Saveti stručnjaka za uštedu energije: Kako pravilno da koristite kućne uređaje?

Energetski efikasan frižider ili mašina za pranje veša može dosta da uštedi u vašem domaćinstvu i njihova savesna upotreba može pomoći da smanjite potrošnju energije. Tim povodom, stručnjaci iz kompanije LG Electronics (LG) pružaju najvažnije savete u vezi sa korišćenjem kućnih uređaja kako bi više doprinosili očuvanju prirodne sredine, ali i isplativiji.

Ako bismo zamenili mašine za pranje veša, frižidere i zamrzivače koji su stariji od osam godina modernim uređajima, emisija ugljen-dioksida u domaćinstvima bi se smanjila. Zamena zastarelih kućnih uređaja ne samo da je ekološki preporučljiva, već je i veoma isplativa, jer će se ulaganje isplatiti za svega nekoliko godina.

Energetski efikasni uređaji mogu mnogo da uštede

Frižideri stari oko deset godina, u proseku, troše skoro 400 kilovat-sati godišnje, dok oni stariji uređaji zahtevaju još više energije. „Zamena starijih frižidera onima iz A+++ kategorije koji poseduju zamrzivač na dnu, može nam pomoći da uštedimo na računima za komunalne usluge”, rekao je Branko Samac, menadžer prodaje za segment bele tehnike u kompaniji LG. Situacija je slična i kod mašina za pranje veša. Kada uzmemo u obzir da je danas prosečan kapacitet mašine za pranje sedam kilograma, uz 220 ciklusa pranja, današnji uređaji koriste 10-12 metara kubnih vode godišnje, dok starije mašine za pranje veša, koje imaju kapacitet od samo 4-5 kilograma, mogu da potroše duplo više. „Takođe, postoji značajna razlika u računima za struju. Mašina za pranje veša starija od deset godina može da potroši i do dva i po puta više struje u poređenju sa prosečnim uređajem danas dostupnim”, istakao je Branko Samac.

Tehničke ključne reči za efikasnost

Najmoderniji frižideri poseduju takozvani linearni inverter kompresor. Ovo rešenje može da smanji potrošnju energije uređaja za trećinu u poređenju sa konvencionalnim kompresorom. Dodatno, ovi tipovi su pouzdaniji, trajniji i tiši. Kada su u pitanju mašine za pranje veša, Direct Drive koji poseduje inverter je trajniji od konvencionalnog pogona.

Ako tražimo frižider koji poseduje zamrzivač, vredi izabrati Total No Frost uređaj. U njima nema zaleđivanja u frižideru ili zamrzivaču, što bi smanjilo energetsku efikasnost, a dodatno, ne moramo da brinemo oko redovnog odmrzavanja.

Kod mašina za pranje veša, funkcija koja vam može uštedeti vreme je takozvana Turbowash funkcija koja koristi efikasnu mlaznicu za ispiranje, usput štedeći i potrošnju energije i vode. U naprednijim mašinama automatski se meri težina veša, što takođe pomaže da se smanji potrošnja vode.

Saveti za korišćenje frižidera

Za energetski efikasne operacije važno je da kondenzatorska zavojnica na poleđini frižidera bude dobro provetrena, zbog čega frižider treba da bude najmanje 10 cm udaljen od zida, a potrebno je brisati prašinu sa rešetke svakih šest meseci.

Ne stavljati frižider blizu izvora toplote (npr. šporet), ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i ne stavljati toplu hranu unutra.

Trebalo bi da imate na umu da frižider on „ne voli“ uske prostore. Modeli koji mogu biti ugrađeni u kuhinjski nameštaj su skuplji od samostalnih sa razlogom.

Redovno proveravajte da li su vrata propisno zatvorena.

Isparavanje hrane i topao vazduh prouzrokuju zaleđivanje rashladnih ploča. Kako sloj leda ima izolacioni efekat, to rezultuje dodatnom potrošnjom energije sa smanjenjem performansi, tako da No Frost sistem mora da se odmrzava dvaput godišnje. Da bi se ovo izbeglo, savetuje se da izaberete Total No Frost sa višestrukom cirkulacijom vazduha.

Saveti za korišćenje mašine za pranje veša

Mašine za pranje veša koriste najviše energije za zagrevanje vode, pa možete uštedeti na svom računu za struju ako perete odeću na 30-40 stepeni. Najbolje rešenje je da izaberete TurboWash funkciju za uštedu energije i vode, pa na taj način možete da uštedite i na vremenu.

Bolje je izabrati uređaje većeg kapaciteta, jer možemo da operemo više veša odjednom, a manji broj ciklusa pranja troši manje struje, dok, takođe, možemo značajno da smanjimo vreme pranja. Zahvaljujući automatizaciji težine, veći kapacitet ne znači veću potrošnju vode svaki put, pa, ako je to potrebno, manji komadi garderobe mogu da se peru energetski efikasno u uređajima većeg kapaciteta.

Nije preporučljivo da se započne pranje sa 1-2 komada garderobe, ali nije dobro ni preopteretiti mašinu, jer to može da smanji efikasnost pranja i ispiranja.

Ako koristimo sušilicu, najbolje je prvo osušiti odeću na većoj brzini, osim u slučaju vrlo delikatnih komada.