Samsung predstavlja najnovije kucne aparate na Euro Cucina 2018 u Milanu

Kompanija Samsung najavila je svoje prvo učešće na sajmu koji se održava svake dve godine u Milanu – EuroCucina 2018. Učešće na sajmu ima za cilj da podigne imidž i ugled kompanije među korisnicima u regionu sa proizvodima koji stvaraju stvarne razlike u životima potrošača.

„Izuzetno nam je drago što prvi put predstavljamo naše najnovije uređaje na sajmu EuroCucina u Milanu“, izjavio je BK Kang, izvršni potpredsednik u kompaniji Samsung Electronics, direktor globalne prodaje i marketinga u Sektoru poslovanja digitalnim kućnim aparatima. „Nadamo se da će naše učešće na sajmu EuroCucina pokazati našu predanost stvaranju inovativnih kućnih aparata“.

Nova Dual Cook Flex rerna

Samsung predstavlja kompletnu ugradnu liniju proizvoda na sajmu EuroCucina, a izdvaja se Dual Cook Flex rerna. Reč je o inovacijama u zemljama Evropske unije, pod nazivom „Fleksibilna vrata“, a omogućava korisnicima nezavisan pristup gornjem delu rerne, bez gubljenja topline i ugrožavanja performansi kuvanja u donjem delu. Gornji i donji delovi mogu se čak koristiti kao jedan veći prostor za kuvanje u velikom posuđu jednostavnim uklanjanjem pregrade.

Dual Cook Flex takođe olakšava pripremu više jela uz pomoć Dual Cook sistema. Korisnici mogu postaviti dve različite temperature i vreme neophodno za kuvanje za svaki deo kako bi se postigao najbolji mogući ukus hrane tokom istovremenog kuvanja. Dual Cook takođe sprečava mešanje mirisa između dva dela, osiguravajući ekonomičnije rezultate kuvanja. Dajući mogućnost korišćenja samo gornjeg dela, Dual Cook povećava i energetsku efikasnost skraćujući vreme prethodnog zagrevanja i ukupne potrošnje energije[1].

Dual Cook Flex nudi niz pametnih karakteristika za ekonomično kuvanje. Na primer, korisnici mogu jednostavno zagrevati rernu i daljinski nadgledati i kontrolisati uslove kuvanja dok su u pokretu putem aplikacije SmartThings. Osim toga, Vodič za kuvanje/Cooking Guide preporučuje najbolji način kuvanja, temperaturu i vreme kuvanja na osnovu sastojaka i vrste hrane.

Pametniji život s AI/IoT rešenjem

Na EuroCucina sajmu biće upriličena demonstracija zajedničkog i bešumnog rada ključnih kućnih IoT proizvoda. Posetioci će moći da isprobaju jedinstvenu IoT kućnu tehnologiju kompanije Samsung, putem Family Huba i njegovih pametnih ugradnih ponuda.

Biće demonstrirana i pametna povezanost Dual Cook Flexa i najnovije generacije Family Huba koji je integrisan sa aplikacijom SmartThings. Family Hub korisnicima omogućava jednostavno, praktično i usklađeno iskustvo za povezivanje svih pametnih uređaja u kući, sa karakteristikama kao što su Bixby, Planer za obroke, Lista za kupovinu i Recepti koji pružaju pametna iskustva u kuhinji.

Inovativna tehnologija i ravan dizajn

Na Samsungovom štandu, posetioci će moći da uživaju u jedinstvenim kuhinjskim tehnologijama kompanije. To uključuje WaterWall mašinu za sudove koja savršeno čisti i Virtual Flame, ploču za kuvanje koja pruža intuitivnu vizuelnu kontrolu plamena. Samsungova tehnologija Twin Cooling Plus takođe će biti predstavljena na transparentnom ekranu koji pokazuje kako sistem nezavisno kontroliše frižider i zamrzivač.

Osim toga, biće izloženi uređaji premium ravnog dizajna, uključujući uređaje minimalističkog dizajna koji usklađuje sve linije u jednu i maksimizira upotrebljivost. Samsung će takođe izložiti ugradne kuhinjske aparate od crnog inoxa i Dacorovu modernističku kolekciju.

Samsung svoje proizvode izlaže u dvorani 15. EuroCucina se održava u okviru Salone del Mobile Milano do 22. aprila.