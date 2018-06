Sony proizvodi za uživanje u Svetskom fudbalskom prvenstvu

Bez obzira na to za koji tim navijate na Svetskom prvenstvu u fudbalu, svaki detalj je važan za potpuno uživanje u utakmicama. Za sve one koji ovog leta nisu u prilici da prate mečeve sa tribina, kompanija Sony ima nekoliko rešenja.

Ne propustite nijedan detalj sa televizorima serije AF8

Unesite uzbuđenje i adrenalin fudbalske utakmice direktno u vašu dnevnu sobu sa vrhunskom Sony OLED BRAVIA ponudom televizora – A1 OLED i AF8 OLED serijom.

Upotpunjena sa OLED TV tehnologijom, oba BRAVIA televizora imaju preko 8 miliona piksela sa sopstvenim osvetljenjem koji nude značajno obogaćeno vizuelno iskustvo crne boje bez presedana, autentičnih boja i širokog ugla gledanja, kako bi gledaoci imali najbolje moguće vizuelno iskustvo utakmice.

Gromoglasno navijanje publike osetićete uz pomoć Sony Acoustic Surface, koja ekran pretvara u zvučnik, smeštajući gledaoca u središte akcije preko neverovatnog zvuka.

U Srbiji su dostupni sledeći modeli AF8 serije: KD55AF8BAEP po ceni od 329.990 dinara i KD65AF8BAEP po ceni od 459.990 dinara.

Doživite najbolji fudbal sa Sony 4K Ultra HD KD-65XF90 televizorom

Pozovite prijatelje na ultimativno fudbalsko okupljanje i gledajte utakmice sa neverovatnim detaljima na svom novom Sony televizoru XF90 BRAVIA serije. XF90 seriju karakteriše 4K HDR Procesor X1™ Extreme, koji koristi moćnu funkciju obrade slike u realnom vremenu za izuzetne detalje, što čini da sve što gledate dostiže 4K HDR kvalitet.

U Srbiji su dostupni sledeći modeli XF90 serije: KD49XF9005BAEP po ceni od 189.990 dinara, KD55XF9005BAEP po ceni od 221.990 dinara, KD65XF9005BAEP po ceni od 299.990 dinara i KD75XF9005BAEP po ceni od 599.990 dinara.

Osetite zvuk navijanja publike sa HT-XF9000

HT-XF9000 nije odličan samo za gledanje filmova, već može da prenese originalnu atmosferu sa stadiona. Ovaj 2.1-kanalni Dolby Atmos®/DTS:X™ Soundbar koji ima Vertical Sound Engine idealna je dopuna legendarnom kvalitetu slike koji pruža BRAVIA i dizajnirana je da se stilski uklopi sa televizorom za besprekoran muzički stil. Sony HT-XF9000 je u Srbiji dostupan po ceni od 62.990 dinara.

Napravite svoju navijačku žurku na otvorenom pomoću MP-CD1 prenosivog projektora

Bez obzira na to da li je u pitanju krov zgrade ili dvorište, ukoliko imate gladak zid, možete ga pretvoriti u ekran pomoću prenosivog džepnog projektora. MP-CD1 je ultra prenosivi projektor koji lako staje u dlan vaše ruke, a može da projektuje sadržaj dijagonale od 120 inča sa kratke udaljenosti od 3.5 metra. Ovaj istinski prilagodljivi projektor, težine samo 280 grama, istog trena pretvara svaku površinu u široki ekran i radi gotovo nečujno, što ga čini savršenim za druženje sa porodicom i prijateljima.

Sačuvajte najbolje uspomene sa RX100 IV

Kad izađete negde sa prijateljima ne propustite da napravite selfi sa nekim navijačkim rekvizitom. Zahvaljujući maloj veličini, fotoaparat RX100 IV možete da nosite svuda sa sobom. No, neka vas veličina ipak ne zavara. Ovaj mali fotoaparat sadrži slojevit CMOS senzor od 1,0 inča koji omogućava fotografisanje čak i onoga što ne možete da vidite golim okom sa izuzetno usporenim snimanjem do 40x i velikom brzinom od 1/32000 sekunde.