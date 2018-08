Sony predstavio XAV-AX3005DB audio risiver za automobile

Kompanija Sony predstavila je novi XAV-AX3005DB audio risiver za automobile, povećavajući time raznovrsnost uspešne linije audio uređaja za automobile. Novi model karakteriše veliki 6.95-inčni Clear Responsive ekran osetljiv na dodir za prijatnu vožnju bez stresa.

Olakšano putovanje uz povezivanje sa pametnim telefonom

Risiver AX3005DB omogućava pametniju vožnju i pomaže pri navigaciji, komunikaciji i slušanju muzike sa vašeg telefona preko glasovnih kontrola. Sve ovo je moguće zahvaljujući Apple CarPlay i Android Auto™ tehnologijama koje čine korišćenje pametnog telefona tokom putovanja lakšim nego ikad.

Apple CarPlay je pametniji, bezbedniji način da koristite iPhone u automobilu. CarPlay besprekorno integriše iPhone sa ekranom i kontrolama audio uređaja u automobilu. Sada možete da telefonirate, pristupite vašoj muzici, šaljete i primate poruke, dobijate uputstva prilagođena saobraćaju i još mnogo toga, dok ste fokusirani na vožnju i put.

Android Auto je jednostavniji način da koristite svoj telefon u automobilu. Njegovi dizajneri su na umu imali bezbednost i praktičnost. Sa vašim Google asistentom na Android Auto aplikaciji, možete ostati fokusirani, povezani i zabavljati se, dok su vaše oči na putu, a ruke na volanu, koristeći glasovne komande.

Android Auto is a simpler way to use your phone in the car. It was designed with safety and convenience in mind. With your Google Assistant on Android Auto, you can stay focused, connected, and entertained, keeping your eyes on the road and your hands on the wheel, while using your voice to help with your day.

Budite u toku sa DAB

Ovaj novi AX3005DB audio risiver za automobil omogućiće vam da slušate omiljene radio stanice u godinama koje dolaze. Sa ugrađenim DAB/DAB+ biračem kanala postaraće se da budete spremni unapred i za promene u prenosu.

This new AX3005DB car audio receiver will keep you listening clearly to your favourite radio stations for years to come. With a built-in DAB/DAB+ tuner it will make sure you are ready for broadcast changes ahead too.

Audio karakteristike za ljubitelje visokog kvaliteta zvuka

Osim izlaza snage od 4x55W, ovaj AV risiver će vas navesti da pevate i uživate uz EXTRA BASS™[iii] ploču koja nadjačava buku motora i reprodukuje jasan zvuk na bilo kojem nivou jačine. Takođe, možete da uživate u optimizaciji jer DSO (Dinamic Stage Organizer) kreira tako jasan zvuk, kao da se zvučnici nalaze ispred vas. Risiver je takođe kompatibilan sa FLAC audio datotekama preko USB terminala, što znači da reprodukuje kompresovane audio snimke bez ikakvog gubitka u kvalitetu. Ovo predstavlja i napredno razmišljanje kada je reč o budućem proširivanju: mogućnost povezivanja sa tri ulaza može da izgradi pun akustični sistem uključujući eksterna pojačala, sabvufere za još glasniju i snažniju reprodukciju zvuka.

Ažurirana upotrebljivost

Pozadinski deo kućišta je dizajniran sa single-DIN dimenzijama koje pružaju dovoljno prostora za urednu završnu obradu. Novi dizajn može se pohvaliti brzim aktiviranjem, pa je sistem spreman za put istog trenutka kad se uključi, bez nepotrebnog čekanja na smernice za put ili uključivanje radija. Ergonomski ključni terminal kreiran je za vozače tako da im umanjuje smetnje dok su za volanom.

Upotrebom kamere na zadnjem delu prilikom vožnje unazad, možete biti bezbrižni kada se parkirate jer je ovo prilično korisna opcija kada su u pitanju uska i izazovna parking mesta.

Dodatni XAV-AX1000 model

Za one kojima Android Auto nije potreban, kompanija Sony nudi model XAV-AX1000 sa 6.2 inčnim Clear Responsive ekranom osetljivim na dodir i Apple CarPlay tehnologijom koje zajedno sa ostalim posebnim Sony karakteristikama poput izlazne snage 55Wx4, EXTRA BASS i DSO tehnologijama i dizajnom brze aktivacije, pružaju izvrstan kvalitet zvuka i poboljšanu iskorišćenost.

Model XAV-AX3005DB biće dostupan u Evropi od septembra po ceni od približno 450 evra.

Model XAV-AX1000 biće dostupan u Evropi od septembra po ceni od približno 300 evra.