Samsung dalje razvija HDR10+ ekosistem

Kompanija Samsung najavila je dalje proširenje svog HDR10+ ekosistema na 45 partnera iz ove industrije i izgradnju novog centra za sertifikaciju u Kini. Novo partnerstvo sa brojnim kompanijama, od onih koje nude direktni striming i sadržaje do industrije poluprovodnika, doneće gledaocima realističniji kvalitet vizuelnih sadržaja i ujedno prošiti uticaj HDR10+ tehnologije u različitim tržišnim segmentima.

Samsung Electronics je prošlog juna, pokrenuo program sertifikacije i prikazivanja logotipa za HDR10+ u saradnji sa kompanijama 20th Century Fox i Panasonic. HDR10+ je Samsungova tehnologija standarda sledeće generacije za obradu slike, koja optimizuje nivoe osvetljenosti i kontrasta za svaku scenu. Na taj način, svetle oblasti postaju svetlije, a tamne oblasti tamnije, donoseći realističan doživljaj vizuelnih sadržaja.

Zahvaljujući partnerstvu sa kompanijama koje kreiraju sadržaj, korisnici će uskoro moći da pristupe većem izboru sadržaja u živopisnim, realističnim bojama. HDR10+ sadržaji biće u ponudi Rakuten TVa, evropskog servisa za striming, u prvoj polovini sledeće godine. Jedan od najvećih OTT/VOD servisa CIS i Istočne Evrope, MEGOGO trenutno završava proces licenciranja za HDR10+, čime će ozvaničiti svoje usvajanje HDR10+ standarda. U planu je da na svojoj platformi obezbedi HDR10+ sadržaje koji će moći da se gledaju na svim Samsung Smart TV uređajima. ARSPRO, sa sedištem u Moskvi, je još jedan studio za produkciju koji je implementirao HDR10+ tehnologiju, uključujući i upotrebu dinamičkih metapodataka. On je uspešno završio remasterovanje prvih nekoliko serija programa u HDR10+ kvalitetu. Takođe, najveći ruski OTT/VOD servis ivi je prvi put u Rusiji i CIS regionu korisnicima Samsung Smart TV uređaja predstavio pet evropskih serija u HDR10+ kvalitetu.

“Kako se HDR10+ pojavljuje kao jedna od najvažnijih tehnologija za ultra-visoki kvalitet slike, Samsung HDR10+ format dobija sve više priznanja,” izjavio je Hjogun Li, izvršni potpredsednik Divizije ekrana kompanije Samsung Electronics. “HDR10+ je već naišao na dobar prijem u velikim kompanijama iz različitih industrija. Samsung će nastaviti da nadograđuje ovaj uspeh, učvršćujući vodeću poziciju među tehnologijama u oblasti HDR standarda i održavajući naše prisustvo na globalnom tržištu TV uređaja.”

Tokom 2017. godine, Samsung je takođe pokrenuo svoj premium striming servis sa Amazonom, što je Prime Video učinilo prvim striming servisom koji obezbeđuje sve 4K (UHD) video sadržaje u HDR10+ kvalitetu. Tokom 2018. godine, Amazon je integrisao podršku za HDR10+ u Amazon Fire TV Stick 4K koji je predstavljen u oktobru. Još jedan HDR10+ partner, Warner Bros. Home Entertainment je do sada objavio više od sedamdeset naslova kompatibilnih sa HDR10+, a planira da za digitalnu distribuciju u HDR10+ kvalitetu obezbedi više od 100 naslova početkom sledeće godine.

Samsung takođe unapređuje partnerstva sa glavnim proizvođačima čipova za pametne telefone. Qualcomm, proizvođač poluprovodnika i telekomunikacione opreme iz SAD i član HDR10+ saveza, nedavno je najavio da će njihov novi čipset, Snapdragon 855, podržavati HDR10+. Arm, britanska kompanija koja je predvodnik inovacija u oblasti mobilne tehnologije, a koja je uspešno sarađivala sa Samsung System LSI, takođe će se pridružiti HDR10+ mreži, čime će uticaj HDR10+ u kategoriji mobilnih uređaja dodatno porasti.

Uz to, Samsung planira da izgradi novi HDR10+ centar u Kini sa TIRT, nacionalnim kineskim centrom za testiranje i inspekciju elektronike široke potrošnje. Centar treba da pomogne kineskim proizvođačima televizora, uključujući Hisense, TLC i Konka, kako bi mogli da pristupe proceduri sertifikacije, što će ubrzati širenje HDR10+ ekosistema. Pre kineskog otvareni su sertifikacioni centri u Koreji, Japanu i SAD.