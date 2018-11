Samsung dobio 30 priznanja na Sajmu CES 2019

Kompanija Samsung dobila je 30 priznanja za inovacije na sajmu CES za 2019. godinu, uključujući i dva priznanja za najbolje inovacije. Priznanja za uređaje i servise dodeljuju se za izvanredni dizajn i izradu.

Ove godine, nagrađeni proizvodi kompanije Samsung obuhvataju niz kategorija, uključujući ekrane, fitnes, sport i biotehnologiju, opremu za bežične telefonske slušalice, pametni dom, virtualnu i proširenu stvarnost, računarski hardver, komponente i periferije, audio/video opremu za vozila i održivost i eko-dizajn.

„Značajno smo investirali u oblasti 5G, IoT i AI u prošloj godini i čast nam je da to naše neprestano traganje za načinima da pomognemo korisnicima i industriji da urade ono što ranije nije bilo moguće prepoznato na ovaj način“, izjavio je Tim Bakster, predsednik i generalni direktor Samsung Electronics za Severnu Ameriku. „Veoma sam ponosan na kreativnost, entuzijazam i inovativni pristup svog tima u naporima da na tržište donesu rešenja koja će biti najbolja u svojim klasama“.

Nagrađeni uređaji kompanije Samsung:

Samsung Galaxy Note9 – Galaxy Note serija je odavno prepoznata kao Samsung serija sa revolucionarnim inovacijama. Galaxy Note9 nastavlja tu tradiciju, kao pametni telefon sa moćnim performansama. Sa baterijom koja traje ceo dan[1] , novom S Pen olovkom, najinteligentnijom kamerom do sada i memoriijom do jednog terabajta [2] , Galaxy Note9 je telefon koji je dovoljno moćan da drži korak sa užurbanim životom korisnika.

Samsung Galaxy Tab S4 – 2-u-1 Android tablet dizajniran je za ljude koji žele da urade više dok su u pokretu. Uz Samsung DeX, dugotrajnu bateriju, unapređen S Pen, četiri zvučnika koja je regulisao AKG, ovaj novi tablet omogućava lakšu produktivnost i potpunije uživljavanje u sadržaje, bilo gde, bilo kad.

Samsung Galaxy Watch – Pametni sat vrhunskog kvaliteta. Njegova dugotrajna baterija i mogućnost LTE povezivanja donose potrošačima iskustvo upotrebe potpuno nezavisnog uređaja. Stiže sa Samsungovim prepoznatljivim okruglim brojčanikom i širim spektrom opcija za stilizovanje. Ovaj pametni sat izgleda kao tradicionalni ručni sat i moguće ga je koristiti veoma jednostavno. Sa više od 39 vrsta fizičkih aktivnosti koje može da prati i novim funkcionalnostima za praćenje sna i stresa, sat pomaže korisnicima da ne zaborave na svoje zdravlje, kao i ciljeve koje su s tim u vezi sebi postavili.

Wireless Charger Duo – Kombinacija postolja za bežično brzo punjenje i stanice za bežično punjenje, ovaj dva-u-jedan uređaj za brzo punjenje omogućava korisnicima da brzo napune svoj telefon, zajedno sa još jednim telefonom ili nosivim uređajem kompatibilnim sa Qi. Ovaj punjač eliminiše potrebu za kablovima svaki put kada treba dopuniti baterije uređaja, dok ugrađeno postolje nudi lak pristup ekranu telefona.

Samsung DeX – Samsung DeX daje korisnicima iskustvo korišćenja PC računara direktno sa njihovih premium Galaxy mobilnih uređaja. To se može postići jednostavnim povezivanjem mobilnog uređaja na spoljni monitor, ili promenom podešavanja na Galaxy TabS4 uređaju. DeX omogućava korisnicima da koriste svoj telefon ili tablet kao miša osetljivog na dodir, ili tastaturu osetljivu na dodir. DeX takođe nudi „dual mode“ program rada kako bi korisnici nastavili da koriste telefon ili tablet dok istovremeno rade i na eksternom monitoru, na primer, ukoliko učestvuju u video razgovoru ili crtaju i hvataju beleške. Korisnici Note9 uređaja mogu da koriste i svoj S Pen da menjaju slajdove u DeX programu rada na većem ekranu.

SmartThinks Tracker – mali, lagani GPS uređaj za praćenje koji je povezan preko LTE-M[3] mreže. Pomaže ljudima da brzo i preciznije prate sve ono što im je najvažnije. Da li je to oprema za fizičko izgubljena u školi ili kućni ljubimac koji se previše udaljio od doma, moguće ih je pratiti u stvarnom vremenu kroz Samsungovu SmartThings[4] aplikaciju kompatibilnu sa Android i iOS operativnim sistemima. Članovi porodice mogu takođe da koriste SmartThings Tracker da ostanu u međusobnoj vezi, šaljući obaveštenja o svojoj lokaciji preko SmartThings aplikacije, koja obaveštava ostale članove porodice o tome gde se ko nalazi. Uz to, kako je osposobljen za rad sa SmartThings, SmartThings Tracker može da se koristi kao senzor za prilazak, aktivirajući automatizovane radnje kao što je svetlo, povezano na ovaj sistem, koje se pali automatski kada se uređaj nađe u njegovom dometu.

