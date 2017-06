Lenovo prihvata trend personalizovane računarske transformacije

Na ovogodišnjoj TechWorld Transform konferenciji, kompanija Lenovo najavila je prilagodljivu i pouzdanu ponudu PC računara za poslovne korisnike, koja odgovara na savremene zahteve radne snage i radnog mesta koji konstantno evoluiraju.

ThinkStation P320 Tiny poseduje Independent Software Vendor (ISV) sertifikat kako bi bio osiguran pouzdan rad korisničkih aplikacija u neverovatno maloj formi. Ponuda kompanije Lenovo „PC as a Service“ (PCaaS) nudi u potpunosti podesiv model pretplate po fiksnoj mesečnoj ceni, koji kombinuje hardver i usluge u jedinstvenom rešenju.

Osmišljen kako bi uklonio teret kupovine, pokretanja i upravljanja računarskim resursima, PCaaS poboljšava efikasnost životnog ciklusa proizvoda i smanjuje ukupne troškove vlasništva.

ThinkStation P320 Tiny: najmanja radna stanica na svetu sa ISV certifikatom

Fizička radna mesta postaju vredna nekretnina, pa je zbog toga za radne stanice neophodno da budu što prilagodljivije i snažnije u bilo kom okruženju.

ThinkStation P320 Tiny u potpunosti iskorišćava male prostore i isporučuje snagu koja se očekuje od radne jedinice. Jednostavna za postavljanje i kompatibilna sa Lenovo ThinkCentre Tiny dodacima, P320 Tiny iskorišćava snagu najnovijih Intel® Core i procesora i oslanja se na NVIDIA® Quadro® grafiku kako bi postigla ISV certifikat i pružila performanse koje zahteva široki raspon profesionalnih aplikacija.

Bilo da korisnik razvija najnovije inovativne proizvode, dizajnira najmoderniji soliter ili obrazuje buduće preduzetnike, P320 Tiny nudi snažne poslovne performanse u najmanjim pakovanjima, kako bi radne jedinice pružile svoj maksimum, čak i u najmanjim prostorima.

PC proces pojednostavljen uz uslugu „PC as a Service“

S obzirom na činjenicu da nove generacije zaposlenih, koji su entuzijasti za tehnologiju, daju prioritet fleksibilnosti uređaja i mogućnosti rada u pokretu, organizacije prilagođavaju način na koji pristupaju i upravljaju tehnologijom radnog mesta.

Promena ka prilagodljivom IT-u, odabiru sopstvenog uređaja (Choose Your Own Device) i sinergiji više uređaja oblikuje našu personalizovanu računarsku budućnost.

PC as a Service (PCaaS) odgovara na ovu promenu pojednostavljujući finansiranje, pokretanje, upravljanje i postupak odlaganja računarske imovine, smeštajući ga u jedinstveno podesivo rešenje po fiksnoj mesečnoj ceni.

Kompanije mogu odabrati tablete, laptopove, desktop računare, radne stanice ili softver i usluge, pružajući krajnjim korisnicima veći izbor uređaja i omogućujući kapitalnim investicijama da rastu zajedno sa poslovanjem.