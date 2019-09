Samsung slavi 50. rođendan! Šta još možemo očekivati od ovog tehnološkog giganta?

U 2019. godini NASA je proslavila 50 godina od istorijske misije Apolo 11 i prvog sletanja na Mesec. Svetsko prvenstvo u košarci samo što se završilo, dok će 19. decembra biti predstavljen treći i poslednji nastavak trilogije „Ratova zvezda“. Poslednja godina u ovoj deceniji pamtiće se po mnogim značajnim događajima. Međutim, 2019. predstavlja i veoma važan jubilej u istoriji kompanije Samsung Electronics koja slavi pedesetogodišnjicu postojanja u svetu tehnologije.

Sve je počelo 1969. godine, kada je Samsung lansirao svoj prvi crno-beli televizor i počeo da izvozi proizvode van Koreje. Naravno, put do uspeha bio je pun uspona i padova, sve dok Samsung nije postao lider i jedan od najvećih tehnoloških inovatora u svetu.

Sloganom „Inspiriši svet, kreiraj budućnost“, koji predstavlja deo vizije kompanije za 2020. godinu, Samsung je zaintrigirao sve ljubitelje tehnologije i naveo ih na razmišljanje o onome što tek sledi.

U vezi sa tim, najavljeno je da će se u budućnosti ulagati u startap kompanije, sa fokusom na veštačku inteligenciju, Internet stvari, augmentovanu i virtuelnu stvarnost, te blockchain tehnologiju, kao i da će ove tehnike kompanija koristiti ​​ u proizvodnji svojih budućih uređaja.

Biće sjajno videti šta Samsung priprema za svoje korisnike u godinama koje dolaze. Ono što je sigurno jeste da će kompanija ostati jedan od najvećih inovatora kada su u pitanju originalni proizvodi i usluge.

Pored inovacija i tehnologije, briga o potrošačima i njihovim potrebama širom sveta je od samog početka u središtu misije i vizije kompanije. Upravo zbog toga, Samsung je odlučio da proslavi ovaj jubilej u Srbiji donirajući svoje vrhunske tehnološke proizvode onima kojima je pomoć najpotrebnija, čineći im život lakšim i funkcionalnijim. Osim toga, zaposleni će učestvovati u nizu volonterskih aktivnosti, dajući i lični doprinos lokalnoj zajednici.

Pored društveno-odgovornih aktivnosti, kompanija će ovu važnu godišnjicu obeležiti i jedinstvenim ponudama koje je pripremila za svoje korisnike. Naime, pored iznenađenja u vidu promocija, korisnike svake nedelje očekuju i vrhunske servisne akcije.