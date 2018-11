Sony i Lenovo najavili partnerstvo u oblasti VR uređaja

Sony Interactive Entertainment (SIE) i Lenovo su potpisali dvogodišnji ugovor o licenciranju patenata. Ugovor daje kompaniji Lenovo licencu za korišćenje industrijskog dizajna PlayStation®VR-a (PS VR), patentiranog od strane SIE, za potrebe Lenovo Mirage Solo virtual reality headseta.

„Zadovoljstvo nam je da objavimo da smo licencirali dizan PS VR headseta kompaniji Lenovo“, izjavio je Riley Russell, glavni pravni zastupnik SIE. „Industrijski dizajn PS VR-a dobro je poznat i cenjen širom industrije, a to je rezultat dugogodišnjeg napornog rada inženjera PlayStationa. Ovaj ugovor sa kompanijom Lenovo još jedan je dokaz kvaliteta dizajna PS VR-a, kao i pokazatelj posvećenosti SIE-a stvaranju VR iskustava koji će čitav ovaj segment industrije podići na viši nivo”.

„Za Lenovo je veliko zadovoljstvo to što smo sklopili partnerstvo sa Sonijem“, rekao je Yao Li, potpredsednik Lenovo divizije zadužene za proizvode i poslovni menadžment. „Prednosti koje donosi dizajn PS VR-a više su nego očigledne. Ovaj sporazum će nam otvoriti mogućnost da zajedno još više unapredimo sofisticiranost dizajna i privlačnost u brzo rastućem VR segmentu industrije, a ujedno je i izvanredan primer kako veliki potrošački brendovi mogu zajedno da rade u korist korisnika čitavog VR tržišta“.