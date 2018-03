Samsung predstavio nove bešumne klima uređaje

Kompanija Samsung je na sajmu Mostra Convego Expocomfort 2018 (MCE) predstavila svoju revolucionarnu i jedinstvenu Wind-Fre tehnologiju u Evropi, kao i celu liniju Wind-Fre uređaja za klimatizaciju za stambenu i komercijalnu upotrebu, uključujući jednosmerne i četvorosmerne jedinice. Cilj kompanije je da ojača poziciju na evropskom HVAC tržištu, odnosno na tržištu grejanja, ventilacije i klima uređaja.

Sajam MCE održava se svake druge godine i najveći je sajam HVAC-a na svetu. Najnovije tehnologije u industriji predstavilo je više od 2.000 izlagača, a sajam poseti oko 160.000 posetilaca iz celog sveta.

„Samsung se čvrsto pozicionira kao vodeća kompanija na globalnom B2B tržištu zahvaljujući inovativnim proizvodima i izuzetnoj tehnologiji“, rekao je Charles H. Park, potpredsednik Poslovnog sektora za digitalne uređaje u kompaniji Samsung Electronics. „Očekujemo da ćemo dodatno iskoristiti našu stručnost sa HVAC tehnologijama na evropskom tržištu uz našu priznatu Wind-Free tehnologiju i IoT mogućnostima“.

Tehnologija Wind-Free jedna je od najistaknutijih inovacija. Nakon postizanja željene temperature uz pomoć Fast Cooling Mode-a (brzo hlađenje), idealna temperatura bez direktnog vazduha se održava laganim raspršivanjem hladnog i bešumnog vazduha kroz mikro otvore radi prirodnog efekta hlađenja uz pomoć tehnologije Wind-Free.

Samsung takođe uvodi i stambene i komercijalne klima uređaje koji sadrže R32, alternativno ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo koje je u skladu sa pojačanim pravilima za zaštitu okoline u Evropi. U poređenju sa standardnim rashladnim sredstvom R410A, R32 ima samo jednu trećinu potencijala globalnog zagrevanja i karakteristično je zbog svoje velike efikasnosti, čak i u manjim količinama.

Prikazana su i prilagođena rešenja za klimatizaciju u specifičnim okruženjima. Štandovi kompanije bili su podeljeni u posebne zone: za stanovanje, radno okruženje, hotel, prodavnice. Predstavljen je i b.IoT server, jedinstveno integrisano Samsung rešenje za upravljanje zgradama, kao i pametna kuća bazirana na SmartThings i koja je ujedno primer Samsung vizije povezanog života.

Samsung je takođe predstavio razne proizvode za klimatizaciju, kao što su energetski efikasni 360 Cassette, kružni klima uređaj koji omogućuje hlađenje s minimalnim direktnim vazduhom i DVM S Eco HR malog kapaciteta, koji može simultano upravljati hlađenjem i grejanjem u kućama ili malim poslovnim prostorima.