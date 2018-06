Samsung predstavio nove QLED televizore, kućne uređaje i nove smartfone iz Galaxy serije

Nova linija Samsung QLED televizora, mašina za veš sa QuickDrive tehnologijom, Flex frižider, POWERstick usisivač, kao i popularni uređaji iz Galaxy A (A6 i A6+) i J serije (J6), uz već dobro poznate premium modele S9 i S9+, imali su danas mini premijere na srpskom tržištu.

„Kompanija Samsung danas je mnogo više od kompanije koja samo pravi neverovatne i inovativne uređaje. Nama je važno da shvatimo kako i zašto ih ljudi koriste, ali i kakvo je njihovo iskustvo tokom korišćenja. Bitno nam je da najdublje razumemo kontekst i ponašanje kako bismo osmislili i razvili baš ovakve uređaje koji će poboljšati i pojednostaviti svakodnevni život korisnika. Verujem da su uređaji koje danas predstavljamo, iz naših različitih divizija, baš takvi da će korisnicima svakodnevni život učiniti lakšim, jednostavnijim i produktivnijim“, rekao je Milan Vujović, direktor marketinga u kompaniji Samsung za Adriatik region.

Predstoji više od mesec dana uživanja u „najvažnijoj sporednoj stvari na svetu“. Upravo Samsung QLED televizori donose fenomenalno iskustvo gledanja i uživanja. Zahvaljujući Quantum Dot tehnologiji, korisnik ima najjasniju sliku, uz milijardu nijansi boja sa stopostotnim volumenom. Uz 100%-tni volumen boje, dobija se savršeni prikaz detalja pri svakom osvetljenju. Slika na QLED televizorima dolazi sa dubljim i tamnijim crnim bojama uz naglašen svaki pojedinačni detalj, širi spektar osvetljenosti i kontrasta za oživljavanje svih nijansi slike. Ovi tv uređaji imaju One Invisible Connection kabl, kao i No-Look daljinski upravljač za gledanje sadržaja koji korisnici žele bez da pritisnu dugme. Specifični su i po tome što mogu potpuno da se „utope“ u ambijent u kome se nalaze kada su isključeni, dok ih je uz SmartThings aplikaciju moguće lako povezati sa najrazličitijim pametnim uređajima, od frižidera do mobilnog telefona.

Mašina za veš sa QuickDrive tehnologijom (WW70M644OPW/LE), skraćuje vreme pranja za do 50 odsto i potrošnju energije za 20 odsto, u odnosu na konvencionalne Samsung veš mašine. Jedinstveni Q-Drum ima „glavni bubanj“ i „zadnju ploču“ koji se okreću nezavisno, čime se obezbeđuje dinamično okretanje odeće i brzo, efikasno i nežno pranje. Inovativna AddWash vrata nude korisnicima opciju da dodaju komad odeće u bilo kom trenutku tokom ciklusa pranja, kao i da kasnije dodaju deterdžent ili omekšivač. Uz Samsung Q-rator korisnik dobija svog ličnog stručnjaka za veš koji preporučuje optimalan ciklus pranja za svako pranje. Funkcija QuickDrive štedi vreme dinamičkim pomeranjem veša, Eco Bubble tehnologija obezbeđuje moćno čišćenje, dok funkcija Bubble Soak pomaže pri uklanjanju najrazličitijih tvrdokornih mrlja.

Flex frižider (RS68N8671SL/EF) sa Twin Cooling Plus tehnologijom, korisniku donosi efikasnije čuvanje i raspoređivanje namirnica. Ima dva frižidera i jedan zamrzivač. Pristup namirnicima je lak zbog zasebnog gornjeg i donjeg dela frižidera. Uz to, gubitak hladnog vazduha manji je za do 55 odsto čime se štedi električna energija. Poseduje FlexZone, nezavisno regulisan odeljak koji ima četiri unapred podešene postavke idealne za čuvanje mesa, rashlađivanje pića, održavanje svežine voća i povrća i čuvanje većih količina namirnica. Twin Cooling Plus tehnologija optimizuje temperaturu i vlažnost u frižideru i zamrzivaču uz pomoć nezavisnog hlađenja. Frižider ima elegantan, ali jednostavan i minimalistički dizajn sa ravnim vratima te se uklapa u različite životne prostore.

POWERstick usisivač (VS60K6050KW/GE) proizvodi ekstremnu usisnu snagu, tri puta jaču od konvencionalnih modela, moćnim motorom od 160W. EZClean tehnologija omogućava da se ukloni sva prašina ili otpad, uključujući i dugačke vlasi kose. Ima takav dizajn idealan za lako rukovanje, pa je i kretanje i čišćenje moguće sa manje napora. Rotirajuća četka od 180 stepeni može da napravi oštar okret oko prepreka, a zbog velikih točkova usisivač ima stabilnije kretanje. Ovaj usisivač ima sunđerast filter koji prikuplja više prašine i može se lako oprati i očistiti. Zahvaljujući tankom i laganom dizajnu, te težini od svega 2.7 kilograma, vrlo je jednostavan za korišćenje.

Samsung uređaji iz Galaxy A serije imaju napredne kamere, elegantni dizajn, beskrajni ekran i odlične funkcije za svakodnevno korišćenje. Zahvaljujući snažnoj prednjoj i zadnjoj kameri, Galaxy A6 i A6+ idealni su za pravljenje odličnih fotografija ili selfija. Kamere imaju prilagodljivi prednji LED fleš i objektive s malim otvorom blende na zadnjoj kameri. Zahvaljujući tome, korisnici mogu praviti oštre i jasne fotografije pri slabom osvetljenju, uz fenomenalan kvalitet fotografije bez obzira na doba dana. Dvostruka kamera na Galaxy A6+ uz opciju Live Focus dodatno poboljšava kvalitet fotografije, jer korisnici mogu kontrolisati dubinsko polje i bokeh efekt pre ili čak nakon snimanja. Uređaji imaju beskrajni ekran bez okvira, s impresivnim odnosom od 18.5:9, dolaze sa zvučnicima koje podržava Dolby Atmos optimizovani audio sastav, opciju prepoznavanja lica i skeniranja otisaka prstiju, kao i opciju „Always on Display“ za dobijanje informacija na prvi pogled bez otključavanja telefona čime se štedi vreme i baterija.

Telefon sa najviše stila iz J serije defintivno je najnoviji Samsung Galaxy J6. Odlikuje ga impresivan 5.6-inčni Super AMOLED beskonačni ekran, koji objedinjuje visok kvalitet slike i živopisne boje. Pokreće ga snažan procesor od osam jezgara takta 1.6GHz, ima bateriju kapaciteta 3000 mAh, dok su za dodatnu fleksibilnost zadužena tri gigabajta radne memorije, 32 gigabajta interne memorije. Takođe, dolazi sa čitačem otiska prsta i ulazom za microSD karticu. Uređaj ima zadnju i prednju kameru od 13 i 8 megapiksela i integriše snažan selfi fokus u stvarnom vremenu. Tu je i prednji LED blic, za jasne i oštre selfije u bilo koje doba dana, bez obzira na osvetljenje.