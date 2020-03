Miele, vodeći svetski proizvođač vrhunskih kućnih aparata, postavlja nove standarde na rastećem tržištu bežičnih štapnih usisivača svojim prvim ponudama u ovom sektoru. Narudžbine ovog proizvoda se uveliko iščekuju, a kampanja je obeležena saradnjom koja privlači pažnju. Naime, pri lansiranju novog proizvoda, kompanija Miele ulazi u partnerstvo sa Od Lemordo (Aude Lemordant), trostrukom svetskom šampionkom u akrobatskom letenju. Fokus ove kampanje je izuzetna fleksibilnost, moćno usisavanje i brže čišćenje usisivača. Ova kreativna ideja delo je agencije DDB Düsseldorf.

Sa novom Triflex HX1 kampanjom, Miele nadograđuje svoju storytelling platformu #LifeBeyondOrdinary, koja je prvi put pokrenuta 2018. godine – čime ponovo usvaja nov pristup u ovom segmentu. U ovom kontekstu, ovaj vrhunski brend reklamira svoj prvi bežični štapni usisivač u saradnji sa pilotom akrobatskog letenja Od Lemordo.

Ova francuska sportistkinja (37) osvojila je svoju prvu titulu na Svetskom prvenstvu međunarodne vazduhoplovne avijacije 2013. godine u pojedinačnim, slobodnim i ekipnim disciplinama. Od tada, ona jureći obara nove rekorde, a prošle godine osvojila je i treće po redu svetsko prvenstvo u pojedinačnom akrobatskom letenju. „Sa svojom ambicijom da se konstantno uzdigne iznad sebe same i postigne naizgled nemoguće, Od je savršen ambasador za naš brend i, konkretno, za naš inovativni bežični štapni usisivač“, izjavio je Dominik Vorsli (Dominic Worsley), direktor globalnog marketinga ispred Miele grupe.

Centralni element kampanje je reklamni spot u trajanju od 30 sekundi. Pored neograničene slobode, ovde se takođe izražavaju fleksibilnost, moć i brzina koji karakterišu Miele Triflex HX1. Njegov jedinstveni dizajn kombinuje tri usisavača u jednom – uz moćno usisavanje i brzo čišćenje. Zahvaljujući Miele Vortex tehnologiji i izuzetno širokoj električnoj četki, usisavanje sa Triflex-om je jednako moćno kao i usisavanje sa najmoćnijom serijom usisivača sa kablom iz proizvodnje ove kompanije. Usisna snaga električne četke se automatski prilagođava različitim podlogama radi dobrog i brzog dubinskog čišćenja svih površina. Zamenljiva punjiva baterija omogućava do 60 minuta neprekidnog usisavanja. Triflex HX1 Pro vodeći model standardno dolazi sa rezervnom punjivom baterijom koja povećava mogućnost neprekidnog usisavanja na čak 120 minuta.

Kampanja će otpočeti širom Nemačke, uz istovremenu implementaciju u još četiri evropske države, uz organizovanje globalnog uvođenja ovog proizvoda. Svu odgovornost u vezi digitalizacije ima kompanija AKQA, kao glavno i odgovorno lice za medijsko planiranje.