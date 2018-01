Prvi na svetu Dolby Atmos soundbar zvučni sistem koji stvara virtuelni trodimenzionalni okružujući zvuk

Premium HT-ZF9 soundbar Dolby Atmos sistem pomoću virtuelne Sony tehnologije donosi nov nivo inspirativnog, bioskopskog zvuka u vaš dom. Sa novim Vertical Surround Engine sistemom iz kompanije Sony, možete da uživate u virtuelnom trodimenzionalnom okružujućem zvuku koji vam oduzima dah – bez potrebe za zvučnicima koji se nalaze na plafonu ili koji emituju zvuk uvis.

Pored toga, Sony donosi na tržište HT-XF9000 soundbar sistem sa prednjim dvokanalnim zvučnicima, čiji će se dizajn elegantno uklopiti sa vašim televizorom. Ovaj 2.1-kanalni sistem možda ima manje zvučnika, ali takođe nudi funkcije bioskopskog okružujućeg zvuka Dolby Atmos i Vertical Surround Engine.

Moćan i kompaktan

Uz podršku za Dolby Atmos i DTS:X™, HT-ZF9 soundbar može da potpuno okruži publiku na vašem kauču zvukom sa svih strana.

Vertical Surround Engine u HT-ZF9 soundbar sistemu može zaista da proizvede osećaj da nad vama fijuču elise helikoptera. Kombinacija toga sa S-Force Pro Front Surround tehnologijom, koja poboljšava prednje polje okružujućeg zvuka, znači da ćete možda teško poverovati da taj zvuk dolazi iz 3.1-kanalnog soundbar sistema.

Osim toga, čak i bez Dolby Atmos i DTS:X sadržaja možete da uživate u virtuelnom trodimenzionalnom zvuku zahvaljujući Vertical S. dugmetu na daljinskom, koje može da izmiksa 2-kanalni stereo sadržaj do 7.1.2-kanalnog i da time stvori visinu.

Umesto toga, postoji mogućnost da se doda par zadnjih zvučnika SA-Z9R, koji su ekskluzivno dizajnirani da rade sa HT-ZF9 i mogu da prošire vaš doživljaj okružujućeg zvuka pomoću prave konfiguracije zvučnika za okružujući zvuk.

HT-ZF9 podržava prenos 4K HDR i Dolby Vision™ signala, pa se originalni kvalitet slike prenosi direktno kroz soundbar do vašeg televizora, bez ikakvog gubitka kvaliteta, boje ili osvetljenosti. Što se tiče zvuka, HT-ZF9 podržava audio formate visoke rezolucije uključujući i reprodukciju iz USB izvora.

Umesto toga, možete da uživate i u bilo kojim drugim muzičkim fajlovima u kvalitetu gotovo visoke rezolucije sa svog mobilnog uređaja preko Bluetooth-a® zahvaljujući tehnologiji DSEE HX™ (Digital Sound Enhancement Engine HX tehnologija).

Savršen spoj

HT-ZF9 i HT-XF9000 soundbar sistemi su dizajnirani da potpuno dopunjavaju asortiman novih Sony BRAVIA® televizora – tako da možete da imate modernu konfiguraciju čiji se elementi elegantno međusobno uklapaju, kako u pogledu završne obrade materijala tako i u pogledu fizičkog oblika.

Idealan za čiste minimalističke enterijere, dizajn oba soundbar sistema se savršeno uklapa u vaš životni prostor, a pošto su zaista „dizajnerski usklađeni“, ivice HT-XF9000 su zarubljene pod uglom da bi se savršeno uklopile između nožica televizora Sony KD-XF90.

Sa ova dva soundbar sistema možete da se oslobodite kablova i da povežete svoj soundbar sa televizorom preko Bluetooth-a da biste eliminisali nered.

Sa do 2 ulazna i 1 izlaznim HDMI priključkom kod modela HT-ZF9, možete da priključite više uređaja na svoj soundbar i time poboljšate svoju konfiguraciju kućnog bioskopa. Oba modela imaju i Bluetooth® vezu i USB ulaze, što znači da možete da slušate muziku sa mobilnih uređaja ili sa USB memorije.

Model HT-ZF9 biće dostupan na proleće 2018. godine.

Model HT-XF9000 biće dostupan na proleće 2018. godine.