Obradujte svoje najbliže i najdraže najnovijim Sony gedžetima

Jelka je okićena, hrana pripremljena, a čarape čekaju da budu ispunjene poklonima. Nova godina i Božić se bliže i vreme je da napravimo listu želja za Deda Mraza. Ove praznične sezone, kompanija Sony je spremila neverovatnu ponudu poklona za porodicu i prijatelje.

Uživajte u prazničnim baladama sa najnovijim slušalicama za potiskivanje buke.

Ove praznične sezone obradujte svoje voljene paromslušalica iz Sony 1000X serije. Savršene za one koji žele da odvrnu božićnemelodije i blokiraju buku oko njih, serija 1000X vodeća je u industriji kad jereč o potiskivanju buke, a modeli su dostupni u različitim stilovima.

Najnovijidodatak je nagrađivani WH-1000XM3 deo iznad uha zaslušalice koje imaju najnoviji razvijen HD procesor potiskivanja buke QN1, kojiima izvanredne performanse i potiskuje i dnevne pozadinske zvukove poput uličnebuke i ljudskih glasova. Savršen za svakoga ko leti avionom kući za Novugodinu ili Božić, uz Quick Attentionmode možete naručiti turu džina od stjuardese stavljajući dlan prekospoljašnjosti slušalica, bez potrebe da skidate slušalice.

Za one koji volenešto diskretniji model, WF-1000X su udobnebežične slušalice minimalnog dizajna sa AtmosphericPressure Optimizing karakteristikom koja analizira atmosferski pritisakvašeg okruženja, a zatim optimizuje performanse potiskivanja buke slušalica,takođe savršene kada se leti avionom za praznike.

Širite praznični duh svuda sa EXTRA BASS bežičnim zvučnicima

Ponesite zabavu sa sobom sa EXSTRA BASS bežičnimzvučnikom SRS-XB41. Bez obzira na toda li ostajete kod kuće ovog Božića ili idete u sunčane krajeve, ovajBluetooth zvučnik možete poneti sa sobom na bilo koju božićnu zabavu. Osim štoje lak i prenosiv, ovaj zvučnik je dizajniran tako da bude potpuno vodootporani otporan na prašinu, što vam omogućava da uživate u zabavi gde god da senalazite.

Režim LIVE SOUND vam omogućava da doživite svoje omiljene hitove kao da ste uživo na koncertu omiljenog izvođača. Ovo je moguće zahvaljujući ugaonim zvučnicima sa novom DSP tehnologijom koja odašilje vašu muziku na šire područje i omogućava prirodniji doživljaj.

Wireless Party Chain vam omogućava da se igrate sa više zvučnika, sa BLUETOOTH® tehnologijom, koja omogućava sinhronizaciju muzike i svetla. Ovo stvara ogromno zvučno iskustvo koje će sigurno svakoga zaraziti prazničnom euforijom.

Uz moćne zvučne i višebojne linije osvetljenja, možete poneti zabavu sa sobom, gde god da se nalazite za novogodišnje i božićne praznike.

Za one koji traže savršen poklon kojim će ispunitibožićnu čarapu, tu je SRS-XB01 zvučnik kojiširi ogroman zvuk iz kompaktnog kućišta. Kompaktni zvučnik, sa vodootpornimdizajnom, idealan je za sve koji žele da slušaju svečane melodije gde god daidu. Sa EXSTRA BASS zvučnikom, dostupnim u spektru živih boja, uključujućicrvenu, žutu, zelenu i plavu, kao i belu i crnu, zvučnik postaje zabavan ipristupačan poklon za ljubitelje muzike svih žanrova.

Bežične slušalice, savršen novogodišnji ili božićni poklon za ljubitelje fitnesa

Nove Sony WF-SP900 slušalicesu savršen poklon za prijatelje koji se bave sportom, a kako je januar blizu,ove slušalice će vam pružiti preko potrebnu motivaciju da nastavite sa životomposle praznika. Sa IPX5/8 rejtingom, bežične slušalice vam omogućavaju daplivate u bazenu ili moru na dubini do dva metra. Slušalice WF-SP900 takođeimaju 4GB interne memorije, tako da ćete biti u mogućnosti da reprodukujetemuziku bez potrebnog uređaja – sada zaista nemate izgovor da preskočite svojnovogodišnji trening!

Dodajte malo boje Novoj godini i Božiću sa ovim svetlim i živopisnim slušalicama

Za prijateljekoji prate modu, WH-H900N bežičneslušalice su savršeni izbor pokolona za praznike. Ove Bluetooth slušalicedolaze u spektru svečanih boja, uključujući Twilight Red, Pale Gold i HorizonGreen, i odlične su za uparivanje sa stajlingom i modnim dodacima. Saimpresivnim trajanjem baterije do 28 sati, one su neophodne svakome ko voli dasluša muziku sa stilom, dok je u pokretu.

Zabeležite svaki momenat svoje praznične avanture

Bez obzira nato da li putujete u posetu porodici ili letite ka zimskom suncu, novi DSC-HX99 i DSC-HX95 su idealnifotoaparati za vas. Dizajnirani da vas prate u avanturama, oba modela lako se uklapajuu džep ili torbicu, a nude velike mogućnosti zumiranja u rasponu od 24mm širokog kraja do 720mm super telefoto.

