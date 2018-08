Sony in-ear slušalice IER-Z1R i digitalni muzički plejer DMP-Z1

Kompanija Sony najavila je dolazak in-ear slušalica IER-Z1R i digitalnog muzičkog plejera DMP-Z1, nove linije izvrsnih audio proizvoda koji proširuju njenu Signature seriju.

Ovi proizvodi su rezultat decenija vrhunske stručnosti u audio oblasti, ponosno demonstrirajući neumornu težnju kompanije Sony ka izuzetnošću zvuka. Signature serija podiže zvuk na sasvim novi nivo zvučnog doživljaja – čime to iskustvo pretvara iz slušanja u osećanje.

Jedan Signature zvuk

Posvećen audio inovaciji, kompanija Sony je napravila niz proizvoda u Signature seriji koji premašuju sve što im je prethodilo. Potraga za apsolutno savršenom reprodukcijom zvuka podrazumeva sposobnost razaznavanja svake nijanse u muzici sa live atmosferom — čak i prirodno opadanje nota dok sasvim ne utihnu.

Nova linija u Signature seriji pruža zapanjujuće vernu reprodukciju zvuka koja je apsolutno jasna i izražajna, kod koje se čak i suptilnosti i delikatne nijanse mikro zvukova i širi raspon pri velikoj dinamici delotvorno reprodukuju.

In-ear slušalice IER-Z1R Signature serije

Pružaju izuzetan kvalitet zvuka uz audio visoke rezolucije

HD hibridni sistem drajvera koji se sastoji iz dinamičkog drajvera od 5mm, dinamičkog drajvera od 12 mm sa membranom od legure magnezijuma i drajvera sa membranom od legure magnezijuma sa balansiranom armaturom (BA)

Struktura koja daje korigovanu faznu karakteristiku u cilju postizanja precizne projekcije slika

Oblik kućišta je dizajniran u cilju postizanja udobnosti i uključuje prethodno oblikovan držač za uši i raznovrsne bubice radi optimalnog prilagođavanja uhu

Spoljno kućište od legure cirkonijuma sa bisernom šarom na maski

Precizno izrađene i dizajnirane u Japanu uz pomoć superiornih materijala u cilju stvaranja audio remek-dela

Rafinirani zvuk i vrhunsko prilagođavanje uhu

Pružajući uranjajući muzički doživljaj, slušalice IER-Z1R sadrže HD hibridni sistem drajvera koji se sastoji iz tri nova drajvera koje je razvila kompanija Sony. Kako su zvuk, kvalitet i konzistentnost karaktera zvuka drajvera od suštinske važnosti za zvuk slušalica, prednost drajvera koje je dizajnirala kompanija Sony jeste što obezbeđuje očuvanje konzistentnosti u osobenosti zvuka od faze dizajna drajvera do završenog proizvoda.

Upotreba najfinijih materijala

Dinamički drajver od 5mm je izgrađen sa novom membranom od tečnog kristalnog polimera presvučenog aluminijumom i eksternim magnetnim kolom koji mu omogućavaju da reprodukuje idealni frekventni odziv do 100 kHz. Strateško postavljanje dinamičkog drajvera od 5mm koaksijalno u odnosu na putanju zvuka precizno daje zvuk iz super tweeter-a direktno u ušni kanal slušaoca. Frekvencijski odziv do 100 kHz u svakom trenutku i na svakom mestu pruža korisnicima doživljaj žive atmosfere koncertne hale.

Membrana dinamičkog drajvera od 12mm odlikuje se kupolom od legure magnezijuma koja je lagana ali i veoma kruta. Ivica kupole napravljena je od tečnog kristalnog polimera presvučenog aluminijumom koji pruža fleksibilnost u cilju optimalne reprodukcije basa i visokog internog gubitka. Ovi materijali usklađeno funkcionišu kako bi slušaocima pružili fine detalje i kristalno jasan zvuk.

Osim toga, membrana jedinice s balansiranom armaturom za reprodukovanje zvuka visokog opsega napravljena je od legure magnezijuma. U sinergiji sa novim zvučnim kalemom sa bakarnom žicom presvučenom srebrom i pozlaćenim terminalima, jedinica s balansiranom armaturom u stanju je da verno reprodukuje zvuk uključujući i najmanje signale niskog nivoa.

Savršeno kontrolisane akustične karakteristike IER-Z1R ostvaruju se strukturom koja daje korigovanu faznu karakteristiku i koja se odlikuje unutrašnjim kućištem od legure magnezijuma, koje slušaocima pruža prirodan zvuk sa preciznim iskustvom projekcije slika kakvo nikada nisu iskusili. Sva tri drajvera: dinamički drajver od 5mm, dinamički drajver od 12mm i drajver s balansiranom armaturom ugrađeni su u unutrašnje kućište koje funkcioniše kao optimalna putanja zvuka. Zvuk koji dolazi iz svakog drajvera optimalno se stapa na putanji zvuka što obezbeđuje idealan fazni odziv i jasno razdvajanje. Legura magnezijuma takođe eliminiše nepotrebnu vibraciju svojom visokom rigidnošću i internim gubicima.

Tehnologija napredne kontrole zvučnog prostora je primenjena kako bi se izrazito precizno kontrolisao protok vazduha na poleđini drajvera. Ventilacija je precizno kontrolisana povezivanjem akustične cevi sa produženom akustičnom šupljinom iza drajvera. Ovaj jedinstveni metod kontrole zvuka kompanije Sony reprodukuje široku zvučnu scenu sa bogatim i prirodnim srednjim opsegom, dobro balansiranim frekventnim odzivom od niskih do visokih frekvencija i glatkom reprodukcijom zvuka.

Mreža dizajnirana sa visokokvalitetnim delovima

Posebni film kondenzator audio kvaliteta za kolo skretnice mrežnih kola korišćen je u IER-Z1R čime se pruža rafiniran zvuk sa niskom distorzijom. Ovaj film kondenzator je razvijen nakon brojnih testova slušanja. Pored toga, upotrebljen je i posebni lem audio kvaliteta koji je razvila kompanija Sony kako bi se gubici na putanji signala sveli na najmanju moguću meru

Visok kvalitet zvuka s balansiranom (simetričnom) vezom

Balansirana veza visokog kvaliteta zvuka ostvarena je pomoću isporučenog petopolnog balansiranog standardnog kabla poluprečnika 4,4mm ili opcionih kablova. Bakar bez kiseonika (OFC) presvučen srebrom koristi se u isporučenom kablu. Sony je unapredio strukturu presvlake priključka i terminala korišćenjem pozlate preko osnovnog materijala presvučenog nemagnetnom površinom. To obezbeđuje nesmetani protok signala.

Isporučeni kabl takođe ima prirodno svileno vlakno koje smanjuje buku na dodir i funkcioniše kao izolator i prigušivač vibracije. Takođe, isporučeni kabl ima ožičenje sa upletenom paricom, čime se smanjuju gubici u prenosu signala kako bi se očuvala čistoća signala i ostvario precizan zvuk visoke rezolucije. Pored toga, opcioni kabl razvijen u saradnji sa KIMBER KABLE® takođe je dostupan[i] kao još jedan način da se uživa u zvuku visoke rezolucije.

Udobnost je od presudne važnosti

Sa akumuliranom bazom podataka o oblicima ušiju koja je prikupljena tokom decenija istraživanja, slušalice IER-Z1R su dizajnirane za udobno ali i stabilno nošenje zahvaljujući optimizovanom obliku kućišta, 13 varijacija bubica (šest varijacija triple comfort bubica i sedam varijacija hibridnih bubica) i prethodno oblikovanim držačima za uši.

Ovaj izuzetan par slušalica takođe ima spoljno kućište od legure cirkonijuma radi veće tvrdoće, otpornosti na koroziju i dugotrajnosti. Maska IER-Z1R odlikuje se elegantnom bisernom šarom zahvaljujući kojoj se slušalice smesta ističu. IER-Z1R su pažljivo ručno izradili, uz upotrebu samo najfinijih vrhunskih materijala, umešni majstori u Japanu, čime omogućavaju ljubiteljima muzike da u potpunosti urone u svoje omiljene pesme onako kako su to umetnici i audio inženjeri zamislili.

Digitalni muzički plejer DMP-Z1 Signature serije

Pruža izuzetan kvalitet zvuka uz audio visoke rezolucije. Kompatibilan sa DSD Native do 11,2 MHz i na simetričnom i asimetričnom izlazu

Digitalni muzički plejer sa integrisanom baterijom i visoko kvalitetnim pojačalom za slušalice

Kvalitet zvuka i izlazna snaga slušalica koji se mogu porediti sa stacionarnim audio uređajima, pozlaćeni točkić za kontrolu jačine zvuka prilagođen za Sony sa dualnim digitalno-analognim konvertorom (DAC) i analognim pojačalom

Samostalni sistem baterijskog napajanja koji napaja pet baterijskih ćelija

Aluminijumska šasija u obliku slova H i optimizovan dizajn audio kola

Interna memorija od 256GB sa dual micro SD slotovima

Zvuk visoke rezolucije sa muzičkim plejerom DMP-Z1

Sa kombinacijom super visokog kvaliteta zvuka, premium dizajna i unapređene lakoće korišćenja, DMP-Z1 je ekskluzivan muzički plejer koji pruža zvuk i snagu najkvalitetnijih stacionarnih pojačala za slušalice gde god želite. Dostižući nove visine kvaliteta zvuka, DMP-Z1 ostvaruje optimalan plejbek zvuka visoke rezolucije (do Native DSD-a od 11,2MHz/PCM 384 kHz/32bit) i oko 1.500mW (16Ω) izlazne snage slušalica za ličan, premium doživljaj slušanja.

Pošto zvučni signal prolazi direktno kroz kontroler jačine zvuka, to utiče na kvalitet zvuka i jedan je od najvažnijih aspekata audio dizajna. DMP-Z1 koristi ekskluzivan, prilagođen za Sony, analogni točkić za kontrolu jačine zvuka koji je presvučen bakrom, a potom i pozlaćen i podržava jačinu zvuka za četiri pojedinačne putanje signala (L+ / L- / R+ / R-). To obezbeđuje čistoću signala i obezbeđuje da DMP-Z1 reprodukuje transparentne i jasne vokale, pošto maksimalno povećava performanse DAC čipa zadržavanjem svih informacija audio izvora čak i na niskim nivoima jačine zvuka.

Muzički plejer DMP-Z1 sadrži dual DAC i analogno pojačalo kako bi se obezbedila visoka izlazna snaga slušalica i zvuk visokog kvaliteta. Koristi čip Asahi Kasei Microdevices AK4497EQ DAC, svetski poznate DAC IC i TI TPA6120A2 čip za pojačalo, koji su takođe globalno vodeća integrisana kola za pojačala slušalica.

Samostalan sistem za napajanje

Muzički plejer DMP-Z1 ima samostalan sistem za napajanje koji koristi ukupno pet baterijskih ćelija, obezbeđujući samostalno i stabilno napajanje i digitalnom i analognom bloku. Samostalna analogna baterija ima jednostavno strujno kolo radi čistog napajanja pojačala slušalica. Stoga režim baterije obezbeđuje bešuman, jasan i snažan zvuk. Korisnici lako mogu da promene režim napajanja muzičkog plejera sa AC na bateriju jednostavnim pritiskom na taster „Battery“ ili „AC“ na korisničkom interfejsu muzičkog plejera DMP-Z1 sa touch panelom.

Monocoque šasija i okvir u obliku slova H

Šasija od aluminijuma u obliku slova H ima veoma krutu strukturu okvira koja eliminiše vibracije i smanjuje otpor, čime se obezbeđuju jasne i snažne performanse na niskim frekvencijama. Pored toga, izolacija ploče pojačala fizičkim razdvajanjem ploče pojačala i glavne ploče pomoću šasije u obliku slova H dalje smanjuje buku što će uticati na kvalitet zvuka. Ova izolacija blokira buku i pruža mesta za uzemljenje na svakoj ploči preko veze sa šasijom. To obezbeđuje da slušalac doživi transparentan zvuk bez distorzije.

Vaša muzika na vaš način

Prvi put u istoriji digitalnih muzičkih plejera, slušaoci mogu da personalizuju svoj omiljeni zvuk preko DSD Remastering Engine koji korisnicima omogućava da konvertuju sve PCM izvore muzike u DSD 5,6MHz. DSD Remastering Engine može lako da se uključi ili ugasi na korisničkom interfejsu. Nova funkcija Vinyl Processor može da ponovo kreira jedinstvene akustičke fenomene slušanja gramofonskih ploča. To uključuje efekat rezonance gramofonske ručke, poboljšanje osetljivosti prouzrokovane malom površinskom bukom i bogatog karaktera zvuka, zbog akustičnog feedback-a od zvučnika do gramofona.

Muzički plejer DMP-Z1 takođe uključuje novi DSEE HX™ sa poboljšanim algoritmom u cilju unapređivanja i dopunjavanja sposobnosti izražajnosti u visokom opsegu. Zahvaljujući tehnologiji mašinskog učenja na bazi veštačke inteligencije, korisnici ne moraju da odaberu vrstu unapređenja, već se umesto toga za njih vrši automatski odabir na osnovu analize informacija u realnom vremenu.

Premium dizajn

Sa gornjom maskom sa reflektujućom aluminijumskom površinom, fizičkim tipkama za upravljanje plejerom od spin finished aluminijuma i pozlaćenim analognim točkićem za kontrolu jačine zvuka, plejer DMP-Z1 se odlikuje elegantnim premium dizajnom koji odiše ekskluzivnim luksuzom u svakoj komponenti. Sa dual micro SD slotovima, 256 GB interne memorije, USB Type-C™ vezom i BLUETOOTH® risiverom, DMP-Z1 pruža unapređenu lakoću korišćenja uz jednostavnost rada.