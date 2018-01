20th Century Fox, Panasonic i Samsung za uzivanje u televizijskim sadrzajima uz HDR10+ tehnologiju Inbox x

Kompanije 20th Century Fox, Panasonic Corporation i Samsung Electronics predstavile su sertifikacijske i logotipske programe za otvorenu platformu dinamičkih metapodatka za visoki dinamički opseg (High Dynamic Range (HDR)). Za ovu HDR10+ platformu, prvobitno najavljenu prošle godine na sajmu IFA, ne plaća se licenca.

Platforma HDR10+ će uskoro postati dostupna kompanijama koje se bave produkcijom sadržaja, proizvodnjom televizora ultravisoke definicije, uređaja za reprodukciju i snimanje na blu-rej diskovima i set-top boks uređaja, kao i prodavcima SoC, i to bez naplate licence već samo uz plaćanje nominalne administrativne nadoknade. Kompanije mogu da vide novi logo, da se informišu o programu licenciranja uključujući konačne specifikacije, da vide ugovore za pristupanje i da se prijave za prijem obaveštenja o tehničkim specifikacijama HDR10+, kada ona postanu dostupna. Sve ovo dostupno je na adresi http://www.hdr10plus.org. Uz to, alati za generisanje Ultra HD blu-rej metapodataka, razvijeni su u saradnji sa trećim kompanijama i uskoro će biti dostupni svima koji se bave produkcijom sadržaja. Ovim će se omogućiti izlazak Ultra HD Blu-rej plejera na tržište. Detalji o prenosu sadržaja i formatu interfejsa za ovu mrežu za produkciju sadržaja biće uskoro objavljeni.

HDR10+ će ponuditi zaista vrhunsko HDR iskustvo gledaocima, kroz program izdavanja sertifikata za uređaje kojim se garantuje tačna reprodukcija kreativnih namera izraženih u samom sadržaju. Takođe, poboljšanja u toku procesa rada koje donosi za kreatore sadržaja pospešiće dalju produkciju premijum HDR sadržaja.

Program za izdavanje HDR10+ licenci će zainteresovanim kompanijama obezbediti potrebne tehničke specifikacije i specifikacije za testiranje, za implementiranje HDR10+ tehnologije na način kojim se obezbeđuje kvalitet slike, a istovremeno svakom proizvođaču daje mogućnost da inovativno primeni mapiranje dinamičkih tonova. Prateći program sertifikacije obezbediće da HDR10+ proizvodi ispune zahtev za dobrim kvalitetom slike i na pravi način predstave kreativne namere režisera i direktora fotografije. Sertifikovani proizvod biće obeležen HDR10+ logom koji označava izvrstan kvalitet slike koji taj proizvod nudi.

Ključni aspekti programa licenciranja obuhvataju:

Prednosti za proizvođače uređaja (npr. TV, Ultra HD Blu-rej, OTT STB itd), pružaoce usluga distribucije sadržaja, SoC proizvođače, kompanije koje objavljuju sadržaje i pružaoce alata za kreiranje sadržaja

Ne plaćanje licence po jedinici

Nominalnu administrativnu nadoknadu za proizvođače uređaja, proizvođače SoC i pružaoce usluga distribucije sadržaja

Tehničke specifikacije, specifikacije za testiranje, HDR10+ logo/vodič za logo, patente ove tri kompanije koji su u direktnoj vezi sa tehničkom specifikacijom i test specifikacijom

Sertifikaciju uređaja sprovodiće treća strana, autorizovani centar za testiranje

Kada program HDR10+ licenciranja bude bio otvoren, tri kompanije koje su njegovi osnivači ugradiće HDR10+ tehnologije u sva buduća Ultra HD izdanja filmova, odabrane TV uređaje, Ultra HD Blu-rej rekordere/plejere, kao i u druge proizvode.