HMD Odyssey + – Naočare za mešovitu stvarnost za Windows očaraće korisnike jasnim detaljima i savršenom udobnošću, omogućavajući korisnicima da se potpuno udube u svoje omiljene igrice i sadržaje. Uz Super AMOLED ekrane, HMD Odyssey+ se odlikuje novom tehnologijom za ekrane anti-SDE (Anti-Screen Door Effect), tako da igrači više ne moraju da brinu da će dobiti vrtoglavicu ili da će im perspektiva biti iskrivljena. Vrhunski kvalitet dizajna HMD Odyssey+ dopunjava se sa bogatim, dinamičnim audio kvalitetom AKG tehnologije, uključujući prostorni zvuk u 360o, kao i vidno polje širine 110o – što omogućava fluidnije i realističnije iskustvo za korisnika.

Samsung Galaxy A6 – Ima ekran koji korisniku dozvoljava da se udubi u sadržaj, moćnu kameru i novi stepen lakoće upotrebe. Sa Super AMOLED beskonačnim ekranom koji oživljava sadržaje jasnim, raskošnim bojama i podrškom za proširenje memorije do 400 GB, Galaxy A6 korisnicima nudi dovoljno prostora za video snimke, muziku i dokumente. Sa prednjom i zadnjom kamerom od 16MP, korisnici mogu da snimaju neverovatne fotografije i selfije, dok blenda F1.7 na zadnjoj kameri pomaže da slike budu jasne i oštre čak i pri niskom osvetljenju.

Samsung 256GB 3DS DDR4 RDIMM – Najbrži DDR4 memorijski modul sa najvećom gustinom u ovoj industriji. Namenjen je poslovnim serverskim platformama sledeće generacije, opremljen je najboljom korisničkom infrastrukturom visoke gustine i visokih performansi zajedno sa izuzetno niskom potrošnjom energije (15 vati na 1,2V).

Samsung 512GB Universal Flash Storage – Prva ugrađena univerzalna fleš memorija sa 512GB sa eUFS tehnologijom (embedded Universal Flash Storage) za A/V sisteme za vozila i sledeću generaciju mobilnih uređaja, koristi Samsungove nove 512-gigabitne V-NAND čipove sa 64 sloja. eUFS od 512 GB će prebaciti video snimak u punoj HD rezoluciji od 5GB na SSD za oko 6 sekundi, što je preko osam puta brže od tipične microSD kartice.

Samsung 3.84TB NVMe Z-SSD – SZ1733 nudi novi nivo čuvanja podataka za super-računare, namenjen je AI analizi, big data upotrebama i IoT primenama. Samsungovi novi Z-NAND čipovi omogućavaju 10 puta veći učinak čitanja ćelija od 3-bitnih V-NAND čipova.

Samsung LM302S – Platforma za osvetljavanje, dizajnirana da unapredi efikasnost rada time što će postići zdraviji ritam ciklusa budnosti i sna tokom dana, promovišući kontinuitet prelaza iz dana u veče i zdrav san. Samsungovo LED rešenje dizajnirano specifično za potrebe ljudi može da unapredi koncentraciju za čak 10%, povećavajući produktivnost pri radu. Uz to, može da pomogne ljudima da bolje spavaju noću zbog hormona melatonina koji LM302S zadržava tokom dana.

Samsung SSM-U Serija – Novi tip pametnog modula koji se odlikuje minijaturnim senzorima na bazi radara sa većom osetljivošću detekcije od uobičajenih senzora i nevidljivim prenosom, za veću fleksibilnost u osvetljavanju pametnih stambenih prostorija. SSM-U serija može da detektuje suptilne pokrete i prenese signal drugim komponentama da kontrolišu osvetljenje u pravom trenutku.

CES-ove nagrade za inovacije sponzoriše Udruženje za tehnologiju široke potrošnje, vlasnik i organizator CES sajma. Mnogi Samsungovi nagrađeni proizvodi biće prikazani na ovom sajmu koji se održava od 8. do 11. januara sledeće godine na Samsung štandovima (br. 15006) u Centralnoj sali Centra za konvencije u Las Vegasu. Ostali će biti izloženi na izložbi nagrađenih proizvoda CES 2019 Innovation Awards Showcase, Venetian Resort Hotel, sprat 2, venecijanska balska dvorana E/F.