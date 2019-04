Objavljeni pobednici Win-A-Robot takmičenja u organizaciji Epson Europe

Šest inovativnih akademskih projekta iz Evrope osvojiće Epsonove robote, demonstrirajući svetlu budućnost evropskih preduzeća i tehnologije automatizacije u robotici, nauci o hrani, AR, poljoprivredi, deep learningu i proizvodnji

Objavljeni su pobednici prvog Win-A-Robot takmičenja u organizaciji Epson Europe za tržišta EMEAR. Prikazane su inovativne moguće upotrebe robotike i tehnologije automatizacije kroz čitav raspon sektora u Mađarskoj, Irskoj, Nemačkoj, Italiji i Engleskoj.

“Robotika i automatizacija će igrati ogromnu ulogu u podržavanju konkurentnosti i rasta budućeg poslovanja u Evropi,” rekao je Volker Spanier, prvi čovek za robotska rešenja pri Epson Europe, dok je objavljivao pobednike takmičenja. ”

Garancija da su današnji studenti pripremljeni i uzbuđeni da prihvate taj izazov, od velike je važnosti, tako da je Epsonu drago što ima priliku da radi pored budućih talenata, kako bi rasli i razvili svoje veštine i projekte u pravom smeru. Ovu objavu smatramo samo početkom plodnih, dugotrajnih odnosa sa univerzitetima na području EMEAR.”

Epsonu je čast da objavi šest zvaničnih pobednika “Win-A-Robot” takmičenja za 2018. godinu:

Univerzitet Pecs, Mađarska, za projekt ‘Upravljanje robotom kroz AR staklo’

‘Simulacija online trgovanja koristeći primer fabrike za punjenje slatkiša’

Institut za tehnologiju Tallaght, Irska, za projekt ‘Robotika, proizvodnja hrane i žetva’

Univerzitet Plymouth, Velika Britanija, za projekt ‘Proizvodnja uz pomoć robota koji se sam prilagođava u inteligentnim održivim radnim jedinicama’

Univerzitet Padova, Italija, za projekt ‘ChocoBot – energetski efikasno i prilagođeno ukrašavanje slavljeničkih torti i brzo pravljenje prototipa velikih čokoladnih struktura’

Univerzitet Pavia, Italija, za projekt ‘Deep learning za sigurnu fizičku interakciju čoveka i robota’

Odluku je donelo veće od pet stručnjaka za robotiku – Profesor Darwin Caldwell, Institut za tehnologiju Italije; Eva Kaili, članica Evropskog Parlamenta; Dr Imre Paniti, Akademija nauka Mađarske; Patrick Schwarzkopf, glavni direktor VDMA Robotics + Automation i Yoshifumi Yoshida, Epsonov izvršni direktor – koji dolaze iz područja regulacije, industrije i obrazovanja, a okupili su se u mestu Meerbusch, Nemačka kako bi razmotrili i odabrali pobedničke prijave. Žiri je imao strog set kriterijuma po kojima je ocenjivao, uzimajući u obzir snagu svake prijave u odnosu na inovaciju, obrazovanje, razvijanje veština, održivost i unikatnu upotrebu robota. Širina i dubina u shvatanju materije, kao i znanje i stručnost koji su pokazani u svim prijavama, demonstrirali su impresivne talente nove generacije mislilaca koji su zaslužni za daljni razvoj evropske robotike.

U nadolazećim mesecima, Epson Europe i partneri će usko sarađivati sa institucijama nakon što dobiju svoje robote iz Epsona, pružajući podršku i obuku kako bi osigurali da pobedničke ekipe, ali i ostali studenti dobiju najveću korist od svog robota.

Uz procene da će industrija robotike biti vredna 1.05 triliona eura do 2025. godine, Epson je predan širenju upotrebe svojih robota kako bi pomogli stvaranju sveta u kome roboti podržavaju ljude u raznim vrstama situacija i zadovoljavaju potražnju tržišta sa isplativim rešenjem. “Win-A-Robot” takmičenje u organizaciji Epson Europe pomaže u smanjenju prepreka kod automatizacije, podržavajući obrazovanje i razvoj novih rešenja automatizacije. Više informacija oko takmičenja i pobednika možete naći ovde: https://www.epson.eu/ robots-contest