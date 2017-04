Tri nove digitalne mašine za štampanje Xerox Versant

Kako komercijalne štamparije i internaodeljenja za štampu mogu ostvariti nove nivoe automatizacije i rasta poslovanja?

Veći kvalitet slike, širi raspon medija i napredne integrisane mogućnosti grafičke izrade su ključne funkcije novih digitalnih štampača XeroxVersant® 180, Versant 180 Performance Package i Versant 3100.

„Produktivnost, automatizacija i integrisana grafička dorada kojima se odlikuju štampači linije Versant već su im osigurali mesto u brojnim štamparijama koje pružaju usluge štampe po narudžbini i internim odeljenjima za štampu“, rekao je Ragni Mehta, potpredsednik i glavni direktor tima za štampu pojedinačnih listova (Cut Sheet Business) u kompaniji Xerox. „Nova linija proizvoda Versant donosi poboljšane funkcije automatizacije za maksimalno učinkovit rad, smanjenje količine otpada, brži proizvodni proces i širenje mogućnosti primene.“

Linija Versantštamparijama nudi veće kapacitete, veću produktivnost i integrisane alate za automatizaciju, kao što je spektrofotometar, dorađivač za izradu brošura sa punim propustom, moduli za bušenje i kvadratno presavijanje i drugi napredni alati za sve potrebe grafičke izrade. Mašine mogu da obrade sve, od ukoričenih marketinških materijala u sečenom i gotovom formatu, poštanskih materijala, znakova, izveštaja, do časopisa sa punim propustom i to na različitim vrstama medija i u raznim veličinama, od omota do plakata veličine 26 inča/660 mm.

Poslovne brošure za prednost pred konkurencijom

Printegra, štamparija sa sedištem u Fairportu (država New York), proizvodi širok asortiman visokokvalitetnih poslovnih dokumenata i štamparskih proizvoda po narudžbini za posrednike i distributere u štamparskoj delatnosti. U poslednjih nekoliko meseci Printegra je testirala mašinu Versant 180 Press sa uključenim mogućnostima grafičke izrade.

„Radi se o švajcarskom nožu u oblastištampača pojedinačnih listova“, izjavio je Tim Sellers, glavni direktor kompanije Printegra. „Mogućnost integrisane izrade sa punim propustom i kvadratnim presavijanjem je velika prednost. Poslovi koje je ranije obavljalo nekoliko odeljenjase sada mogu uraditi odjednom.“

Zahvaljujući liniji Versant Printegra je proširila svoju ponudu, a posredstvom toga i povećala prihode. Ultra HD rezolucijaje bila ključan faktor i za kompaniju Printegra jer daje dosledne boje od početka do kraja svakog posla.

Funkcije automatizacije i produktivnosti koje su potrebne internim odeljenjima za štampu

Prema istraživanju kompanije InfoTrends, smanjenje troškova proizvodnje i povećanje učinkovitosti glavni su prioriteti u 84% internih odeljenja za štampu. Širenje na nove usluge štampanja i rast postojeće ponude su odmah iza njih.

„Štampači u internim odeljenjima za štampu treba daimaju brzinu uz stroge radne cikluse i tehnologiju za upravljanje usklađivanjem i kalibracijom. Novi štampači Xerox Versant pružaju prednosti napredne automatizacije i produktivnosti kako bi ispunili te potrebe“, rekao je Pat McGrew, direktor kompanije Keypoint Intelligence. „Funkcija Simple Image Quality Adjustment zahteva štampu i povratno skeniranje internog materijala i osigurava brzo i jednostavnoprilagođavanje, što je u skladu sa najboljom praksom koju preporučujemo. Taj proces omogućuje ekstremno preciznu registraciju koju će zaposleni u odeljenju za štampu znati da cene.“

Nova linija digitalnih mašina za štampanje Versant nudi:

Veću učinkovitost – uz povećane radne cikluse i mogućnost štampe od 80 do 100 strana po minutu, mašine mogu da štampaju na materijalima gramaže do 350 g/m2. Integrisane tehnologije kao što su Registration Alignment i Production Accurate Registration osiguravaju usklađenost između slike i medija i jednaku gustinu.

Dodatne mogućnosti uvlačenja i dorade – napredne mogućnosti uvlačenja omogućuju dužu, neprekinutuštampu sa mogućnostima integrisane izrade kao što su Xerox Inserter, Xerox Basic Punch, Xerox SquareFold Trimmer i Xerox Two-Sided Trimmer.

Visok kvalitet slike– Ultra HD rezolucija i 10-bitna tehnologija daju četiri puta više piksela po stranici u odnosu na druge mašine. Ugrađena tehnologija Xerox Confident Color i funkcija Full Width Array zajedno donose optimalni kvalitet slike. Versant 180 Performance Package sadrži Xeroxov softver Automated Color Quality Suite sa ugrađenim spektrofotometrom za potpuno automatizovano upravljanje bojama.

Dostupnost

Versant 180, Versant 180 Performance Package i Versant 3100 mogu da se naruče odmah na većini tržišta, uz neke razlike u određenim zemljama.