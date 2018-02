TCL Communication predstavlja nove Alcatel pametne telefone uključujući i njihov prvi Android Oreo uređaj (Go edition)

Kompanija TCL Communication danas je predstavila potpuno nove model u Alcatel portfoliju pametnih telefona, koji obuhvata 3 nove serije proizvoda, Alcatel 5, 3 i 1 serije. U okviru serije 1, kompanija predstavlja svoj prvi pametni telefon sa Android ™ Oreo (Go izdanje) operativnim sistemom, Alcatel 1X, koji dolazi sa najnovijim Alcatel dizajn jezikom i tehnologijom. Ova optimizovana verzija Android operativnog sistema idealna je za Alcatel 1X i donosi novi nivo dostupnosti pametnih telefona i povezivanje sa korisnicima širom sveta.

„Čast nam je da kupcima širom sveta predstavimo naš prvi pametni telefon sa Android Oreo (Go izdanje) operativnim sistemom,” izjavio je Christian Gatti, globalni predsednik Alcatel Business Division i izvršni potpredsednik TCL Communication. „Naša vizija za svakog korisnika pametnog telefona je fenomenalno Android iskustvo, a predstavljanjem našeg Alcatel 1X telefona sa Android Oreo (Go edition) operativnim sistemom imaće na raspolaganju jedan od najboljih Alcatel pametnih telefona.

Alcatel 1X će imati novi paket popularnih, unapred instaliranih, Google aplikacija dizajniranih za povećanu brzinu, manju potrebu za skladištenjem i efikasnu upotrebu podataka. Ovo obuhvata potpuno nove Google Go, Files Go, Google Maps Go, YouTube Go i Gmail Go, kao i optimizaciju performansi za Chrome, Google Play i Gboard. Takođe će imati Google Assistant za Android (Go izdanje), omogućavajući korisnicima da vide pogodnosti Google asistenta, bez obzira na to da li mu postavljaju pitanja ili mu govore šta treba da radi.

„Misija Android OS je oduvek bila da donese prednosti računarstva svima, a u okviru toga obezbeđuje odlično iskustvo na najširem spektru uređaja “, rekao je Sagar Kamdar, direktor Android proizvoda. „Android Oreo (Go izdanje) je posebno optimizovan da donese prednosti Google-a i Androida u telefone sa ograničenom memorijom i procesorskom snagom. Veliko nam je zadovoljstvo što TCL predstavlja model 1X koji je jedan od prvih Alcatel uređaja koje pokreće Android Oreo (Go izdanje).”

Uz Android Oreo (Go izdanje), navedene aplikacije i funkcije optimizovane su da budu manje što znači da je potrebno manje mesta za njihovo skladištenje, pa samim tim Alcatel 1X svojim korisnicima nudi više memorije za druge podatke. Najbolje od svega je što korisnici imaju pristup milionima najnovijih Android aplikacija, igara, muzike i još mnogo toga preko Google Play prodavnice.