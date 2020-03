Kompanija Samsung Electronics Co., Ltd. danas je predstavila novu liniju Samsung Jet™ bežičnih usisivača[1] , uz kompatibilni Clean Station™ uređaj za odlaganje prašine, kreirajući kompletno rešenje za besprekornu higijenu u domu. Novi Samsung Jet™ je veoma funkcionalan, a snagu usisavanja razvija do 200W, odnosno 150W kod modela Samsung Jet Light™.

„Naša posvećenost dizajniranju usisivača koji nude autentično iskustvo čišćenja savršeno je prikazana kroz novu Samsung Jet™ seriju”, izjavio je Eugene Chung, potpredsednik globalne grupe za upravljanje proizvodima u odeljenju za digitalne uređaje kompanije Samsung Electronics. „Uprkos izuzetnoj snazi ovog uređaja, njegovo kućište je veoma lagano, što korisnicima omogućava komfor prilikom upotrebe.”

Moćno rešenje za usisavanje

Vrhunske performanse Samsung Jet uređaja obezbeđene su zahvaljujući Digital Inverter motoru i Jet Cyclone sistemu. Motor uključuje ultrasonični poklopac i difuzor za optimizaciju protoka vazduha koji omogućava održavanje visokog stepena efikasnosti, potrebnog za generisanje dovoljne snage usisavanja. Pored toga, Jet Cyclone sistem sadrži devet odvojenih ciklon filtera, svaki sa trostrukim dotokom vazduha, radi smanjenja gubitka snage usisavanja i zadržavanja čestica prašine uvučenih u usisivač.

Dugotrajna baterija visokog kapaciteta omogućiće rad do sat vremena. Budući da lako može da se izvadi i zameni rezervnom baterijom, korisnici će moći da čiste i do dva sata bez prekida, ukoliko se za tim ukaže potreba.

Uz Samsung Jet™ podrazumevan je i raznovrstan izbor izuzetno efikasnih četki za čišćenje različitih vrsta podova.

Higijenske opcije za zdrave navike

Samsung Jet ima najbolji HEPA sistem filtriranja u klasi, sa pet slojeva, što oslikava posvećenost kompanije Samsung ka zdravlju i bezbednosti korisnika. Verifikovan i sertifikovan od strane Britanske fondacije za alergene (BAF), filter visokih performansi usisava 99.999 odsto[2] čestica prašine i alergena koji se inače vraćaju u vazduh putem izduvnog ventila usisivača. Time se stvara čistiji ambijent u zatvorenom prostoru.

Samsung Jet dolazi sa perivim skladištem za prašinu, kao i One Click četkom za bubanj koja se odvaja, pružajući odlične mogućnosti jednostavnog higijenskog održavanja prostora. Skladište za prašinu se lako skida, tako da korisnici mogu jednostavno isprazniti njegov sadržaj i oprati sve delove, dok se interni, rotirajući bubanj nalazi na prednjem delu usisivača i može da se odvoji uz samo jedan klik, što znači da se i on veoma lako pere.

Čisto i jednostavno rešenje za odstranjivanje prašine

Clean Station™ je inovativno rešenje za odstranjivanje prašine, koje automatski prazni odeljak za skladištenje, pružajući korisnicima jednostavniji način za upravljanje Samsung Jet™ uređajem. Korisnici mogu postaviti deo usisivača sa skladištem za prašinu na vrh Clean Station™ stanice, kako bi automatski ispraznili njegov sadržaj. Osim toga, Clean Station™ filtrira prašinu i rešava problem sa njenim letenjem i raspršivanjem tokom pražnjenja usisivača. Ovu mogućnost verifikovala je kompanija Underwriters Laboratories (UL).

Air Pulse tehnologija skida prašinu sa zidova uređaja, skupljajući se zatim u mikro kesi, koja se lako menja na svaka dva ili tri meseca.

Jednostavan i praktičan dizajn

Dizajn i funkcije novog Samsung Jet™ usisivača čine proces čišćenja jednostavnijim, pa integrisani digitalni displej pokazuje status uređaja kao što su nivo snage ili tip četke, dok može ukazati korisnicima i ukoliko je četka blokirana.

Dva u jedan stanica za punjenje ovog uređaja može da se podesi u skladu sa životnim stilom korisnika, omogućavajući im da jednostavno odlože ili napune svoje usisivače. Može da se montira i na zid, tako da korisnici na ovaj način mogu da uštede prostor. Osim toga, može da se koristi i kao punjač koji stoji sam za sebe.

Dodatno, Jet™ usisivač je težak samo 1.66kg, dok Jet Light™ ima samo 1.48kg, što ih čini 12, odnosno 21 odsto lakšim od konvencionalnih usisivača[3] . Ovaj lagani dizajn osigurava umanjeni napor zglobova kod korisnika.