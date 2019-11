Poboljšana LG THINQ aplikacija nudi unapređeno iskustvo upravljanja pametnim domom

Kompanija LG Electronics (LG) predstavlja poboljšanju aplikaciju ThinQ™ kako bi korisnicima omogućila još bolje iskustvo pametnog doma. Aplikacija LG ThinQ sada omogućava besprekorno upravljanje LG pametnim kućnim uređajima i proširene usluge korisnicima u više od 150 zemalja, a bazira se na LG-jevoj strategiji veštačke inteligencije – evolucija, povezivanje i otvaranje (evolve, connect, open).

LG ThinQkoristi prednosti Google Assistant tehnologije prepoznavanja glasa kako bi pružila najprikladniji način povezivanja korisnika sa njihovim ThinQ uređajima. Prvobitno predstavljena kao SmartThinQ™, aplikacija LG ThinQ je prva mobilna aplikacija za pametne kućne uređaje koja nudi prepoznavanje glasa, omogućujući korisnicima slobodu upravljanja i nadgledanja svojih proizvoda pomoću glasovnih naredbi.

Takođe, ova napredna aplikacija, koja se temelji na veštačkoj inteligenciji (AI), pruža personalizovanu podršku u obliku usluge Proactive Customer Care kako bi informisala korisnike o potencijalnim problemima pre nego što se uopšte pojave, ubrzavajući dolaske servisera ako je potrebno. Proactive Customer Care pomaže u povećavanju efikasnosti proizvoda i radni vek sa detaljnim uputstvima i savetima za optimalno funkcionisanje aparata.

Korisnici mogu da povežu svoje LG pametne uređaje putem aplikacije sa Amazonovim računima za automatsku porudžbinu i dostavu koristeći uslugu Amazon Dash Replenishment. Često korišćene potrepštine, kao što su sredstvo za pranje posuđa, deterdžent za pranje rublja ili omekšivač, mogu se unapred odabrati za automatsku dostavu u dom korisnika kad je to potrebno.

LG ThinQ omogućava prilagođeni rad zahvaljujući funkcijama kao što su Smart Care+ i Smart Pairing. Frižider sa funkcijom Smart Care+ analizira obrasce korišćenja kako bi pružio personalizovanu uslugu, snizio troškove i održao hranu svežom automatskom postavkom idealne temperature, kao i prebacivanjem u način rada sa smanjenom potrošnjom energije. Uz Smart Pairing, najnovije LG mašine za sušenje veša moguće je bežično povezati sa LG mašinama za pranje veša kako bi ponudile optimalan ciklus sušenja koji se temelji na ciklusu pranja. Zahvaljujući takvim inovacijama kompanije LG, korisnici nemaju potrebe da brinu da li će oštetiti odeću.

„LG ThinQ je savršen primer naše vizije da pružimo praktičnije iskustvo pametnog doma bez potreba za dugotrajnim učenjem koje napredni proizvodi često zahtevaju“, rekao je Rju Hje-jung (Ryu Hye-jung), izvršni direktor LG divizije Smart Home Business. „U kompaniji LG korisnici su oduvek na prvom mestu, a evolucija našeg ekosistema pametnog doma to jasno pokazuje”.