Personalizujte i odštampajte neki od stotine dizajna pomoću aplikacije Canon Creative Park

Oslobodite svoju kreativnost pomoću nove Creative Park aplikacije. Ona pruža beskrajne mogućnosti dizajna koje mogu da se preuzmu i odštampaju jednim dodirom dugmeta. Uz stotine zabavnih i šarenih šablona za dizajn, ova besplatna aplikacija (iOS i Android), omogućava korisnicima da uz lakoću daju ličnu notu svojim dizajnima direktno sa pametnog telefona. Aplikacija Creative Park je evolucija veb platforme Creative Park, koja privlači više od 10 miliona posetilaca godišnje širom sveta¹.

S obzirom da se praznici bliže, aplikacija Creative Park je savršena za porodice koje žele da isprobaju svoje kreativne veštine,. Korišćenjem kompatibilnog Canon PIXMA štampača, postoji šablon koji odgovara svakoj starosnoj grupi, bilo da se radi o božićnoj dekoraciji, personalizovanim čestitkama, kalendarima, ramovima za slike, životinjama ili 3D umetnosti, kao i još mnogo drugih. Ova aplikacija takođe uključuje i edukativni sadržaj za podršku i stimulaciju predškolske dece ili dece u osnovnoj školi.

Zahvaljujući uputstvima koje je lako pratiti, aplikacija Creative Park čini pravljenje rukotvorina jednostavnim i zabavnim za celu porodicu. Ova aplikacija takođe omogućava korisnicima da personalizuju svoje kreacije pomoću teksta i fotografija. Bilo da se radi o personalizovanim pozivnicama na žurku ili rođendanskim natpisima, nikada nije bilo jednostavnije oživeti kreacije od papira.

Aplikacija Creative Park je dostupna na 15 jezika² dopuštajući korisnicima da oslobode svoju maštu. Da biste započeli, jednostavno preuzmite besplatnu aplikaciju, iskoristite ili napravite Canon ID i odštampajte svoj omiljeni dizajn pomoću kompatibilnog Canon PIXMA štampača³.

Aplikacija Creative Park dostupna je za preuzimanje iz prodavnice App Store i podržava korisnike sistema iOS 11 ili novijeg, kao i sistema Android OS 5.0 ili novijeg.