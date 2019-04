Otvaranje najvećeg Gigatron Megastore-a

Gigatron, jedan od vodećih maloprodajnih lanaca na tržištu tehnike sa širokom ponudom IT uređaja, mobilnih telefona, TV i audio uređaja, bele tehnike, malih kućnih aparata otvorio je vrata svoje najveće prodavnice do sada, Gigatron Megastore-a, na Novom Beogradu, u Bulevaru Arsenija Čarnojevića 69A, u blizini Arene.

Ekskluzivna prodavnica površine 1.500m², smeštena na tri novoa i sa obezbeđenih 20 parking mesta za posetioce, nudi više od 10.000 različitih artikala renomiranih svetskih i domaćih proizvođača, vrhunskog kvaliteta po pristupačnim cenama. Tim povodom, 20. i 21. aprila, sve posetioce očekuje 20% popusta na celokupni asortiman.

Kao i u svim ostalim Gigatron prodajnim objektima, tako i u ovom, kupci imaju na raspolaganju brojne mogućnosti odloženog plaćanja, kao što je kupovina na 24 rate bez učešća i bez kamate, Baš Tvoja Gigatron kartica i još mnogo toga.

Pored novootvorenog objekta, do kraja juna, planirano je otvaranje još tri Gigatron prodavnice – u Zaječaru, Leskovcu i u tržnom centru Ada Mall u Beogradu.