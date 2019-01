Samsung Family Hub frižider predstavljen na sajmu CES 2019

Kompanija Samsung predstavila je sledeću generaciju svog nagrađivanog Family Hub frižidera. Ovaj frižider nastavlja tradiciju inovacija u industriji rashladnih uređaja, ali i uspostavljanja standarda u oblasti „povezanog“ života.

Porodice se sve više oslanjaju na tehnologiju, definišući na taj način i svoj identitet i način života, a za to ne postoji bolje mesto nego u kuhinji sa povezanim uređajima. A sa frižiderom Family Hub, koji nudi lako povezivanje, porodice mogu da provedu više vremena fokusirajući se na stvari koje su im najvažnije.

Family Board, novi zajednički ekran u 2019. godini, omogućava Family Hub frižideru da neguje prave porodične veze, da olakša upravljanje zalihama hrane i pruža pravi doživljaj „povezanog“ doma u današnjem veoma dinamičnom modernom svetu.

„Kada smo prvi put predstavili frižider Family Hub pre tri godine, sve je bilo vezano za korisničko iskustvo zasnovano na aplikaciji, usmerenoj ka upravljanju zalihama hrane, porodičnim vezama i zabavi“, rekao je Džon Herington, viši potpredsednik, generalni direktor Divizije za kućne uređaje kompanije Samsung Electronics Amerika. „Najnovija verzija Family Hub frižidera ima Bixby sa mogućnostima veštačke inteligencije. Upravo Bixby omogućava novi stepen povezanosti i inteligencije, koji je osmišljen da umnogome olakša svakodnevne zadatke. U kombinaciji sa novom Family Board, Family Hub je savršena kombinacija lake upotrebe i mogućnosti povezivanja“.

Bixby i Family Hub frižider

Bixby omogućava pametniji način upotrebe frižidera Family Hub, bez upotrebe ruku i prilagođen svakom pojedincu. Putem Bixbija korisnici mogu dobiti jutarnji izveštaj koji uključuje najnovije vesti i vremensku prognozu, dok spremaju doručak za decu. Sve se to pojavljuje na ekranu Family Hub frižidera, tako da mogu to i da vide – i da čuju. Kroz tehnologiju glasovne identifikacije, glas svakog od članova porodice se prepoznaje, tako da svako dobija one informacije koje su prilagođene individualnim potrebama. Sa potpunom integracijom platforme SmartThings, Family Hub omogućava vlasnicima ovog uređaja da vide i kontrolišu stotine pametnih kućnih uređaja, bilo Samsungovih ili drugih proizvođača. To je moguće direktno sa ekrana frižidera, i to glasovnim komandama preko Bixby platforme.

Family Board

Novi ekran Family Board osmišljen je kao digitalna oglasna tabla na koju članovi porodice mogu lako da ostave obaveštenja, fotografije, pa čak i da crtaju direktno po ekranu. Korisnici imaju i poseban prikaz za deljenje fotografija, poruka i uspomena na svom frižideru. Mogu na primer da retuširaju svoje fotografije različitim foto stilovima, da dodaju rukom pisane poruke ili nalepnice i čak promene pozadinsku boju ekrana da se slaže sa njihovom kuhinjom. Family Hub ekran može da se koristi za prikaz važnih porodičnih trenutaka ili različitih informacija. Takođe, može da se prilagodi dekoru u kuhinji.

Zdravije upravljanje zalihama hrane

Jedna od glavnih funkcija Family Hub frižidera bila je unapređenje načina na koje vlasnici domova upravljaju svojim namirnicama – bilo da koriste opciju „View Inside“ da pogledaju da li su im potrebna jaja sa svog mobilnog telefona dok su u radnji, ili da dodaju namirnice na svoj spisak za kupovinu ili obeležavaju namirnice rokom trajanja. Pomoću funkcije za planiranje obroka Meal Planner, Family Hub omogućava korisniku da osmisli bolje, zdravije obroke, jer funkcija prilagođava recepte na osnovu toga šta korisnici više vole, koje su njihove dijetetske potrebe i koje namirnice imaju u frižideru.