“Bilo nam je važno da stvorimo jedan otvoren sistem koji će biti fleksibilan i ponuditi iskustvo uživanja u vizuelnim sadržajima koje je mnogo bliže kreativnim namerama filmskih stvaralaca,” izjavio je Deni Kej, izvršni potpredsednik kompanije 20th Century Fox i generalni direktor laboratorije za inovacije kompanije Fox. “Zajedno sa kompanijama Samsung i Panasonic, kao cilj smo postavili standardizaciju procesa licenciranja koja će okakšati partnerima, uključujući i producente sadržaja i proizvođače televizora i drugih uređaja, da ugrade ovu tehnologiju i unaprede vizuelni doživljaj za sve gledaoce.”

Sve je više podrške za HDR10+, a kompanije već željno iščekuju primenu 3C specifikacija i programa izdavanja sertifikata. Više od 25 kompanija iz različitih industrija izrazilo je svoje snažno interesovanje za podršku HDR10+ platformi, što daje dodatni vetar u leđa ovoj platformi na njenom putu ka uspehu.

Amazon Prime Video, prvi pružalac usluga direktne reprodukcije sadržaja sa interneta (striming) koji obezbeđuje HDR10+, omogućio je globalni pristup celoj svojoj Prime Video HDR biblioteci video sadržaja u HDR10+ tehnologiji. Katalog naslova Prime Video HDR10+ obuhvata stotine časova sadržaja, kao što su sadržaji iz Amazon Prime Originals produkcije The Grand Tour, The Marvelous Mrs. Maisel koji je nominovan za Zlatni globus, Jean-Claude Van Johnson, The Tick i The Man in the High Castle, kao i stotine drugih naslova izdatih pod licencom.

Warner Bros. Home Entertainment će podržati HDR10+ kako bi omogućio rešenje za Warner Bros. sadržaje na bazi dinamičkih metapodataka za televizore proizvođača Samsung, Panasonic i druge televizore koji mogu da prikažu HDR10+ sadržaje u 4K HDR tehnologiji. “Warner Bros. se uvek trudio da korisnicima obezbedi najbolji izbor za uživanje u zabavnim sadržajima kod kuće,” izjavio je Džim Vitrih, predsednik Divizije za Amerike i globalnu strategiju kompanije Warner Bros. Home Entertainment. “Primenom HDR10+ dinamičkih metapodataka, WB može dalje da unapredi svoja nastojanja da viziju filmskih stvaralaca prikaže na najverniji mogući način, za naša izdanja u 2018. godini i za naš iscrpni katalog koji sadrži više od 75 4K HDR naslova, u domovima u kojima korisnici u tim sadržajima uživaju na širokom spektru TV uređaja sposobnih da reprodukuju HDR10+ saržaje.”

Nova HDR10+ tehnologija optimizuje kvalitet slike za sledeću generaciju ekrana, tako što koristi dinamičko mapiranje tona da bi odslikala promene u osvetljenosti, zasićenosti boje i kontrastu od frejma do frejma, od scene do scene, čime se dobija unapređeno iskustvo uživanja u vizuelnim sadržajima. HDR10+ tehnologija optimizuje performanse mnogih 4K televizora ultravisoke definicije, omogućavajući reprodukciju sadržaja na širokoj paleti televizora sledeće generacije, čime se doživljaj korisnika znatno približava prvobitnim kreativnim namerama stvaralaca holivudskih filmova.

“Time što spaja znanje i tehnologiju tri kompanije – osnivača, HDR10+ ima potencijal da obezbedi značajne prednosti u smislu kvaliteta slike, kako gledaocima tako i stvaraocima,” izjavio je Tošiharu Cacui, direktor Divizije TV uređaja kompanije Panasonic. ”Shodno tome, Panasonic očekuje široku podršku za HDR10+.”

“Samsung je posvećen tehnološkim inovacijama svojih TV uređaja, a HDR10+ predstavlja evoluciju u kvalitetu slike koja donosi najbolje moguće iskustvo uživanja u vizuelnim sadržajima,” izjavio je Jongsuk Ču, viši potpredsednik Divizije ekrana u kompaniji Samsung Electronics. “Mi smo dizajnirali HDR10+ platformu i kako bismo ohrabrili dalji razvoj, kojim bi se obezbeđivalo dalje unapređenje tehnologija u godinama koje dolaze.”