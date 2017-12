PARTNERSTVO KOMPANIJA LG I HERE TECHNOLOGIES NA RAZVOJU SISTEMA ZA AUTONOMNA VOZILA

Kompanija LG Electronics (LG) sklopila je partnerstvo sa globalnim pružaocem usluga digitalnog mapiranja i lociranja HERE Technologies (HERE), kako bi zajednički kreirali novu generaciju telematskih sistema za autonomna vozila. Novo rešenje biće kombinacija napredne LG telematske tehnologije sa kartografskim podacima i uslugama lociranja visoke preciznosti koje obezbeđuje HERE Open Location platforma. Kroz planiranu saradnju, kompanije nameravaju da podrže proizvođače automobila širom sveta pružanjem komunikacijskog čvorišta robusnih i sigurnih podataka za automatizovane i potpuno autonomne automobile.

Telematika je grana industrije koja integriše telekomunikacije i informatiku kako bi obezbedila sigurnost vozila i dodatne sadržaje, uključujući navigaciju, potvrdu lokacije, kao i signaliziranje u slučaju nezgoda kroz brojne komunikacione tehnologije, od GPS i DMB (Digital Multimedia Broadcasting) mreža do Bluetooth, Wi-Fi i tehnologija mobilne komunikacije. Kompanija LG, lider na globalnom telematskom tržištu od 2013. godine, posvećena je kreiranju rešenja nove generacije koja pružaju kartografske podatke visoke preciznosti, kako bi odgovorili na potrebe brzo razvijajuće industrije autonomnih automobila.

HERE Technologies je vodeći svetski provajder kartografskih podataka i lokacijskih usluga za automobilsku industriju, koje trenutno koristi preko 100 miliona automobila na putevima. U saradnji sa proizvođačima automobila, ova kompanija radi i na razvoju HD Live Map, visoko-precizne kartografske usluge bazirane na cloudu, koja podržava povezane ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sisteme i rešenja za automatizovanu vožnju. HD Live Map, koji LG namerava da implementira u zajednička rešenja za proizvođače automobila, identifikuje sve puteve i karakteristike okoline, kao što su vozne trake, stop znakovi, pešački prelazi, znakovi za ograničenje brzine i semafori. Značaj intelektualne svojine kompanije HERE i njenog potencijala prepoznao je 2015. godine konzorcijum globalnih automobilskih kompanija Audi, BMW i Dajmler koji je preuzeo kompaniju. HERE od tada privlači investitore iz cele tehnološke industrije.

Kada se u potpunosti razvije, telematika će igrati ključnu ulogu kao komunikacijsko čvorište za autonomna vozila. Najpre, senzori ADAS sistema u vozilu, koji se sastoje od kamera, radara i optičkih radara, očitavaju okolinu i šalju podatke na cloud zajedno sa informacijama o vozilima u blizini prikupljenim putem V2X (Vehicle-to-Everything) tehnologije. Sve prikupljene informacije se potom višestruko analiziraju i prenose na telematske sisteme vozila kako bi se formirale prilagođene instrukcije za vožnju.

LG telematska rešenja podržavaju brojne komunikacione tehnologije, od GPS do Bluetooth, Wi-Fi i mobilne komunikacije. LG inženjeri rade predano kako bi razvili 5G proizvode, koji će biti četiri do pet puta brži nego LTE sa 90% smanjenja u kašnjenju prenosa, što je idealno za rad nove generacije autonomnih vozila.

„Uzbuđeni smo što u saradnji sa kompanijom HERE, koja ima neprikosnovenu i najsavremeniju tehnologiju automobilskog navođenja, predstavljamo novi standard za u autonomnim mobilnim komunikacijama,“ rekao je Kim Jin-yong, izvršni potpredsednik poslovne jedinice LG Vehicle Components. „Sa partnerima kao što je HERE, LG može da nastavi da unapređuje narednu generaciju tehnologija kod povezanih automobila kako bi pomogla proizvođačima automobila da se pripreme za eru autonomnih vozila.“

„Kako bi funkcionisala bezbedno i efikasno, autonomnim vozilima je potrebno mnogo različitih izvora robusnih podataka i snažne komunikacione tehnologije,“ rekao je Moon Lee, potpredsednik kompanije HERE Technologies APAC. “Verujemo da naše usluge pružene kroz Open Location platformu mogu da igraju ključnu ulogu u narednoj generaciji telematske tehnologije za autonomna vozila i uzbuđeni smo da radimo sa kompanijom LG kako bismo ovo pretvorili u realnost.”