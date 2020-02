Samsung: Poziv za digitalne umetnike: Iskoristite priliku da se vaš rad vidi širom sveta!

Digitalne umetnike širom sveta obradovala je vest da je otvoren novi konkurs za promociju modernog stvaralaštva u neobičnoj saradnji kompanije Samsung Electronics i premijum platforme Niio. Konkurs pod nazivom Samsung The Wall x Niio Art Awards ima za cilj da otkrije najinspirativnija digitalna umetnička dela, kako neafirmisanih, tako i već priznatih umetnika. Pored prilike da njihov rad bude prikazan na ukupno deset izložbenih lokacija širom sveta, uključujući Koreju, Singapur, Veliku Britaniju i Sjedinjene Američke Države, i to na najnovijem Samsung televizoru The Wall, takmičari će se međusobno nadmetati i za novčanu nagradu u iznosu do 15.000 dolara.

Od nedavno dostupan na tržištima širom sveta, The Wall televizor najnoviji je primer inovativne 4K MicroLED tehnologije, koja ima moć da se prilagodi bilo kojoj veličini i rezoluciji ekrana, ulepšavajući izgled svakog prostora. Međutim, ovaj put će The Wall biti taj koji će biti ulepšan, i to najboljim radovima sa ovog konkursa. Pobednike će birati žiri sastavljen od svetski priznatih stručnjaka za digitalnu umetnost, a kriterijum kojim će se voditi biće kreativnost i originalnost po pitanju koncepta i detalja.

„Saradnja naše kompanije sa Niio Art platformom i njenom globalnom zajednicom stvaralaca, odaje počast onima koji poseduju talenat za digitalnu umetnost, nudeći im prostor gde će taj talenat biti vidljiv i dostupan svima. Ovaj konkurs će takođe odigrati značajnu ulogu u predstavljanju nove ere konzumiranja umetnosti, koja oživljava na ekranu The Wall televizora”, rekla je Hyesung Ha, potpredsednica segmenta Visual Display Business u kompaniji Samsung Electronics.

Niio je najveći katalog pokretnih slika na svetu, koji svakodnevno inspiriše ljubitelje vizuelne umetnosti, dajući im priliku da u njoj uživaju na uređajima u svojim kućama. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji, ova premijum platforma okuplja više od 4000 umetnika, galerija i partnera iz više od 70 zemalja sveta, koji na jednom mestu mogu da skladište i objavljuju svoju umetnost, kao i da pozajmljuju ili kupuju tuđu.

„U svetu u kome smo svi međusobno povezani, kreativci sve više koriste digitalne alate kako bi nam ispričali svoju priču. Stoga nam je veoma drago što smo ostvarili saradnju sa Samsungom i savremenim umetnicima pružili priliku da svoja dela izlože na ovako posebnom uređaju, koji je i sam po sebi umetničko delo”, rekao je Rob Anders, generalni direktor platforme Niio.

Svi zainteresovani za konkurs mogu posetiti sajt https://www.niio.com/get/the-wall-open-call/, gde mogu postaviti svoja dela, naći sve potrebne informacije o prijavi, uslovima konkursa, rokovima i nagradama.

Za više informacija o The Wall televizoru, posetite: https://displaysolutions.samsung.com/led-signage/the-wall.