Samsung predstavio ClimateHub svoje prvo integrisano rešenje za grejanje i dovod tople vode

ClimateHub je novo integrisano rešenje kompanije Samsung za grejanje i snabdevanje toplom vodom u domaćinstvima. Laganom montažom, jednostavnim pokretanjem, bešumnim radom i pametnim povezivanjem, Samsung nastoji da učini domove praktičnim za instalatere i komfornim za krajnje korisnike.

Samsung ClimateHub je izuzetno funkcionalan sistem klimatizacije. Sastoji se od reverzibilne toplotne pumpe sa rashladnim sredstvom R32, ugrađenog rezervoara za toplu vodu zapremine od 200 ili 260 litara i novog regulatora osetljivog na dodir, koji omogućava kontrolu temperature. Dostupan je u Mono i Split varijanti.

Mono i Split sistemi

ClimateHub Mono konfiguracija poseduje jednu spoljnu hidro jedinicu, što olakšava montažu, ne zahtevajući licencu za F-gas. Ovaj sistem dostupan je u više opcija kada je reč o kapacitetima, koji variraju od monofazne varijante od 5-8-12-16kV, do one trofazne kapaciteta od 8-12-16kV. Kada je reč o Split sistemu, spoljna jedinica je sa rezervoarom povezana cevima rashladnog sredstva i ovaj model je dostupan u varijantama od 4-6-9 kW (monofazni) i 9kW (trofazni). Oba sistema mogu se povezati na Smart Grid režim, omogućavajući maksimalno iskorišćavanje benefita, te ekonomično i održivo snabdevanje električnom energijom. ClimateHub se može povezati i sa solarnim pogonom, štedeći potrošnju energije putem obnovljivih resursa. Zbog visokog stepena energetske efikasnosti, i Mono i Split sistemi dolaze sa A+++ oznakom za prosečnu sezonsku efikasnost grejanja prostora, zasnovanu na temperaturi odlazne vode od 35°C.

Hidro jedinica sa ugrađenim rezervoarom

Hidro jedinica Samsung ClimateHub sistema dolazi sa ugrađenim rezervoarom i dizajnirana je do najsitnijih detalja. Dostupna u opcijama od 200 ili 260 litara, jedinica podrazumeva više tipova montaže i uklapa se u različite objekte, od malih stanova do velikih kuća. Pomoćni grejač je obavezno uključen, kako bi grejanje bilo konstantno.

Gotovo bešuman rad

Današnji klima uređaji moraju da ispunjavaju sve zahteve kada se radi o intenzitetu buke. 4-Step tihi režim ClimateHub sistema svojim korisnicima pruža mogućnost smanjenja nivoa buke na neverovatnih 35 dB(A)[1] .

Jednostavna instalacija i servisiranje

Hidro jedinica sa ugrađenim rezervoarom je kompaktne veličine (595 x 700 mm) i karakteriše je modularni dizajn, što omogućava jednostavnu montažu. Zbog intuitivnog servisiranja, pokretanje i održavanje može se obaviti uz minimalne napore, upotrebom Micro SD kartice ili Samsung S-Checker mobilne aplikacije.

Pametno povezivanje

Sa ClimateHub sistemom, kompanija Samsung predstavila je i novi regulator sa višestrukim jezičkim opcijama i jarkim prikazom boja, osetljiv na dodir. Regulator je zadužen za podešavanje temperature po zonama, postavljanje letnjeg vremena, praćenje potrošnje energije, te eventualnih grešaka. Upotrebom opcionog Wi-Fi paketa, različiti aspekti sistema mogu se kontrolisati putem Samsung SmartThings aplikacije[2] na pametnim telefonima, omogućavajući povezivanje sa drugim kućnim aparatima i elektronikom.

[1] 35dB(A) su dostupni na Split jedinicama od 6kW i 9kW na temperaturama višim od +4°C. Nivo zvučnog pritiska je relativan, zavisi od distance od akustičnih okruženja i varira u odnosu na uslove.

[2] Dostupno na Android i iPhone uređajima. Internet konekcija je neophodna, kao i nalog na Samsung aplikaciji.