju imerziju u igru. Realistično osvetljenje koristi suptilne vizuelne svetleće signale ukorenjene u našoj psihi, kako bi se proizvela osećanja i emocionalne reakcije koje ranije nisu bile moguće u video igrama. Na taj način, ray tracing pretvara Metro Exodus iz sjajne igre u doživljaj filmskog kvaliteta.

Deep Learning Super Sampling (DLSS) sa druge strane je NVIDIA RTX tehnologija koja koristi moć́ dubokog učenja i AI-a za poboljšanje performansi igara, uz održavanje vizuelnog kvaliteta. DLSS pomaže igračima da ostvare glatki frame rate čak i u grafički intenzivnim podešavanjima.Metro Exodus igrači mogu očekivati do 30% povećanje performansi sa Ultra Preset i High Ray Tracing-om, u zavisnosti od GPU-a i rezolucije. Javite nam svoje utiske kako bismo nastavili da treniramo i usavršavamo performanse i kvalitet deep learning network-a, preko budućih NVIDIA softver update-a.

Battlefield V dobija DLSS i dodatnu optimizaciju!

Battlefield V je bio prvi naslov koji je podržao ray tracing u realnom vremenu, a sada je u igru stigla i podrška za DLSS – što daje još jedan dodatni boost performansama uz uključen ray tracing. Battlefield V igrači mogu da očekuju povećanje performansi i do 40% sa DLSS-om, u zavisnosti od GPU-a i rezolucije. Ovaj update takođe donosi i dodatnu optimizaciju za ray tracing, dok sa druge strane kvalitet slike i podešavanja ostaju nepromenjeni.

GeForce gameri spremno dočekuju Battlefield V i Metro Exodus uz najnovije drajvere

Zajedno sa pomenutim unapređenjima za ova dva velika AAA naslova, NVIDIA je takođe objavila i nove Game Ready drajvere zaBattlefield V i Metro Exodus.