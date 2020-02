Panasonic-ova nova DAB+ linija audio proizvoda

Panasonic najavljuje tri uzbudljiva audio proizvoda za koje su zajednički DAB+ radio, ergonomski dizajn i odličan zvuk:

1. SC-DM502 – Premium stereo sistem

2. RF-D30BT – radio otporan na prskanje

3. RC-D8 – DAB+ sat sa radiom

Bogat bas i kristalno jasni vokali sistema DM502 rezultat su impresivnog kvaliteta izrade sa drvenim kućištem zvučnika. Logičan ergonomski dizajn – koji ima velike taktilne dugmiće za pretpodešene funkcije – čini zadovoljstvom puštanje muzike sa radija, CD-a i strimovanje.

D30BT je savršen prenosni DAB+ radio. Uz Bluetooth® i USB punjenje, on takođe dobro radi i sa pametnim telefonima. Njegov klasičan dizajn sa umekšanim ivicama ima velike dugmiće, a dovršava ga premium metalna rešetka za zvučnik. Zbog dizajna otpornog na prskanje, ugrađenog tajmera i opcije napajanja iz baterije on je kao na svom terenu u kuhinji ili kupatilu. *IPX4 ekvivalent

D8 DAB+ sat sa radiom ima veliki ekran koji se lako čita. Opremljen je dvostrukim alarmom zbog parova sa različitim vremenima buđenja. Zahvaljujući USB punjenju, takođe je moguće osvežiti pametne telefone preko noći.

Jedan dan u životu, uz Panasonic DAB+ radio

Dizajniran za stvaran svet

Panasonic dizajn je fokusiran na to kako ljudi žive svoje živote, pružajući bolja rešenja za svakodnevni život.



Probudi se! Uz D8 DAB+ sat sa radiom

Mučite se da vidite koliko je sati kada skinete naočare pre nego što legnete u krevet? Veliki ekran bi trebalo da pomogne.

Partner ustaje ranije od vas? Dvostruki alarm za različita vremena buđenja.

Treba da punite mobilni preko noći? USB punjač modela D8 je pri ruci.

Prvo kupatilo ili doručak? Uz RD30BT radio

Želite da čujete vesti dok se kupate? Ovaj radio otporan na prskanje je kao kod kuće na kupatilskoj polici.

Želite da čujete radio glasnije od tuša? Moćni 10-centimetarski zvučnici su spremni.

Gust raspored? Sat na ekranu da pokaže kada je vreme za kuhinju.

Jaje za doručak? Ugrađen tajmer za savršeno žumance.

Radite od kuće. Uz DM502B stereo sistem

Dosadio vam je radio traženje stanica? Prebacujte brzo kanale pomoću pretpodešavanja.

Spremni ste da se bacite na posao i potrebna vam je visokokvalitetna muzika? Pustite svoj omiljeni ambijentalni CD.

Čuli ste neku odličnu Spotify listu pesama? Strimujte je sa svog mobilnog pomoću standarda Bluetooth®.

Dolaze vam prijatelji na večeru kasnije? Nazad u kuhinju uz D30BT za brze pripreme, a zatim sortirajte večernju listu pesama za DM502. I ponovite…

Ali zar ne strimuju svi ovih dana?

Daleko od toga, nedavno istraživanje u UK (izvor: radiocentre.org) otkriva da živi program radija čini više od tri četvrtine uživanja u zvuku:

Radio uživo: 75,2%

Striming: 8,2%

CD-i/ploče: 4,8%

Podkasti: 2,5%

„Uz neznatno manje od 90% stanovništva koji prate program tokom nedelje i uz 75% udela ukupnog uživanja u zvuku, linearni radio uživo ostaje u srži audio revolucije.“ Mark Barber, Radio Centre

U proseku, to je 20,7 sati slušanja radija uživo nedeljno. Audio predstavlja 18% celokupnog konzumiranja medija u UK.

Kod radija je suština u vremenu dana, sa špicevima ujutru i uveče zbog onih koji putuju do posla i nazad. Međutim, pošto se demografija Evrope menja, a sve veći broj ljudi radi od kuće, slušanje u toku dana je vitalni deo miksa.

Šta je DAB+? (opciona sekcija)

Unapređen u odnosu na DAB digitalni radio, DAB+ koristi prednosti višeg kvaliteta zvuka, većeg kapaciteta stanica i manje potrebne energije za odašiljanje.

Sada preovlađujući evropski radio format, DAB+ pokazuje sve veću upotrebu u automobilima i kod kuće.