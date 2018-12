Stručnjaci iz kompanije Dell prognoziraju: 2019 u znaku digitalnog ekosistema koji se zasniva na podacima

Kompanija Dell prošle godine imala je nekoliko hrabrih predviđanja – i neka su se obistinila brže od drugih ali i dalje ima mnogo mesta za napredak kada je u pitanju tehnologija veštačke inteligencije i mašinskog učenja, a autonomni sistemi nastavljaju da se formiraju dok im organizacije grade digitalni oslonac.

John Roese, glavni tehnološki direktor kompanije Dell EMC, izneo je pregled šest trendova koji će obeležiti sledeću godinu:

Više nego ikada ćemo biti uronjeni u posao i život

Virtuelni asistenti sve su prisutniji u potrošačkoj tehnologiji – tehnologiji pametnih kućnih aparata, „stvari“ i umreženih automobila – učeći o preferencijama korisnika proaktivno im nude sadržaj i informacije bazirane na proteklim interakcijama. U kućama ćemo videti spajanje mašinske inteligencije sa proširenom i virtuelnom stvarnošću kako bi stvorili sveobuhvatna iskustva – poput virtuelnog pomoćnog kuvara koji vam pomaže u pripremi jednostavnog jela za vašu porodicu. Više nego ikada bićemo povezani sa sopstvenim zdravljem s još inteligentnijim wellness tracking uređajima koji će moći da prate još više informacija o našem telu, poput varijabilnosti pulsa (HRV), analize sna i drugih, a prikupljene podatke ćete moći da podeliti sa svojim lekarima.

Sveobuhvatna inteligencija pratiće korisnike i na posao. Računari i uređaji koji se svakodnevno koriste nastaviće da uče iz navika te će proaktivno nuditi aplikacije i usluge u skladu sa potrebama korisnika. Napreci u procesiranju jezika i glasovne tehnologije stvoriće produktivniji dijalog sa mašinama, dok će automatizacija i robotika stvoriti bržu i fluidniju saradnju s tehnologijom kako bismo bili produktivniji. I dok će aplikacije proširene i virtuelne stvarnosti stvarati sveobuhvatna iskustva, korisnici će imati pristup podacima koji su ima potrebni za obavljanje posla bilo kad i bilo gde.

Data Mining odnosno analiza podataka pokrenuće novu „Zlatnu groznicu“ u tehnološkim investicijama

Organizacije već godinama skupljaju big data. Predviđa se kako će do 2020. godine opseg tih podataka iznositi 44 biliona gigabajta odnosno 44 zeta bajta. To su podaci koji će napokon moći da se iskoriste razvitkom digitalne transformacije.

Kako će nove vrednosti proizlaziti iz tih podataka – šta će voditi u nove inovacije i efektnije poslovne procese – tehnološki sektor će primati i više investicija. Biće pokrenuti novi startupovi kako bi se savladali veliki izazovi primene veštačke inteligencije. Startupovi će omogućiti nove načine upravljanja podacima kao i nove analitike, odnosno novije i sigurnije načine kako bi se došlo do neverovatnih rezultata.

Zahvaljujući 5G tehnologiji živećemo na „ivici“

Prvi 5G uređaji dolaze na tržište sledeće godine. Ta širokopojasna mreža niske latencije i nove generacije omogućiće više spojenih uređaja, automobila i sistema – nove veštačke inteligencije, mašinsko učenje i računanja, događaće se na ivici ekosistema – kod korisnika.

Ubrzo će se svuda oko nas otvarati minijaturni data centri, habovi. Samim tim će gradovi postati povezaniji nego ikada, te će tako omogućiti stvaranje pametnih gradova i digitalne infrastrukture, za koje se očekuje da će biti sve brojniji 2030. godine. To će uveliko promeniti medicinu i industriju – mogućnost da se podaci s terena odmah na terenu obrade i podele, ubrzaće i olakšati svakodnevni život.

Sve veća potreba za cloud skladištenjem podataka

Prošle godine predvideli smo Mega Cloud – skup različitih cloud-ova koji će činiti odličan operativni sistem, jer IT strategije zahtevaju i javne i privatne cloud-ove. Za sada se to predviđanje pokazalo istinitim. Rasprava za jednom ili drugom vrstom cloud-ova će se pokazati uzaludnom jer će organizacije shvatiti da su im potrebni i jedni i drugi. Nedavna IDC anketa pokazala je kako više od 80% korisnika čuva podatke na vlastitim, privatnim claudovima, i taj će se trend i nastaviti čak i s rastom javnih cloudova.

Multi-cloud sistem pojačaće automatizaciju, mašinsko učenje i veštačku inteligenciju jer će pružati organizacijama mogućnost da upravljaju, premeštaju i procesiraju podatke gde i kada to žele. Zapravo, sve će se više cloud-ova pojavljivati zbog sve veće distribucije podataka – od autonomnih automobilskih sistema, pametnih fabrika, privatnih in-house aplikacija pa sve do javnih cloud-ova za mnoštvo aplikacija i usluga koje svakodnevno koristimo.

Gen Z dolazi na tržište rada

Milenijalci će morati da naprave malo mesta za Generaciju Z (rođene nakon 1995. godine) koja dolazi na tržište rada, a čime će se to tržište proširiti na čak pet generacija! To će doprineti jako širokom opsegu životnih, ali i poslovnih iskustava. Skoro 98 odsto Generacije Z koristilo je tehnologiju kao deo zvaničnog obrazovanja, mnogi shvataju osnove kodiranja i očekuju samo najbolju tehnologiju na svom radnom mestu.

Generacija Z pokrenuće novu evoluciju u poslovnim tehnološkim inovacijama, te će stvoriti više prilika za starije generacije – od razvitka tehnološke pismenosti do učenja novih tehnoloških veština. Proširena i virtualna stvarnost će postati deo svakodnevne pojave te će smanjiti jaz u veštinama između pet generacija na tržištu rada, a pritom će dati Generaciji Z brzinu i produktivnost koju zahtevaju.

Eliminisanje slabih karika i otpada

Kompanija Dell procenjuje da će organizacije još više verovati u održivo poslovanje, te će se razvijati u pravcu poslovnih modela i inovacija koji će odbaciti otpad. Kako bi doprinela tome, kompanija Dell javno je podelila planove za pretvaranje plastike koja inače završi u okeanima u recikliranu ambalažu kao i pretvaranje čađi iz izduvnih gasova dizel goriva u boju za štampu na kutijama.

Pomake ćemo videti i u praćenju lanaca snabdevanja korišćenjem novih tehnologija. Blockchain će takođe odigrati ulogu u tom procesu kako bi se obezbedili poverenje i sigurnost kao i obezbeđenje informacija o podacima, robi i uslugama koje se pružaju.

„Ovo je najbolje vreme za tehnologiju od kad je modernog sveta, jer inovacije u 5G, veštačkoj inteligenciji, mašinskom učenju, cloud-u i blockchain-u ubrzano napreduju. Siguran sam da ćemo izvrsno iskoristiti ona 44 zeta bajta podataka u 2020. godini. Otkrićemo moć podataka na potpuno novi način, usput transformišući poslove i živote“, rekao je John Roese.