Ovo vam omogućavada snimite svoja iskustva iz raznih uglova i udaljenosti, sa garantovanosjajnim kvalitetom fotografije. Takođe, nudećiinterno snimanje 4K videa, LCD ekran koji se može naginjatii kontinuirano fotografisanje brzinom do 10 fps, i sa ograničenjem bafera do 155slika, ovi fotoaparati sigurno će biti pravi novogodišnji hit.

Ne propustite nijedan trenutak ove praznične sezone

Obradujtesvoje najmilije za Novu godinu ili Božić fotoaparatom α7III sa vrhunskimkvalitetom fotografije punog kadra. Inovativni fotoaparat punog formata bezogledala omogućava neprekidno snimanje do 10 fps, 24,2MP back-illuminated Exmor R™ CMOS senzor slike i širine ISO opsega od100 – 51.200. Tiho fotografisanje i Eye Autofocusznači da možete da uhvatite svu radost, ljubav i smeh onih koji vas okružuju, ada ne smetate bilo kome na proslavi, što ga čini fotoaparatom za čuvanje prazničnihuspomena u godinama koje dolaze.

Napravite vrhunsku božićnu porodičnu fotografiju sa naprednim objektivom

Napraviteimpresivnu fotografiju savršenog prazničnog portreta ili snimak božićnogokupljanja uparivanjem uređaja α7III sa objektivom SEL2470GM. Odličan zasvakodnevno snimanje ili fotografisanje događaja, G Master objektiv sa standardnimzumom poseduje neke od najnaprednijih tehnologija na tržištu danas. Standardnizum objektiv je otporan na prašinu i vlagu i može se pohvaliti blendom sa 9otvora koja stvara prekrasan pozadinski defocusi Nano AR prevlakom koja sprečava blještanje i zamućenost.

Uživajte u omiljenoj prazničnoj zabavi u 4K formatu

Ove godine impresionirajtečitavu porodicu, sa bilo kojim od najnovijih TV trijumfa kompanije Sony,sjajnim Sony BRAVIA OLED AF9 ili sjajnimSony BRAVIA LCD ZF9 koji senalaze na vrhu Sony TV rangiranja poznatog kao MASTER serija.

Dostupan uveličinama ekrana od 55″ i 65″, klasični božićni filmovi na AF9blistaju u punom sjaju u kvalitetu slike 4K HDR, stvarajući duboko crnilo boje,zapanjujuću belinu i bogatu, realističnu boju. Zvuk koji oduzima dah dolazidirektno sa TV ekrana, zahvaljujući inovativnom Sony Acoustic Surface Audio+™. Otklanjajući potrebu za zvučnicima, atraktivandizajn One Slate koncepta osiguravada se porodica i prijatelji fokusiraju isključivo na sliku.

Predivni ZF9 je jošjedan slatkiš elegantnog Sony dizajna i tehnoloških sposobnosti. Dostupan uveličinama ekrana 65″ i 75″, ovaj čudesni model nudi kvalitet 4K HDRslike i opremljen je X-Motion Claritytehnologijom za pokretanje bez zamućenja. Oba modela su opremljena novom X1 Ultimate Picture tehnologijom izasnovana su na Android TV™ platformi, a pomoću Google Asistant aplikacije svešto treba da uradite je da jednostavno pitate svoj televizor za sve što želiteda pronađete. Biće vam omogućeno da istražite svet filmova, muzike,fotografija, igrica, pretraživanja, aplikacija i još mnogo toga.

Obradujte porodicu kućnim bioskopom na Božić

Uživajte u bioskopskomiskustvu sa Sony HT-ZF9 soundbarom u sopstvenom domu! Donesitefantastičan zvuk filmova u vašu dnevnu sobu ove praznične sezone sa prvimsvetskim Dolby Atmos zvučnikom savirtuelnim zvukom iz okruženja.

Uz produkciju trodimenzionalnog zvuka, zahvaljujućinovom Sony Vertical Surround Engine, bićeteu mogućnosti da uživate u svojim omiljenim božićnim filmovima. Uz pomoćtehnologija Dolby Atmos i DTS:X™, soundbaru stanju je da kod gledalaca proizvede osećaj jeze i uzbuđenja u bilo kom deluprostorije.

Od neverovatnog zvuka do elegantnog dizajna, sa zapanjujućim soundbarom

Za one kojiimaju manji životni prostor, a ne žele da ugroze kvalitet zvuka, Sony HT-SF200 kompaktni soundbarje idealan poklon za Novu godinu ili Božić. Sa dubokim basom i širokim surround zvukom iz ugrađenog sabvufera, zvukse dramatično poboljšava zahvaljujući S-ForcePRO Front Surround tehnologiji.

Ljubitelji praznične atmosfere mogu da slušajupraznične pesme sa prijateljima ili da kreiraju kinematografski ambijent dok sezabavljaju, a uređaj se lepo uklapa u svaki životni prostor ili stil.

Odgledajte reprize omiljenih klasika, neverovatnim kvalitetom

Dopunite svoju Blu-ray kolekciju sa izvanrednim Sony UBP-X700 4K Ultra HD Blu-ray plejerom. Sa podrškom za HDR formate: HDR10 i Dolby Vision ™, ovaj Blu-ray plejer pruža besprekorni kvalitet slike sa širim opsegom boja, kontrasta i osvetljenosti, a nudi vam pristup svetu 4K striming servisa u ovom harmoničnom godišnjem periodu.