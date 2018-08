Sedam EISA nagrada za uredjaje kompanije Sony

Slaveći uspeh kompanije Sony u razvoju vodećih potrošačkih elektronskih uređaja, Evropska asocijacija za sliku i zvuk (European Imaging and Sound Association – EISA) nagradila je ove godine kompaniju Sony u sedam kategorija. Kao najveća urednička i multimedijalna organizacija u Evropi, žiri asocijacije EISA pažljivo procenjuje i ocenjuje raznovrsne tehnološke kategorije i čuven je po prepoznavanju pravog kvaliteta i inovacije.

U kategoriji „EISA Camera of the Year 2018-2019“nagrađen je Sony α7 III

Neponovljiva inovacija kompanije Sony u okviru senzorskog prostora fotografije je u prvom planu novog α7 III modela. Karakteriše ga potpuno nov Exmor R® CMOS senzor fotografije sa osvetljenjem od 24.2 miliona piksela[i] sa povećanom osetljivošću. Ima izuzetnu rezoluciju i impresivnih 15 stopa[ii] dinamičkog opsega sa niskom osetljivošću.

Kombinovanjem ovog senzora sa raznovrsnim impresivnim funkcijama, koje uključuju ekstremno područje pokrivenosti autofokusa od 93% i brzo fotografisanje do 10 kadrova u sekundi[iii] kompanija Sony stvorila je novu alatku koja svim kreatorima – od entuzijasta do profesionalaca – pruža mogućnost fotografisanja na novi i drugačiji način. Dodatno, uređaj poseduje AF/AE praćenje uz pomoć mehaničkog zatvarača ili tihog snimanja[iv] , raznovrsne mogućnosti za 4K[v] video i još mnogo toga.

U kategoriji „EISA Professional Mirrorless Camera 2018-2019“ nagrađen je Sony α7R III

Zahvaljujući revolucionarnom unapređenju snage i efikasnosti obrade fotografije, novi α7R III model kombinuje visoku rezoluciju Exmor R CMOS senzora slike i osvetljenje od 42.4 miliona piksela[vi] . Uređaj poseduje impresivne brzine fotografisanja do 10 kadrova u sekundi[vii] sa punim AF/AE praćenjem, kao i predivan 4K[viii] kvalitet fotografija i videa. Dodatno, tu je i široki dinamički opseg od 15 stopa[ix] , visoka osetljivost sa smanjenjem buke od skoro jedne stope[x] i još mnogo toga. Sa ovim izuzetnim mogućnostima i kompaktnim, laganim kućištem, uređaj je veoma prilagodljiv za fotografe, snimatelje, multimedijalne stvaraoce i sve druge profesionalce koji zahtevaju pouzdanost, fleksibilnost i raznovrsnost.

U kategoriji „EISA Superzoom Camera 2018-2019“ nagrađen je Sony RX10 IV

Uz najbrže[xi] dostizanje autofokusa na svetu od 0.03. sekunde[xii] i uzastopno fotografisanje[xiii] do 24 kadra po sekundi sa punim AF/AE praćenjem, 315 tačaka detekcije faze autofokusa koje su konkurentne najbržim profesionalnim fotoaparatima sa zamenjivim objektivima i izuzetno svestranim ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-600mm F2.4-F4 objektivom[xiv] , novi RX10 IV model pruža neuporedivu kombinaciju pokretljivosti i brzine za sve entuzijaste i profesionalce koji traže ultimativno „sve u jednom“ rešenje.

U kategoriji „EISA Mirrorless Wide-angle Zoom Lens 2018-2019“ nagrađen je Sony FE 16-35mm F2.8GM

Sony objektiv FE 16-35mm F2.8 GM sa zumom širokog ugla opremljen je raznovrsnim najnaprednijim tehnologijama kompanije Sony, prvi je G Master™ model sa širokim uglom, što ga čini idealnim za različite prilike za fotografisanje – pejzaža, arhitekture, portreta, sportskih događaja, akcije i još mnogo toga. Takođe, izuzetno je lagan i kompaktan, što povećava njegovu prenosivost i upotrebljivost. Objektiv karakteriše izvrsna oštrina „od ugla do ugla“, sa optičkim dizajnom koji uključuje pet asferičnih elemenata, od koga su dva originalna XA (ekstremna asferičnost) elementa kompanije Sony koji smanjuju aberaciju i pružaju ultimativnu rezoluciju kroz celokupan opseg zuma i otvora blende.

U kategoriji „EISA Mirrorless Telezoom Lens 2018-2019“ nagrađen je Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

Sony objektiv FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS Super Telephoto Zoom zadržava visok standard rezolucije koji je zaštitini znak vodeće linije G Master kompanije Sony, a pritom nudi neverovatno brze i precizne performanse autofokusa, lagan, prenosiv dizajn i raznovrsnost profesionalnih funkcionalnosti i prilagodljivost. To je veoma moćan fotografski alat za razne entuzijaste i profesionalce, a posebno one koji često slikaju sportske događaje ili divlje životnje.

U kategoriji „EISA Best Buy UHD Blu-ray Player 2018-2019“ nagrađen je Sony UBP-X700

Sony DVD uređaj UBP-X700 pruža sve što je neophodno kako bi se zakoračilo u novi 4K HDR svet bez ostavljanja prošlosti iza sebe, uz opciju puštanja DVD-eva, Blu-ray diskova, pa čak i SACD. Ogroman dodatak je sposobnost bežičnog povezivanja, mogućnost pristupa onlajn video i audio servisima, uključujući Netflix i YouTube, kao i reprodukciju DLN visoke rezolucije. Ukoliko je potrebno, drugi HDMI izlaz može da šalje samo audio zapise, dok glavni izlaz prenosi video signal (uključujući HDR10 i Dolby Vision) direktno na televizor.

Svaki 4K televizor ima Ultra HD Blu-ray player kao izvor snimaka visokog kvaliteta, a cena X700 modela čini ga izuzetno vrednim.

U kategoriji „EISA Premium Projector 2018-2019“ nagrađen jeSony VPL-VW760ES

Sony VPL-VW760ES je premium native 4K (4096 x 2160) HDR 2,000lm laserski projektor kompanije Sony koji je revolucionarno kompaktnog dizajna. S obzirom na to da koristi laserski izvor svetlosti, projektor pruža 20.000 sati korišćenja praktično bez održavanja i konzistentne nivoe svetlosti bez promene lampica.

Projektor primenjuje dinamičku kontrolu lasera upotrebljavajući unikatan Sony algoritam kako bi kreirao izvrsan dinamički kontrast iz scene u scenu u realnom vremenu, pa su svetle scene još živahnije, a mračnije scene poseduju više dubine, idealne za HDR saržaj. Koristeći najsavremeniju 4K obradu, poslednja generacija Reality Creation upscale HD prevodi se u 4K kvalitet bez povećanja buke.

Dodatno, 4K Motionflow tehnologija za interpolaciju slike kreira jasnoću bez zamagljenja za brze akcione scene i sportske događaje. Projektor VPL-VW760ES nudi verodostojan kvalitet slike koji oduzima dah, bez obzira na to da li gledaoci uživaju u poslednjem HDR igranom filmu, TV seriji ili igraju video igricu, osećaće se potpuno zaokupljeni tim iskustvom.