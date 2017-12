Pocinje proizvodnja prvog Samsung Flash Storage-a

Kompanija Samsung Electronics počinje proizvodnju prvog ugrađenog, univerzalnog Flash Storage (eUFS) rešenja od 512 gigabajta (GB) za mobilne uređaje nove generacije. Upotrebom Samsungovih najnovijih 64-slojnih 512-gigabitnih (Gb) V-NAND čipova, novi 512GB eUFS paket pruža ogroman kapacitet skladištenja i izvanredne performanse za pametne telefone i tablete.

„Novi Samsungov eUFS od 512GB pruža najbolje ugrađeno rešenje za skladištenje na premium pametnim telefonima, savladavajući potencijalna ograničenja u performansama sistema koja se mogu pojaviti prilikom korišćenja mikro SD kartica, rekao je Jaesoo Han, izvršni potpredsednik Odeljenja za prodaju memorije i marketinga u kompaniji Samsung Electronics. „Osiguravši pravovremeno i stabilno snabdevanje ovim naprednim ugrađenim skladištem za podatke, Samsung pravi veliki iskorak u tome da proizvođači mobilnih uređaja širom sveta budu u koraku sa mobilnim uređajima nove generacije“.

Samsungov novi 512GB UFS koji se sastoji od osam 64-slojnih 512Gb V-NAND čipova i kontrolnog čipa, zajedno uklopljenih, udvostručuje gustinu Samsungovog prethodnog 48-slojnog 256GB eUFS-a koji se temelji na V-NAND-u, u istoj količini prostora kao i paket od 256GB. Povećani kapacitet skladištenja eUFS-a omogućiće znatno šire iskustvo korišćenja pametnih telefona. Na primer, novi visoki kapacitet eUFS omogućiće pametnom telefonu da uskladišti oko 130 4K Ultra HD (3840×2160) video zapisa u trajanju od 10 minuta*, što je desetostruko više u odnosu na 64GB eUFS koji može da skladišti do 13 video zapisa iste veličine.

Da bi se pojačale performanse i energetski učinak novog 512GB eUFS-a, Samsung je predstavio novi skup tehnologija. Napredno 64-slojno strujno kolo od 512Gb V-NAND i nova tehnologija upravljanja energijom u kontroloru od 512GB eUFS smanjuju potrošnju energije, što je posebno važno, jer novo 512GB eUFS rešenje sadrži dvostruko više ćelija u poređenju sa 256GB eUFS. Osim toga, kontrolni čip 512GB eUFS-a ubrzava proces mapiranja prilikom pretvaranja logičkih blok adresa u adrese fizičkih blokova.

Samsungov 512GB eUFS takođe ima snažne performanse za čitanje i pisanje. Sa svojim sekvencijalnim čitanjima i zapisima koji dosežu do 860 megabajta u sekundi (MB / s) i 255MB / s, ugrađena memorija od 512GB omogućuje prenos video zapisa od 5GB koji je ekvivalent Full HD na SSD za otprilike šest sekundi, više od osam puta brže nego tipična microSD kartica.

Za slučajne operacije, novi eUFS može čitati 42.000 IOPS i napisati 40.000 IOPS. Na temelju eUFS-ovih brzih slučajnih zapisa, koji su oko 400 puta brži od 100 IOPS brzine konvencionalne microSD kartice, mobilni korisnici mogu uživati u savršenim multimedijalnim iskustvima kao što su kontinuirano fotografisanje u visokoj rezoluciji, kao i traženje datoteka i preuzimanje videozapisa u dualnom – app načinu gledanja.

Slično tome, Samsung namerava da poveća obim proizvodnje svojih 64-slojnih 512Gb V-NAND čipova, uz proširenje svoje 256Gb V-NAND proizvodnje. To bi trebalo da zadovolji povećanje potražnje za naprednom ugrađenom mobilnom memorijom, kao i za vrhunske SSD i prenosne memorijske kartice visoke gustine i performansi.