Siguran print za unutrašnje prostore sa Canon UV460

Fleksibilna Canon UVgel 460 mastila lansirana sa novim Colorado 1650 štampačem u maju 2019. godine, dobila su najviši UL GREENGUARD Gold sertifikat, kompanije UL Environment, vodeće svetske kompanije za sigurnost i sertifikovanje.

Akreditacija dokazuje da Colorado 1650 štampač bez ograničenja ispunjavaju najstrože svetske standarde za emisiju isparljivih organskih jedinjenja (VOC). Zbog toga su kolaži štampani sa Canon UVgel 460 mastilom savršeno sigurni za upotrebu u zatvorenim prostorima, kao što su škole i zdravstvene ustanove, gde ljudi, a posebno deca i osetljivi odrasli, provode duže vremenske periode.

Fleksibilna mastila se mogu razvući za 85%, što je idealno za samolepljivi vinilni i poliesterski tekstil. Ovo je posebno važno u slučajevima kada štampani materijal treba da se preklopi, zamota ili savije. Na primer, za unutrašnju upotrebu kao što su uokvirena platna, mekani reklamni materijali, grafička rešenja sa prednjim i pozadinskim osvetljenjem, fleksibilno ukrašavanje zida i spoljnu upotrebu uključujući dekoraciju vozila.

Canon UVgel 356 mastila za model štampača Colorado 1640 dobila su akreditaciju GREENGUARD Gold za 2017. godinu, tako da oba proizvoda u porodici Colorado sada imaju iste nezavisne potvrde za ekološke performanse. UVgel tehnologija takođe nosi i druge pouzdane sertifikate od AgBB, ASTM Tipe II, Certificat A + i Centekbel.

Michele Tuscano, potpredsednik grafike velikog formata, Canon EMEA, komentariše: „Reakcija na štampač Colorado 1650 u prvim mesecima od njegovog lansiranja bila je fenomenalna. Naši kupci i akreditovani partneri posebno vole funkciju FLKSfinish koja im omogućava da prelazi između sjaja u mat rezultat jednim pritiskom na dugme. Ovo otvara sjajne mogućnosti za premijum POS grafiku sa prelepim kolažima za uređenje u zatvorenom prostoru, čineći akreditaciju za životnu sredinu neophodnom. Ovim novim sertifikatom naši kupci i partneri mogu samouvereno promovisati mogućnosti štampača Colorado 1650, znajući da je otisak apsolutno sigurni za sve unutrašnje prostore.“