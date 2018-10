Predsednik i tehnološki direktor kompanije LG održaće uvodno izlaganje na sajmu CES 2019

Predsednik i glavni tehnološki direktor kompanije LG Electronics (LG), dr I.P. Park, održaće uvodni govor na predstojećem sajmu potrošačke elektronike CES 2019. Izlaganje dr Parka počeće u ponedeljak, 7. januara u 18:30 u MGM Park Teatru u Las Vegasu.

U prvom uvodnom izlaganju kompanije LG na CES sajmu u istoriji, dr Park će predstaviti Veštačku inteligenciju za još bolji život i ponuditi novu perspektivu o tome kako će veštačka inteligencija (AI) promeniti život kupaca, zasnovanu na tri ključna stuba AI: razvijati se, povezati i otvoriti (evolve, connect, open). On će govoriti o tome kako će inovativne AI tehnologije obogatiti iskustvo korisnika u domu, na putu i ​​u kancelariji. Predviđajući kako će AI uticati na sve aspekte našeg života, dr Park će takođe objasniti kako se LG transformiše iz kompanije koja se bavi proizvodnjom u lajfstajl inovatora i postaje pionir ovog razvoja.

Kao predsednik i tehnološki direktor kompanije LG Electronics, dr Park je predvodnik inovacija u oblasti veštačke inteligencije koje su glavni pokretač rasta kompanije. Sa više od 30 godina iskustva u istraživanju i razvoju u oblasti potrošačke elektronike, automobilske robotike, telekomunikacija i softverskih industrija, on je prepoznat kao jedan od vodećih tehnoloških direktora unutar vodećih istraživačkih timova koji podstiču inovacije kombinovanjem tradicionalnih hardverskih tehnologija sa brzorastućim softverskim tehnologijama.

„Očekuje se da CES 2019 bude prekretnica u razvoju i implementaciji veštačke inteligencije u svakodnevnim proizvodima i uslugama”, rekao je dr Park. „U kompaniji LG, naša strategija je da prevaziđemo očekivanja, time što ćemo obogatiti svakodnevni život potrošača primenom veštačke inteligencije usmerenom na životni stil, što je koncept koji planiram da predstavim na CES-u”.

Gari Šapiro, predsednik i izvršni direktor Asocijacije potrošačkih tehnologija (CTA), rekao je: „LG je globalna pokretačka snaga na čelu AI revolucije, koja će uticati gotovo na svaku značajnu industriju – od tehnologije do zdravstva, poljoprivrede, transporta, inženjeringa itd. Izuzetna nam je čast da poželimo dobrodošlicu dr Parku na sceni CES sajma, dok drži svoj prvi uvodni govor kompanije LG u istoriji CES-a. Radujemo se što ćemo imati priliku da čujemo njegovo mišljenje o budućnosti AI koja će redefinisati naše domove, kompanije i zajednice”.

CES 2019 će predstaviti revolucionarne tehnologije 4.500 kompanija koje će se predstaviti u 20 različitih kategorija, uključujući rešenja koja će transformisati način kako živimo, radimo i zabavljamo se. Ovaj sajam će omogućiti pristup najnovijim transformacionim tehnologijama kao što su 5G povezivanje, veštačka inteligencija, virtuelna stvarnost, pametni dom, pametni gradovi, sportovi, inteligentne mašine i još mnogo toga.

Napredni proizvodi i usluge kompanije LG biće prikazani na sajmu CES 2019 od 8. do 11. januara 2019. godine na CES Tech East-u, smeštenom u Konvencionom centru u Las Vegasu, centralna dvorana, štand 11100.