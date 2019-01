Tehnologija Canon UV gel pokreće rast poslovanja štamparskih firmi u EMEA regionu

Korisnici štampača Océ Colorado 1640 širom Evrope svedoče o pozitivnom uticaju tehnologije Canon UVgel u svom poslovanju, zahvaljujući koristi od dramatično povećane produktivnosti i proširenih mogućnosti primena.

Godinu dana nakon što je 64-inčni štampač na rolnama počeo da se komercijalno isporučuje u EMEA regionu, tehnologiju su pozitivno usvojile stotine štamparskih firmi, sa više od 400 realizacija.

Korisnički podaci o upotrebi u okviru baze instalacija u EMEA regionu pokazuju da pružaoci usluga štampe (print service providers – PSP) koriste mogućnosti štampača da prošire aktivnosti i osvoje nove mogućnosti, tako što povećavaju ukupnu produktivnost da bi se uhvatili u koštac sa rastućim količinama izlaznog materijala, radeći sa izazovnim medijima osetljivim na toplotu, eliminišući vreme čekanja između štampe i završne obrade i smanjujući potrebu za dodatnom laminacijom.

Dve trećine svog izlaznog materijala iz štampača Océ Colorado 1640 na tržištu štampa se brzinom od 40 m2 po satu na raznovrsnom opsegu podloga, dok miks primena raste, sa više od 40% svog izlaznog materijala koji se proizvodi širom EMEA regiona u obliku samolepljivih primena.

Produktivnost bez premca

Zahvaljujući brzinama štampe koje su znatno veće od preovlađujućih tehnologija eko-rastvarača i lateksa, očekivano je da produktivnost bude ključni pokretač za investiciju mnogih proizvođača grafičkih rešenja u tehnologiju Canon UVgel, a povratne informacije od klijenata podržavaju pozitivan uticaj ove povećane produktivnosti na njihovo svakodnevno poslovanje.

Nemački stručnjaci za samolepljivu grafiku i nalepnice, Siepro, instalirali su sedam Océ Colorado 1640 štampača, zamenjujući tehnologije eko-rastvarača koje nisu mogle da podrže rast kompanije. Direktor Michael Hiemann objašnjava: „U okviru četiri godine od naše prve investicije u štampu na rolnama imali smo liniju od 20 štampača, ali smo jedva izlazili na kraj sa potražnjom.

Zbog skoro 10-procentnog mesečnog rasta obima štampe sa isporukom istog dana za veliki broj poslova sa mreže, bio nam je potreban drugi nivo produktivnosti. Zahvaljujući tehnologiji Canon UVgel možemo da proizvodimo najkvalitetniji izlazni materijal brzinom od 40 m2 po satu, u poređenju sa 6 m2 kod eko-rastvarača, a zatim možemo odmah da pređemo na završnu obradu, bez pauza za sušenje ili isparavanje.

Sada imamo samo 12 štampača, ali smo deset puta produktivniji nego ranije. Štampamo 2500 m2 dnevno na raznim samolepljivim materijalima, uz vrhunski kvalitet i doslednost boja, od početka rolne, pa sve do njenog kraja.“

Poboljšane performanse, smanjeni troškovi

Francuski klijent, Armony, dizajnira, proizvodi i instalira natpise, dekoraciju za maloprodaje i grafička rešenja za mesta prodaje za klijente koji obuhvataju i velike lance supermarketa i „uradi sam“ prodavnica. Kompanija je zamenila tri uređaja koja koriste eko-rastvarač sa dva štampača Océ Colorado 1640, pošto su videli neposredne prednosti u kvalitetu i produktivnosti zbog tehnologije Canon UVgel u poređenju sa prethodnim rešenjima.

Menadžer proizvodnje, Franck Boehm komentariše: „Iako je naše početno kapitalno ulaganje bilo veće nego sa našom prethodnom opremom, brzo smo uvideli kako Océ Colorado 1640 poboljšava performanse i smanjuje troškove proizvodnje u širokom opsegu medija, od samolepljivih vinila do materijala za banere. U prošlosti je bilo neophodno laminirati 90% našeg izlaznog materijala, što je dodavalo troškove medija i rada i produžavalo vreme završetka posla. Postojanost Canon UVgel mastila znači da sada laminiramo samo oko 10% našeg rada, prvenstveno grafička rešenja za podove i nekoliko primena sa dugačkim životnim vekom. Za te poslove, svojstva trenutnog sušenja mastila Canon UVgel znače da možemo odmah da laminiramo, a ne da čekamo 24 sata kao što smo morali sa otiscima sa eko-rastvaračima. Ovu povećanu produktivnost prati i izvanredan kvalitet. Naši montažeri i klijenti redovno komentarišu oštrinu i vizuelni utisak UVgel otisaka, žive boje i performanse grafičkih rešenja kada budu instalirane, na primer, u otpornosti na otiske prstiju.“

Kapacitet pod pritiskom

Stručnjaci iz Madrida specijalizovani za spoljašnja reklamna rešenja, BBF, investirali su u dva Océ Colorado 1640 štampača, što im je omogućilo da pruže potpuno upravljanu uslugu, od proizvodnje grafičkih rešenja do njihove instalacije. Direktor Carlos de la Cruz Pontvianne komentariše: „Videvši Océ Colorado 1640 doživeli smo tačku preokreta u našoj filozofiji u odnosu na štampu.

Videli smo prelepe, bogate boje, bez potamnjivanja rastera, visoku rezoluciju, ujednačenost na celom otisku, kao i na svim otiscima, bez pojavljivanja traka u gradijentima, bez izobličenja zbog medija, kao i preciznu reprodukciju boja – što su sve kritični faktori za našu bazu klijenata. Činjenica da možemo da proizvedemo otiske najvišeg kvaliteta pri brzini od 40 m2 po satu i uz apsolutnu doslednost na dva zasebna štampača pruža nam kapacitet potreban da realizujemo zadatak za naše klijente, čak i pod pritiskom.“

Wouter Derichs, direktor marketinga za široke formate u kompaniji Canon Europe, komentariše: „Kada smo 2017. godine tržištu predstavili tehnologiju Canon UVgel, bili smo izuzetno samouvereni u njen potencijal da transformiše poslovanja naših klijenata i da stavi tačku na njihove kompromise u proizvodnji iz prošlosti. Sada, sa više od godinu dana podataka od realnih klijenata na raspolaganju i uz pozitivne lične povratne informacije od stotina klijenata, jasno je da Océ Colorado 1640 pruža dramatične napretke u produktivnosti, optimizujući performanse sa izazovnim medijima i pomažući PSP-ovima da istraže vredne nove strategije rasta.“