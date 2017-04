Mali moćni Dell – Thin Client – Wyse 3040

Kompanija Dell predstavila je najlakši, najmanji i najmoćniji Thin Client – Wyse 3040 računar, koga odlikuju vrhunske performanse i jednostavna upotreba. Ovaj uređaj pruža nekoliko rešenja koja se tiču bezbednosti i kompletan virtuelni radni prostor kompatibilan sa Citrix, Microsoft i Vmware softverima. Thin Client – Wyse 3040 je prvi uređaj na tržištu sa x86 quad-core Intel procesorom, odličnim mogućnostima za povezivanje i mogućnošću izbora dva operativna sistema. Wyse 3040 Thin Client je pristupačan, efikasan i lak za korišćenje, namenjen različitim industrijama, uključujući i one koje se bave prodajom, finansijama, zdravstvenom zaštitom i obrazovanjem.

Današnje poslovanje zahteva brz i lak pristup efikasnim i moćnim sistemima i tehnologijama koje omogućavaju inovacije, saradnju i razmenu informacija u sigurnom okruženju. Prema istrživanju kompanije Dell, 70 odsto mladih profesionalaca smatra da je napredna tehnologija od ključnog značaja za dobru saradnju, produktivnost i efikasnost u poslovanju.

„Novi Wyse 3040 Thin Client je najmanji i najefikasniji uređaj u našoj ponudi, koji do sada prevazilazi očekivanja najzahtevnijih klijenata koji žele idelnu kombinaciju performansi, efikasnosti i cene”, rekao je Steve Lalla, stariji potpredsednik ogranka Commercial Client Software & Solutions u kompaniji Dell.

Wyse 3040 Thin Client karakteriše Intel Atom X5 1.44GHz quad-core procesor koji podržava 2GB RAM i 8GB fleš memorije, nudeći do 30 odsto bolje performase u odnosu na prethodnu generaciju. Idealan je i za sve poslovne prostore zbog malih dimenzija i težine od neverovatnih 240 grama.

Dodatne funkcije uključuju:

Podršku za operativni sistem: Wyse 3040 je dostupan uz mogućnost izbora operativnog sistema, pa budući korisnici mogu izvršiti konfiguraciju na osnovu individualnih zahteva. Wyse 3040 Thin Client može da se kupi sa ultra sigurnim Wyse ThinOS sofverom ili Wyse ThinLinux softverom kompanije Dell.

Mogućnosti za povezivanje: Obezbeđujući jednostavno korisničko iskustvo i produktivnost, Wyse 3040 Thin Client podržava dva monitora (2560×1600) i pruža mogućnost povezivanja sa četiri USB porta, od kojih je jedan namenjen brzim konekcijama.

Jednostavna upotreba: Dell nudi kompletan paket kako za poslovne tako i za privatne prostore, kao i opciju automatskog upravljanja softverom u želji da postigne snažan nivo upravljanja koji može da savlada do nekoliko desetina hiljada uređaja. Kroz Wyse Device Manager, IT tim može da pojednostavi daljinsko upravljanje konfiguracijom i politiku upravljanja korporativnim i korisničkim uređajima kroz jednu, intuitivnu konzolu.

Wyse 3040 Thin Client je kompatibilan sa svim većim posredničkim virtuelnim softverima kao što su Citrix XenDesktop, Microsoft RDS i VMware Horizon, a dodatno će od juna meseca biti kompitabilan i sa VMware Blast Extreme daljinskim protokolom.