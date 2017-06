Samsung karavan u Beogradu i Novom Sadu

Kompanija Samsung organizuje 15. i 16. juna u Beogradu i Novom Sadu karavan „Samsung stiže u vaš grad”, kako bi pružila mogućnost građanima da pogledaju i testiraju trenutno najaktuelnije uređaje na tržištu.

Ono što će posebno obradovati sve ljubitelje tehnologije, jesu promotivne cene uređaja, specijalne zabavne aktivacije kao i poklon iznenađenja koje je ova kompanija pripremila za sve posetioce.

Samsung kamion je u potpunosti opremljen najnovijom tehnologijom i donosi čitav spektar proizvoda – od najnovijih QLED TV uređaja i zvučnika do usisivača, među kojima se ističe posebno praktični novi handstick model.

Ovom prilikom posetioci će moći da vide i pametne telefone poslednje generacije, Galaxy S8 i S8+, zatim Gear S3 pametni sat, kao i tablet Tab S3.

U Beogradu će karavan biti ispred Ušće šoping centra 15. juna od 14 do 21:30 časova, a u Novom Sadu 16. juna ispred hale „Spens“ od 15:30 do 20:00 sati.

Karavan „Samsung stiže u vaš grad” obići će još deset gradova u regionu, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji.