Sony predstavio dve nove serije 4K HDR televizora

Kompanija Sony je najavila dve nove serije televizora koje odlikuje jedinstveni kvalitet slike u 4K HDR rezoluciji i niz pametnih funkcija.

Serija XF83 se može pohvaliti moćnim 4K HDR procesorom X1, i predstavlja savršeno rešenje za one koji traže sliku visokog kvaliteta koju pružaju ekrani veličine 60 ili 70 inča. Spoj različitih tehnologija u seriji XF83 boje i kontrast čini stvarnijim, omogućava čistiju sliku i smanjuje šum na ekranu, izoštrava i uvećava sliku kako bi se videli dodatni detalji.

Uz napredne glasovne komande i Android TV™, XF83 4K HDR serija televizora omogućava trenutni pristup filmovima, TV emisijama i hiljadama aplikacija, a može se koristiti i kao uređaj za igranje igrica. Ljubitelji televizije mogu da uživaju u hit emisijama i filmovima na platformama kao što su Google Play Movies i TV, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube i drugim. Televizori serije XF83 4K HDR uokvireni su uskim aluminijumskim ramom, i imaju pametno postolje koje omogućava da svi kablovi budu osigurani i sakriveni.

XF70 serija donosi 4K HDR iskustvo u četiri veličine ekrana (43, 49, 55, 65 inča) kako bi se prilagodili različitim postavkama dnevne sobe. Zahvaljujući 4K X-Reality PRO tehnologiji, poboljšani su detalji i jasnoća što unapređuje ukupni kvalitet slike. Televizori serije XF70 imaju ugrađeni internet pretraživač i savršeni su za uživanje u emisijama i filmovima preko popularnih aplikacija za strimovanje sa trenutnim pristupom, kao što su Netflix i YouTube[i], kao i najboljim igricama na konzolama PlayStation®4 i PlayStation®4 Pro, a svi sadržaji prikazuju se u živopisnoj i detaljnoj HDR rezoluciji. Kao i XF83, serija XF70 ima pametno dizajnirani stalak za sakrivanje kablova set-top box uređaja ili Blue-ray plejera.

Sony XF70 biće dostupan u Srbiji od juna, a XF83 od jula 2018. godine.