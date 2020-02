Samsung lansirao novu liniju Wind-Free klima uređaja

Kompanija Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. i zvanično je lansirala potpuno novu liniju zidnih klima uređaja sa R32 rashladnim sredstvom nove generacije, jedinstvenom Wind-Free™ tehnologijom hlađenja i novim opcijama pametnog upravljanja uređajima.

„Nova linija uređaja potvrđuje doslednost kompanije Samsung u predstavljanju vodećih proizvoda za hlađenje i grejanje, sa prepoznatljivim dizajnom i inteligentnim opcijama koje olakšavaju svakodnevni život“, izjavio je Xavier Feys, potpredsednik sektora pretprodaje, razvoja poslovanja i korisničkih usluga u SEACE[1] . „Nova ponuda klima uređaja za 2020. godinu nudi korisnicima još bolje iskustvo i veći komfor u zatvorenom prostoru, kao i povećanu energetsku efikasnost zahvaljujući naprednoj Wind-FreeTM tehnologiji hlađenja i novom Digital Inverter Boost kompresoru.“

Wind-Free tehnologija hlađenja

Samsung je 2017. godine predstavio prvi zidni klima uređaj sa Wind-FreeTM tehnologijom, koja podrazumeva hlađenje u tri koraka. U prvom koraku se u režimu za brzo hlađenje temperatura brzo smanjuje, a zatim se pokreće opcija za smanjenja vlažnosti vazduha. U trećem koraku, nakon postizanja željene temperature, aktivira se Wind-Free™ režim koji održava željeni intenzitet hlađenja i pruža ugodan boravak u prostoriji.

U Wind-FreeTM režimu svež vazduh lagano i ravnomerno izlazi kroz hiljade mikro-rupica, stvarajući osećaj „mirujućeg vazduha“[2] , i idealnu atmosferu za rad ili odmor, bez neprijatnog duvanja iz klima uređaja.

Pametan rad

Novi zidni klima uređaji optimizuju postupak hlađenja. Uz pomoć funkcije automatskog prilagođavanja komfora putem veštačke inteligencije (AI Auto Comfort) korisnicima je omogućeno efikasnije korišćenje klima uređaja. AI Auto Comfort analizira uslove u prostoriji, željenu temperaturu i načine hlađenja, kao i spoljašnju klimu, kako bi automatski odabrao najprikladniji režim rada uređaja.

Putem aplikacije Samsung SmartThings[3] ovi uređaji se mogu daljinski kontrolisati. Tako je omogućeno uključivanje i isključivanje jedinice, biranje željenog načina hlađenja, zakazivanje određenih radnji i praćenje potrošnje električne energije – jednim dodirom. Dodatno, zahvaljujući Bixby, Samsungovoj aplikaciji za upravljanje glasom, korisnici mogu da putem svog pametnog telefona jednostavno kažu klimi kako žele da radi.

Veća energetska efikasnost

Nova generacija koristi Samsungov inovativni energetski efikasan kompresor Digital Inverter Boost koji omogućava održavanje željene temperature, bez učestalog uključivanja i isključivanja uređaja, što kao rezultat ima manjuj potrošnju električne energije.

Pored toga, uređaj ima ugrađeni senzor za otkrivanje pokreta (MDS) koji prati kretanje korisnika i detektuje kada nema nikoga u prostoriji, te automatski menja podešavanja klima uređaja i prebacuje ga na standby režim. Uređaj Wind-FreeTM Elite dolazi sa najboljim performansama u ovoj seriji i ima A+++ oznaku energetskog stepena, u pogledu koeficijenta sezonske efikasnosti za grejanje (SCOP) i hlađenje (SEER), što je najviša energetska ocena u Evropi[4] .

Ponuda proizvoda

Samsungova nova zidna linija klima uređaja sa rashladnim sredstvom R32 dostupna je od prvog tromesečja 2020. u verzijama Split (RAC) i Multi Split (FJM).

Ponuda proizvoda u verziji RAC

Kapacitet (Spoljna jedinica) Wind-FreeTM Elite Wind-FreeTM Avant Wind-FreeTM Comfort Cebu Luzon 2,5 kW • • • • • 3,5 kW • • • • • 5,2 kW • • • • 6,8 kW • • • •

Ponuda proizvoda u verziji FJM

Kapacitet (Spoljna jedinica) Wind-FreeTM Elite Wind-FreeTM Avant Wind-FreeTM Comfort Cebu Luzon 2,0 kW • • • • • 2,5 kW • • • • • 3,5 kW • • • • • 5,2 kW • • • • • 6,8 kW • • • • •

Uporedni pregled opcija

Wind-FreeTM Elite Wind-FreeTM Avant Wind-FreeTM Comfort Cebu Luzon Režim hlađenja Wind-FreeTM • • • Režim brzog hlađenja • • • • • Bežično (Wi-Fi) upravljanje (SmartThings) • • • • Upravljanje glasom putem aplikacije Bixby • • • • AI Auto Comfort • • • • Tri-Care Filter • • Easy Filter Plus • • • • • Senzor za detektovanje pokreta • Komunikacioni protokol NASA • • • • • Kompresor sa tehnologijom Digital Inverter Boost • • • • • Rashladno sredstvo R32 • • • • • Energetska oznaka (SEER/SCOP) A+++ / A+++ A++ / A++ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ Sertifikat Eurovent • • • • •