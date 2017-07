Richard Quinn lansira studio za štampu na tekstilu koji je otvoren za sve dizajnere i studente dizajna

Modni dizajner Richard Quinn je upravo otvorio Richard Quinn Print Studio, jedinstveno mesto za štampu na tekstilu koje kombinuje Epsonovu tehnologiju sublimacije boja, tradicionalne tehnike štampe i radionicu.

Od kada je diplomirao na Central St Martins školi za dizajn u Londonu, zahvaljujući svojoj floralnoj kolekciji, Richard je osvojio H&M internacionalnu nagradu za dizajn 2017., postao jedan od “Dazed100” umetnika na listi časopisa Dazed za 2017. i takođe se iste godine našao na “One to Watch” listi Britanskog saveta za modni dizajn.

Njegov novi studio za štampu na tekstilu se nalazi u Londonu, u Peckham četvrti, i poseduje Epson SureColor SC-F9200 digitalni štampač za sublimaciju boja koji upotpunjuje dve linije za ručnu štampu.

Prostor nudi dizajnerima i studentima dizajna pristupačan način na koji mogu proizvesti svoje kreacije i dobiti profesionalne savete od Ritcharda i drugih zaposlenih o različitim tehnikama štampe, bojama, tekstilima i alternativnim materijalima.

Uz to, Ritchard dizajnira, štampa i šije svoje kreacije visoke mode u istom studiju a prostor je takođe dostupan i drugim dizajnerima kako bi štampali na svojim tekstilima, na licu mesta.

“Obožavam SureColor zato što proizvodi fenomenalan kvalitet štampe na tekstilu,” izjavio je Richard. “Za svoju diplomsku kolekciju na Central St Martin školi za dizajn sam takođe koristio Epson štampače i jako mi je bitno da model koji imam u studiju štampa punom parom jarke boje i osigura kvalitet koji donosi do izražaja sve detalje i teksture koje želim.

Ova jako fleksibilna mašina mi daje slobodu da eksperimentišem sa mnoštvom različitih tekstila i podloga. Sjajno je to što mogu da kreiram dizajn, odštampam i stvorim odevni predmet na licu mesta i u roku od samo par sati.

Ne postoji ni jedan sličan studio koji pored toga što je namenjen dizajnerima, takođe ga i vodi dizajner. Mi pružamo ogromno iskustvo kada su u pitanju boje, materijali i kvalitetna štampa na tekstilu korišćenjem kako digitalne, tako i tradicionalne ručne tehnike, i to mnogo znači drugim dizajnerima.”

Podrška studentima dizajna kroz pružanje cenovno povoljne usluge štampe i organizovanje edukativnih radionica je jako bitno za Richarda: “Već vidimo jako puno isteresovanja, kako od strane Central St Martins škole, tako i od strane univerziteta širom zemlje.”

“Richard je deo jedne nove generacije mladih dizajnera koji koriste Epsonovu tehnologiju digitalne štampe na tekstilu kako bi kreirali fenomenalne kreacije visoke mode koje privlače internacionalna priznanja i nagrade”, izjavio je Richard Barrow, Epson Europe. “2017. će biti jako uzbudljiva godina za njega i drago nam je što imamo priliku da ga podržimo dok razvija svoj studio i nove kolekcije.”