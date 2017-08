Rekordnih 7 EISA priznanja za Sony

Evropska asocijacija za sliku i zvuk (European Imaging and Sound Association – EISA) ove godine nagradila je inovativne Sony uređaje u čak sedam kategorija, prepoznavši njihove inspirativne uređaje kao redefinisanje granica mogućeg na tržištu digitalnog snimanja i kućnih bioskopa. Japanski gigant osvojio je više priznanja nego bilo koji drugi proizvođač i premašio sopstveni rekord u broju osvojenih EISA nagrada.

Imajući u vidu da ekspertski sastav udruženja EISA čine 53 urednika stručnih časopisa iz 25 zemalja širom sveta, ova ugledna asocijacija nesumnjivo predstavlja najveći uređivački sastav u oblasti potrošačke elektronike koji već 35 godina nagrađuje najbolje uređaje.

U kategoriji „EISA Camera of the Year 2017-2018“ nagrađen je Sony α9

Sony α9 je revolucionarni fotoaparat bez ogledala koji na više polja prevazilazi tradicionalne DSLR rivale. Zahvaljujući inovativnom dizajnu, senzor punog formata od 24,2 miliona piksela omogućava uzastopno snimanje do 20 kadrova u sekundi u punoj rezoluciji bez EVF zatamnjenja, mehaničke buke i vibracija, uz brzinu elektronskog zatvarača do 1/32000 sekundi.

Novi ultra brzi autofokus sa 693 tačke sa faznom detekcijom pokriva čak 93 odsto kadra, omogućavajući praćenje čak i subjekata koji se brzo kreću. Na raspolaganju je i stabilizacija slike u 5 osa koja nudi unapređenu brzinu zatvarača za 5 tačaka, dok proces oversemplovanja i očitavanje pune rezolucije obezbeđuju odličan 4K kvalitet prikaza pri snimanju filmova.

U kategoriji „EISA Prosumer Compact System Camera 2017-2018“ nagrađen je Sony α6500

Ovaj kompaktan uređaj nudi brojne mogućnosti za profesionalnu upotrebu – bilo da želite da snimate u 4K rezoluciji ili da fotografišete, model α6500 pruža visok kvalitet slike zahvaljujući Exmor CMOS APS-C senzoru od 24,2 miliona piksela, brzim performansama i raznolikim izborom objektiva.

Stabilizacija u 5 osa dostupna je i pri korišćenju Sony E-mount i A-mount objektiva sa adapterima. Autofokus sa 425 AF tačaka sa faznom detekcijom pokriva gotovo ceo kadar, dok fleksibilni ekran na dodir od 3 inča omogućava izoštravanje prevlačenjem prsta na željene tačke fokusa. Ovaj uređaj nudi i snimanje brzinom do 11 kadrova u sekundi sa kontinuiranim izoštravanjem i proširenim baferom koji podržava snimanje 269 fotografija u nizu.

U kategoriji „EISA Compact Camera 2017-2018“ nagrađen je Sony RX100V

Fotoaparat Sony RX100 V definitivno predstavlja remek-delo visoke tehnologije u kompaktnom obliku. Kao i njegov prethodnik, uređaj nudi senzor tipa 1.0, kao i odlično OLED elektronsko tražilo sa mogućnošću uvlačenja.

Novi Exmor RS CMOS senzor za sliku sa 20,1 miliona piksela u kombinaciji sa brzim BIONZ X procesorom za sliku i novim front-end LSI procesorom obezbeđuju kraći odziv autofokusa na samo 0,05 sekundi i ubrzano uzastopno fotografisanje do 24 kadra u sekundi sa AF/AE praćenjem objekata u pokretu.

Na taj način, svaka fotografija je izoštrena i odgovarajuće eksponirana. Osim mogućnosti snimanja 4K video zapisa, RX100 V nudi i usporeno snimanje brzine do 1000 kadrova u sekundi, opciju tihog snimanja i multifunkcionalni kontrolni prsten.

U kategoriji „EISA Superzoom Camera 2017-2018“ nagrađen je Sony RX10 III

Težine svega 1095 grama, model RX10 III je idealan uređaj za fotografisanje sportskih aktivnosti, kao i prirodnih fenomena. Fantastični ZEISS Vario-Sonnar T* zum objektiv od 24–600mm pruža mogućnost uvećanja od 25x sa brzom blendom otvora f/2.4-4, dok Exmor RS senzor tipa 1.0, ultra brzi autofokus, kao i optička SteadyShot stabilizacija slike omogućavaju kreiranje oštrih fotografija, bez posledica podrhtavanja kamere.

Osim impresivnog fokusnog opsega, ovaj uređaj nudi opciju makro fotografisanja objekata na udaljenosti od samo 3 santimetra od objektiva, dok tihi okidač neće uznemiriti osetljive subjekte u prirodi. Ovaj uređaj je odličan izbor i za produkciju 4K video materijala, a poseduje i opcije beleženja 1000 kadrova u sekundi za do 40 puta usporenije snimanje.

U kategoriji „EISA Compact System Lens 2017-2018“ nagrađen je Sony FE 100mm F2.8 STF GM OSS

Ovaj fiksni telefoto objektiv nudi izvanrednu rezoluciju po kojoj je prepoznatljiva serija uređaja G Master, u kombinaciji sa STF (Smooth Trans Focus) optičkim dizajnom za bokeh efekat koji ostavlja bez daha. Na raspolaganju su i brz, precizan i tih DDSSM autofokus, mogućnost snimanja izbliza sa uvećanjem od čak 0,25 puta, kao i ugrađena optička SteadyShot stabilizacija slike koja umanjuje zamućenost pri niskim brzinama okidača. Objektiv FE 100mm F2.8 STF GM OSS pravi je predstavnik premium G Master koncepta u svakom smislu.

U kategoriji „EISA Professional Compact System Lens 2017-2018“ nagrađen je Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS

Ovaj impresivan objektiv je veoma pogodan za fotografisanje sportskih aktivnosti i akcijske fotografije uopšte. Ovaj model pruža izuzetno visok nivo oštrine koja je ravnomerna, bez naglih prelaza na ivicama i zadržava se i širom opsega zuma, čak i kod telekonvertera.

Ovaj uređaj poseduje „plutajući“ sistem za fokusiranje, po prvi put implementiran u α zum objektivu, što doprinosi impresivnoj minimalnoj fokusnoj udaljenosti od samo 0,96m. Jedanaest okruglih otvora blende stvaraju prelepi bokeh efekat, dok je autofokus ultra brz, naročito u kombinaciji sa Sony fotoaparatom α9. Ono što posebno izdvaja ovaj model je njegova prilagodljivost na najizazovnije vremenske uslove.

U kategoriji „EISA Home Theatre TV 2017-2018” nagrađen je Sony KD-65ZD9

Televizor KD-65ZD9 pruža očaravajuće iskustvo prilikom gledanja, posebno u pogledu reprodukcije boje i kontrasta, a podržava i sve važnije HDR formate (uključujući i planirano ažuriranje za Dolby Vision tehnologiju).

Ključ fenomenalnog prikaza Ultra HD Blu-ray i 4K HDR strimovanog sadržaja – čak i u jarko osvetljenoj sobi – jeste Sony 4K HDR procesor X1 Extreme, kao i tehnologija LED pozadinskog osvetljenja sa lokalnim zatamnjenjem Backlight Master Drive. Model KD-65ZD9 je prvoklasni uređaj za kućni bioskop koji pruža odlično 4K HDR vizuelno iskustvo sa izuzetnom osvetljenošću, kontrastom i živopisnim bojama.