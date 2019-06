Pametni kućni aparati mogu značajno uticati na smanjenje zagađenja

Pouzdani kućni aparati, koji se mogu koristiti dugi niz godina, igraju značajnu ulogu u redukovanju našeg ekološkog otiska. Savesno korišćenje uređaja kod kuće, pametne tehnologije i veštačka inteligencija otvaraju nove perspektive održivosti. Tim povodom, kompanija LG Electronics (LG) prikupila je korisne informacije povodom Svetskog dana zaštite životne sredine koji se obeležava danas.

Prema podacima Eurostata, domaćinstva su ta koja troše četvrtinu ukupne energije u Evropskoj uniji. Pored odgovarajuće toplotne izolacije stambenih objekata, energetski efikasni kućni aparati i način na koji ih podešavamo i koristimo mogu napraviti veliku razliku u smanjenju uticaja na životnu sredinu, a da ne pominjemo uštedu na računima za komunalne usluge.

Na primer, ako bi cela EU prešla sa ručnog pranja sudova na mašine za pranje sudova, uštedelo bi se 92TWh energije, što je dvostruka ukupna potrošnja na godišnjem nivou u Portugaliji, ili 3 odsto potrošnje svih EU članica. Osim toga, 6.142 milijardi litara pijaće vode bi moglo biti sačuvano, što je količina kojim se može napuniti 2.5 miliona olimpijskih bazena.

Ušteda energije i smanjenje troškova

„Iako prosečni životni vek uređaja za domaćinstvo raste, mnogo domova u Srbiji i dalje koristi zastarele aparate koji troše previše energije”, istakao je Branko Samac, menadžer prodaje sektora bele tehnike u kompaniji LG Electronics u Srbiji. Ako bi ovi uređaji bili zamenjeni savremenim aparatima, emisija ugljen-dioksida u domovima bi bila značajno smanjena. Najčešći zastareli aparati koji troše previše energije su mašine za veš, frižideri i zamrzivači. Zamenom frižidera koji je star više od 10-15 godina novijim modelom iz A+++ kategorije mogao bi doneti znatnu uštedu na računima za struju, dok bi se sa savremenom mašinom uštedelo na računima za vodu.

U EU se generiše oko 88 miliona tona otpada hrane godišnje, a samo taj otpad stvara oko 8 odsto globalne emisije gasova. Efikasno korišćenje frižidera poslednje generacije može imati značajnog udela u smanjenju otpada hrane u domaćinstvima.

Pametna potrošnja podstiče održivost

Izabrati uređaj koji radi dugi niz godina bez potrebe za zamenom može pomoći u zaštiti okoline. Inverter motor u kućnim uređajima i klimama troši manje energije u odnosu na konvencionalne pogone i omogućava dugotrajnost: nije slučajno da LG, na primer, ima deset godina garancije na Inverter Direct Drive motor u veš mašinama i na kompresor za frižidere.

Održivost se ne završava na izboru energetski efikasnih i trajnih uređaja, već moramo naučiti kako da ih pravilno i savesno koristimo. Na primer, frižider ne bi trebalo postaviti blizu izvora toplote (peć) ili izloženog direktno sunčevoj svetlosti. Kondenzatorskoj mreži na pozadini uređaja potreban je prostor za ventilaciju, stoga ne bi trebalo postavljati uređaj u uzak prostor, već je potrebno ostaviti bar 10cm od zida i čistiti prašinu sa rešetke svakih šest meseci. Treba redovno proveravati da li su vrata frižidera dobro zatvorena, a No-Frost uređaje treba čistiti dva puta godišnje.

Kod mašina za pranje veša najefikasniji način uštede energije bio bi pametnim izborom temperature: prosečno isprljana odeća može se prati na 30-40 stepeni, ali sa programom iznad prosečne dužine. Dodatno, ne treba preterivati sa količinom odeće koja se ubacuje, a kod mašine za sušenje veša treba podesiti na najveću brzinu – osim za vrlo osetljive komade.

Veštačka inteligencija na delu

Rešenja koja pruža veštačka inteligencija (AI) igraju sve važniju ulogu u uštedi energije i ekološkom radu aparata za domaćinstvo. „Kućni aparati sa veštačkom inteligencijom su već dostupni, i budući da su ovi uređaji sposobni da analiziraju ne samo okolinu, već i navike korisnika, oni su u stanju da izaberu optimalne parametre rada za bolju efikasnost. Takođe ih možemo kontrolisati daljinski što omogućava udobnije i efikasnije korišćenje”, kaže Branko Samac.

Na primer, ukoliko putujete možete koristiti LG Smart ThinQ ™ aplikaciju preko koje možete podesiti temperaturu frižidera, ili ćete dobiti notifikaciju ukoliko ste zaboravili da zatvorite vrata. Takođe, možete daljinski upravljati klimom kako ne bi radila nepotrebno ni minut, a možete podesiti da veš mašina završi pranje ujutru kada započinjemo novi dan, odnosno u periodu kada nam to najviše odgovara.

Među pametnim funkcijama, dijagnostika takođe pomaže očuvanju životne sredine, ali i našeg novčanika: ukoliko kućni aparat na vreme ukazuje da je došlo do problema, možemo izbeći trošak zbog neispravnosti i više naknade za pružanje usluga.